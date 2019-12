Samsung Galaxy Ace: eerste indruk

Wat is de Samsung Galaxy Ace?

De Samsung Galaxy Ace is een Android smartphone. Qua naamgeving lijkt de Ace op de Samsung Galaxy S. De Ace is niet alleen kleiner en lichter, ook op vele andere aspecten verschillen de Ace en de S van elkaar.

De specificaties van de Ace op een rij:

Besturingssysteem: Android Froyo 2.2;

HxBxD: 112,4 x 59,9 x 11,5 mm;

113 gram;

Quadband (4 GSM banden);

UMTS/HSDPA 7.2, EDGE en GPRS;

Bluetooth;

AGPS;

Wifi b/g/n;

Intern geheugen: 150 MB. Uitbreidbaar met microSD tot 32GB. 2GB kaartje meegeleverd;

Touchscreen met volledig alfabetisch toetsenbord;

Schermresolutie: HVGA 320 x 480 pixels;

Touchwiz interface;

5 megapixelcamera met LED flitser en autofocus;

Muziek afspelen en FM radio;

Internetten en e-mail.

De Ace is beschikbaar in twee verschillende kleuren. De achterkant is wit of zwart. De specificaties van de toestellen zijn verder hetzelfde. De witte Ace werd in eerste instantie als ladyphone geïntroduceerd.

Eerste bevindingen

Op de TeleVisiebeurs 2011, vakbeurs voor Telecom, hebben we de Ace even in onze handen gehad.



Bekijk hier een filmpje over de Samsung Galaxy Ace

Samsung Galaxy Ace: review

De Ace concurreert met de Samsung Galaxy Apollo en de HTC Wildfire. Deze beide toestellen hebben wij uitgebreid getest. Zie onze testresultaten. De Samsung Galaxy Ace nemen we later ook op in onze vergelijkende test.

Froyo

Alle Galaxy modellen van Samsung draaien op besturingssysteem Android. De Ace draait op Android Froyo 2.2. Het spelen met het toestel verliep soepel en redelijk snel. Voor apps kun je van de eigen Samsung apps gebruik maken, maar ook van de Androidmarket. Dit zijn er inmiddels al 250.000.

Scherm

De Ace heeft een 3,5 inch TFT touchscreen met Touchwiz. Touchw iz is de gebruikersomgeving die Samsung als het ware over dit Android toestel heeft 'heengelegd'. Je merkt dat het TFT-scherm niet zo scherp is als bij bijvoorbeeld het Super Amoled touchscreen van de Samsung Galaxy S. Je ziet meer blokkerige letters bij het bezoeken van een website. Ook de processor en de batterij van de Samung Galaxy S zijn van een hogere kwaliteit.

Foto's en muziek

De Ace is uitgerust met een 5 megapixel camera met autofocus en LED flitser. Foto's maken gaat prima maar de kwaliteit van de foto's kan beter. Verder kun je met de Ace via de FM radio of met de muziekspeler naar muziek luisteren. Het toestel ondersteunt onder andere de formaten mp3, AAC en WMA.

Swypen

Met de Samsung Ace kun je natuurlijk ook internetten en e-mailen. Het toestel heeft een volledig alfabetisch toetsenbord op het touchscreen. Voor een snellere tekstinvoer kun je daarbij gebruik maken van Swype. Je veegt als het ware snel over de letters heen. Spaties tussen de woorden worden automatisch gemaakt. En wil je een dubbele letter, dan maak je met je vinger een rondje op die betreffende letter. We merkten dat je moet wennen aan deze manier van tekstinvoer. Aangezien het toestel ook herkent wat je vaker typt en suggesties doet, lijkt swypen ons uiteindelijk wel handig bij e-mail en sms.

Conclusie

De Samsung Galaxy Ace is een prima instapmodel smartphone. Je hebt een Androidtelefoon voor een redelijke prijs. De kleuren van het scherm hadden beter gekund, maar je betaalt natuurlijk ook minder dan voor een high-end toestel zoals de Galaxy S. We nemen de Samsung Galaxy Ace binnenkort op in onze testresultaten.