Eerste indruk|RTL XL (de website 'Uitzending Gemist' voor RTL-zenders) is nu ook als gratis app verkrijgbaar voor smartphones met Android. Voorheen was de app er alleen voor iPhone. Een goed moment om deze gratis app eens te bekijken.

RTL XL app: review

De website RTL XL is de website waariop je 'gemiste' programma's kunt terugzien van RTL. RTL XL is nu ook beschikbaar als app op Android-smartphones. De app was er al voor de iPhone. Hij is gratis en ook te gebruiken op tablets.

Aanbod

Met de apps zijn programma's te bekijken die tot een week geleden zijn uitgezonden op RTL 4, 5, 7 en 8. De tv-programma's staan allemaal door elkaar en zijn niet gerangschikt per zender. Lang niet alle tv-programma's die op de RTL-zenders worden uitgezonden zijn terug te kijken via de app. Het aanbod is vergelijkbaar met het aanbod van de RTL XL-website, maar dan zonder tv-series en films. Vooral nieuwsprogramma's en tv-shows zijn te bekijken.

Videokwaliteit

Anders dan bij de UitzendingGemist-app is de videokwaliteit niet in te stellen. Uit een snelle test met twee Android-smartphones en een iPhone blijkt dat de videokwaliteit afhankelijk is van het toestel. Op de Androidtoestellen was de kwaliteit matig, maar het beeld op de iPhone zag er wel goed uit. Video streamen vraagt veel data. Als je geen onbeperkt mobiel internet hebt, valt het aan te raden alleen programma's via wifi te kijken.

Programma zoeken

Met de app kun je op twee manieren tv-programma's zoeken: via het beginscherm en met de zoekfunctie. In het beginscherm zie je de logo's van alle tv-programma's die beschikbaar zijn. Met je vinger kun je door de logo's scrollen als een carroussel. Je ziet alleen het logo. Pas als je erop klikt, zie je de beschikbare afleveringen en fragmenten.

Daarnaast is er een zoekfunctie, die bestaat uit een lijst met alle beschikbare programma's en een zoekveld. Bij de Androidtelefoons staat de lijst met programma's niet op alfabetische volgorde, wat erg onhandig is. Bij iPhones is dit beter geregeld en staan de programma's wel op alfabetische volgorde.

Conclusie

De RTL XL-app werkt: je kunt er tv-programma's mee terugkijken. Maar de uitwerking is wat mager. Tv-programma's zijn niet gemakkelijk te vinden en er zijn geen tips of extra informatie over tv-programma's beschikbaar. De videokwaliteit verschilt per toestel en is niet in te stellen. Het aanbod is minder uitgebreid dan de normale RTL XL-website, maar wel voldoende.