S8300 UltraTOUCH

Wat is de Samsung S8300 Ultra TOUCH?

De Samsung S8300 Ultra Touch is compact en je kunt er alle standaard smartphone-opties op vinden: internetten, e-mailen, muziek luisteren, radio luisteren, fotograferen, et cetera. Het quadbandtoestel heeft een opmerkelijk helder en kleurrijk AMOLED-display.

Schaf je de UltraTOUCH aan in een 'Casino Pack', verwacht er dan niet teveel van. Het houdt niet meer in dan dat er nog eens een extra grote doos om de gewone verpakking heen zit en dat je er een voucherboekje bij krijgt met bonnen voor toegang, eten, drinken en speelgeld bij Holland Casino.

Belangrijkste specificaties Samsung S8300 Ultra Touch:

Prijs (circa €470 of casino pack circa €499);

Gewicht 122 gram;

Afmetingen: 110 x 52 x 13 mm;

Schermresolutie 240 x 400 pixels;

80 MB intern geheugen, kan uitgebreid worden met 8GB micro-SD geheugen;

8 megapixel camera;

Muziekspeler en recorder;

FM-radio

Videospeler en recorder;

Internet via UMTS (3G) en HSDPA GPRS, EDGE;

GPS ontvanger;

Bluetooth v2.1;

USB 2.0.

Bijgeleverde accessoires:

1 GB Micro SD kaart;

MicroSD adapter;

Lader;

Handleiding (zowel in het Nederlands als in het Engels);

Datakabel;

Hoofdtelefoon;

Headset met microfoon en afstandsbediening; de koptelefoon/microfoon aansluiting op de telefoon is niet standaard. In de afstandsbediening kan wel een koptelefoon met een standaard 3,5 mm plug worden aangesloten.

Uitschuifbaar touchscreenmodel van Samsung

De Samsung S8300 Ultra TOUCH is een compacte smartphone die zich prima kan meten met andere smartphones op de markt. Het heeft veel mogelijkheden, maar kent ook zijn beperkingen. Wil je dit toestel aanschaffen om uitgebreid te internetten? Dan raden wij een beter geschikte smartphone aan.

Conclusie

Pluspunten

Helder en kleurrijk AMOLED touchscreen;

Intuïtieve bediening;

Geen stylus (pennetje) nodig;

Touchscreen reageert goed;

Geo-tagging van foto's mogelijk;

Google Maps-applicatie

Minpunten

Geen volledig (virtueel) QWERTY-toetsenbord;

Geen WiFi;

Geluid op laagste niveau erg hard;

Scherm te klein om goed te kunnen internetten.

Bijzondere specificaties

De UltraTOUCH is voorzien van een AMOLED-display dat het scherm, met zijn felle kleuren, scherp en helder weergeeft. Bij veel zonlicht spiegelt het scherm wel. Er zit een vuilwerend laagje op het scherm, maar stel je daar niet teveel van voor. Het scherm wordt net zo vettig als dat van andere touchscreentelefoons. Voor een kras op het display moet je goed je best doen. Een officiële krastest hebben we nog niet kunnen doen, maar met kracht op het scherm krassen met sleutels of een schaar doorstaat het scherm glansrijk en zonder een krasje.

Bij erg intensief gebruik van de verschillende functies gaat de batterij van de telefoon minder dan een dag mee. De batterijfunctie van het toestel is nog niet officieel getest.

Gebruiksgemak

13 millimeter dik en 122 g zwaar. De Ultra Touch is met deze dikte en gewicht een relatief slanke smartphone te noemen. Het toestel werkt op een eigen besturingssysteem en heeft zowel een touchscreen als een sms-toetsenbord dat naar beneden wordt uitgeschoven.

De grafische gebruikersomgeving ziet er intuïtief uit en het touchscreen reageert aangenaam op aanrakingen. Het scherm heeft volledige vingerbediening, dus je hebt geen stylus (pennetje) nodig.

De Samsung heeft een bureaublad waar je gemakkelijk een aantal 'widgets' op kunt slepen, zodat functies die je veel gebruikt altijd dicht bij de hand zijn. Je kunt bijvoorbeeld een klokje op je bureaublad zetten, notities op een post-it of directe links naar je Postvak IN, de rekenmachine of de Bluetooth-instellingen.

De telefoonlijst met contacten is wat onoverzichtelijk. Er staan op het scherm erg veel knoppen en boxjes.

Het telefoontoetsenbordje en het gebrek aan volledig virtueel toetsenbord vinden we toch een beetje karig voor een smartphone. Zeker als je er ook goed mee wilt internetten. Wel is het fijn om in ieder geval de keus te hebben tussen een virtueel sms-toetsenbord en een echt sms-toetsenbord.

Het menu is geschikt voor vingerbediening. Het is op te roepen door op de menuknop te drukken of in de standby-stand met je vinger van rechts naar links over het scherm te bewegen. Veeg je vervolgens met je vinger van links naar rechts, dan verdwijnt het menu weer. Door op het scherm te tikken in de standby-stand, kun je de widget tray openen en sluiten.

In het scherm kun je scrollen door net als bij de iPhone met je vinger over het menu of een webpagina te bewegen. Het menu veert net als de iPhone een stukje terug als het einde van een menu of pagina bereikt is. Scrollen kan ook door in het menu de volumeknoppen te gebruiken. Bij internetten hebben deze volumeknoppen juist weer de functie van inzoomen in plaats van scrollen.

