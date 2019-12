Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4.Kitkat

Android 4.4.Kitkat Beeldscherm: 4,7 inch (12 cm)

4,7 inch (12 cm) Resolutie: 1280 x 720 pixels

1280 x 720 pixels Pixeldichtheid: 312 ppi (goede scherpte)

312 ppi (goede scherpte) Gewicht: 114 gram (lichtgewicht)

114 gram (lichtgewicht) Afmetingen: 132 x 66x 6,7 mm

132 x 66x 6,7 mm Processor: Octa Core (4 kernen op 1,8GHz + 4 kernen op 1,3GHz)

Octa Core (4 kernen op 1,8GHz + 4 kernen op 1,3GHz) Werkgeheugen: 2 GB

2 GB Opslagcapaciteit: 32 GB (niet uit te breiden)

32 GB (niet uit te breiden) Verbinding: wifi/3G/4G (LTE)/nfc

wifi/3G/4G (LTE)/nfc Camera achterkant: 12 megapixel (HDR, Dual Camera, Selective Focus)

12 megapixel (HDR, Dual Camera, Selective Focus) Camera voorkant: 2,1 megapixel

2,1 megapixel Prijs: €599

€599 Verkrijgbaar vanaf: september 2014

iPhone-concurrent

Samsung weet met het nieuwe ontwerp beter de strak afgewerkte iPhone van Apple te benaderen. Dat lijkt goed getimed: zodra de Galaxy Alpha de markt betreedt, ergens rond september, wordt ook een nieuwe iPhone verwacht. Dit nieuwe model zal waarschijnlijk een schermformaat van 4,7 inch hebben en daarmee valt deze Samsung Galaxy Alpha dan in dezelfde concurrerende categorie.

Metalen frame

De Galaxy Alpha dankt zijn mooie uitstraling hoofdzakelijk aan het metalen frame met licht gebogen hoeken. Met 6,7 mm is het bovendien behoorlijk plat. Dat gaat wel ten koste van de capaciteit van de accu en daarmee van het uithoudingsvermogen. Bij deze schermgrootte is de accu zelfs één van de kleinste die we kunnen vinden. De Motorola Moto X heeft bijvoorbeeld al een 20% grotere capaciteit. Uiteindelijk hangt de accuduur ook af van de efficiëntie van de onderdelen. Er is een uitgebreidere test nodig om hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Het gewicht is met 114 gram zeer laag waardoor het, mede dankzij de zachte achterkant met subtiel reliëf (wel van plastic overigens) prettig in de hand ligt. Passend bij een toestel dat zich op de stijlbewuste consument richt, is het grote aantal kleurvarianten waarin je de Galaxy Alpha straks kunt kopen: zwart, wit, goud, zilver en blauw.

Scherm

De Galaxy Alpha heeft een 4,7 scherm, een stukje kleiner dan het 5,1 inch scherm van de Galaxy S5. Ook de resolutie en scherpte zijn wat lager, al is de scherpte op basis van de 312 gespecificeerde pixels per inch nog steeds behoorlijk hoog. Een hogere resolutie bij dit schermformaat kan wel, maar mogelijk werd het toestel dan toch te duur, of de accuduur echt te kort. Het type scherm is wel dezelfde als in de S5, wat alvast veel belooft voor contrast en zwartwaarden. De scherpte bij Samsungschermen is soms lager dan de resolutie doet vermoeden omdat de pixels op een andere manier gegroepeerd zijn. In een uitgebreidere review zullen we deze eigenschappen nader beoordelen.

Grote interne opslagcapaciteit

De Galaxy Alpha biedt een flinke interne opslagcapaciteit van 32 GB. Helaas kun je dit niet uitbreiden, er is geen geheugenkaartslot. De hoge interne opslagcapaciteit is wel erg waardevol. Vooral omdat apps zich vaak lastig op een geheugenkaart laten installeren. Bovendien kunnen apps sinds de komst van Android 4.4 'KitKat', om veiligheidsredenen, maar beperkt gegevens op een geheugenkaart bewaren. Zoals vrijwel altijd bij Koreaanse smartphones kun je de accu nog altijd verwisselen. Samsung weet toestellen te maken die wel zo'n accuklep hebben en toch slank zijn.

Overige onderdelen

De Galaxy Alpha zal, als we kijken naar de processor, naar verwachting dezelfde prestaties bieden als de Galaxy S5. Het heeft ook dezelfde software (Android 4.4 'KitKat') en software-laag TouchWiz 6.0. Verder beschikt het over een 12 megapixel-camera. Die resolutie is voldoende voor hele scherpe beelden, maar desondanks is het een eenvoudiger camera dan in de Galaxy S5 te vinden is.

Concurrenten

Kijken we naar de prijs en de lijst met specificaties, dan wordt snel duidelijk dat het toestel zich vooral met zijn looks moet onderscheiden. Toestellen als de LG Nexus 5 en Huawei Ascend P7 waarbij de nadruk minder op design ligt, koop je al voor zo'n €350. Je betaalt dus feitelijk een vrij hoge prijs voor een randje metaal. Of het zich qua ontwerp, specificaties en prijs met de iPhone kan gaan meten, zal spoedig duidelijk worden.

Conclusie

De Samsung Galaxy Alpha oogt door een nieuw design en het gebruik van luxe materialen een stuk verfijnder dan voorgangers zoals de Galaxy S5. De keuzes bij het ontwerp van de Galaxy Alpha vinden we geslaagd, we verwachten snel navolging bij toekomstige toestellen van de fabrikant. De mooie afwerking heeft wel zijn prijs. Wat specificaties betreft haalt de fabrikant niet alles uit de kast. Vooral de schermresolutie en capaciteit van de accu zijn relatief laag. Het lijkt een antwoord op de nieuwe iPhone die in september wordt verwacht.