Onder de cameraknop kun je meerdere functies instellen (je kunt de knop dan instellen voor één handeling). De knop kan ook worden ingesteld om te schakelen tussen verschillende programma's.

Het loont de gebruiksaanwijzing te lezen omdat er veel leuke functionaliteiten in het toestel zitten die je niet in het eerste opzicht zou verzinnen, maar die toch erg handig kunnen zijn. Tijdens normaal gebruik kom je vanzelf al een aantal van deze mogelijkheden tegen.

Fotograferen

De Samsung S8300 Ultra Touch heeft een 8 megapixel-camera met autofocus en nog een tweede camera om te beeldbellen. Je kunt de camera starten door circa 2 seconden op de cameraknop te drukken als de telefoon in de standbystand staat (de telefoon moet niet in de toetsenbord blokkeerstand staan).

Als je het geluid aan hebt staan krijg je auditieve feedback (een geluidseffectje) bij het scherpstellen en afdrukken van een foto. Zet je het geluid uit, dan krijg je weinig feedback als je een foto genomen hebt. Dit werkt verwarrend, want je denkt al gauw dat de foto niet gemaakt is, terwijl er dan al misschien meerdere foto's in de telefoon staan. De instellingen van de camera zijn gemakkelijk toegankelijk.

De fotobrowser maakt leuk gebruik van de bewegingssensor. Je kunt door je fotocollectie bladeren door het toestel als een waterpas in meer of mindere mate scheef te houden; je fotocollectie zoeft dan voorbij tot je het toestel bij het juiste plaatje weer waterpas houdt. Het is wel even oefenen om netjes op de juiste foto uit te komen. Door de fotocollectie bladeren gaat ook prima door met je vinger over het scherm te bewegen.

Met de Samsung S8300 Ultra Touch kunnen ook video's worden opgenomen.

Muziek luisteren

De Samsung S8300 Ultra Touch heeft een mp3-speler met standaard functies als het creëren van afspeellijsten, zoeken per artiest, per album, per genre, repeat, shuffle, etc.

Een groot minpunt: het geluid kan niet echt zacht gezet worden. Dit is nadelig als je op een rustige plek muziek wilt luisteren. Er zit een heel erg groot verschil tussen 'geluid uit' en de laagste volumestand; de laagste volumestand heeft al een erg hoog volume. De hoogste volumestand is erg hard. Zowel met een andere koptelefoon als met de meegeleverde in-ear oordopjes is het geluid op het zachtste volume erg hard.

De Samsung S8300 Ultra Touch heeft ook een FM-radio, die een beetje verstopt is in het menu onder 'Extra's'. De FM-radio kan zelf de zenders scannen. Je kunt de kanalen alleen op frequentie selecteren; je moet dus weten welke zender achter welke frequentie zit. Heb je een zender geselecteerd, dan zie je op het scherm naar welke zender je luistert, inclusief radio informatie.

Om naar de radio te luisteren moet je de koptelefoon inpluggen omdat deze als antenne fungeert, maar je kunt vervolgens ook via de speakers radio luisteren. Het volume van de speakers kan erg hard.

Internet/e-mail

De internetbrowser is qua gebruiksgemak niet een topmodel. De Samsung S8300 Ultra Touch is meer een compacte telefoon voor mensen die het internet op hun mobiel af en toe willen gebruiken. De echte internetverslaafden kunnen beter een ander toestel kiezen.

Via de mobiele websites van Uitzending Gemist en YouTube kun je prima filmpjes bekijken. De filmpjes worden in een wel erg klein postzegelformaat getoond, maar ze zijn ook in het volledige scherm te bekijken.

De beeld- en geluidskwaliteit van de filmpjes laten te wensen over, maar dat ligt voornamelijk aan de bron (de website zelf) waarop deze filmpjes geplaatst zijn. Smartphones zoals de iPhone en BlackBerry Storm hebben een speciale YouTube applicatie die beeld en geluid beter weergeven.

Het scherm is met een resolutie van 240 x 400 pixels ietwat klein om overzichtelijk te internetten. Met alle extra informatie zoals de status van bijvoorbeeld de batterij, het netwerk, het volume, de tijd et cetera blijft er dan nog weinig ruimte over om een webpagina goed weer te geven. In- en uitzoomen gaat met de volumeknoppen. Je kunt wisselen tussen fullscreen surfen en surfen met navigatieknoppen binnen de browser. Scrollen gaat simpel en redelijk soepel door met je vinger over het scherm te vegen, al is het lastig om een hele lange pagina door te scrollen.

De browser vult niet spontaan het getypte adres aan met een lijst van sites die aan het begin van die sitenaam voldoen. Je kunt wel bekijken of er een adres in de geschiedenis staat die erop lijkt, maar dat werkt niet erg gemakkelijk. Je klikt al gauw het "+" knopje voor inzoomen aan, waarna de vorige bezochte site wordt ververst en de half ingetypte url vergeten is. Je moet dan weer opnieuw beginnen met typen op het sms-toetsenbord.

GPS en kaarten

De Samsung S8300 Ultra Touch heeft een GPS ontvanger. Ook het Geo-taggen van foto's is mogelijk, zodat je kunt zien op welke plaats je welke foto genomen hebt.

Het toestel is daarnaast voorzien van een speciale Google maps applicatie. Je kunt gratis routeaanwijzingen in tekst krijgen en via de kaart navigeren. Je kunt kiezen tussen "auto" en "lopen". Turn by turn navigatie om direct in 'real-time' te kunnen navigeren is vooralsnog niet mogelijk.