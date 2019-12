Samsung Galaxy Mega 6.3

Eerste indruk|Samsung heeft smartphones en tablets in alle soorten en maten. De Samsung Galaxy Mega is bedoeld voor gebruikers die op zoek zijn naar een apparaat dat net een beetje meer tablet is dan smartphone.

Samsung Galaxy Mega: review software

Extra functies

Net als de Samsung Galaxy S4 heeft de Mega een aantal extra's op het toestel, al zijn het er minder dan op de S4. Scrollen door je hoofd of het toestel te kantelen ('slim scrollen') werkt niet en het pauzeren van video bij wegkijken ('slim pauzeren') evenmin. Ook de mogelijkheid om het toestel met handgebaren te besturen (zoals bij de S4) ontbreekt bij de Mega, al vinden wij dat geen gemis.

De extra's waarover de Mega beschikt, zijn onder andere:

Smart Stay: zo lang de frontcamera je gezicht ziet, gaat het scherm niet uit.

Met Air View kun je je vinger boven het scherm houden en in de galerij van kleine foto's een grotere voorvertoning zien van de foto die je aanwijst. Air View kan ook vervelend zijn: je krijgt telkens een 'vergrootglas' te zien boven webpagina's als je even met je vinger boven het scherm zweeft.

Door met de zijkant van je hand over het scherm te vegen kun je een screenshot maken.

Met Group Play kun je met meerdere mensen gebruik maken van media zoals foto's of muziek. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere telefoons koppelen en tegelijk dezelfde muziek laten afspelen.

Met een speciale app kun je de Mega gebruiken als afstandsbediening voor de televisie (via infrarood). Instellen gaat erg makkelijk na opgave van het televisiemerk. Belangrijke dingen zoals zappen, volume instellen en geluid uitzetten vind je op het hoofdscherm, maar ook navigeren door het tv-menu is mogelijk. Daarnaast is er een uitgebreide tv-gids die helaas nog niet voor alle aanbieders beschikbaar is. Ziggo zit er bijvoorbeeld nog niet bij.

Widgets op het startscherm

In Android 4.2 is het vergrendelscherm flink uitgebreid en je kunt er nu ook widgets op zetten. Zo kun je vanaf het vergrendelscherm direct je e-mail bekijken, muziek regelen en kun je direct je favoriete apps openen.

Vereenvoudigde modus

Bij de Samsung Galaxy Mega kun je -net als bij een aantal andere recente Samsung Galaxy smartphones- het startscherm in de 'eenvoudige stand' zetten. In deze stand zijn de teksten en app-iconen groter en staan er alvast wat handige snelkoppelingen op de 3 startschermen. Deze modus maakt Android een stuk toegankelijker en een eventuele leesbril kun je voor een groot deel van de bediening links laten liggen. Samsung is vooralsnog de enige fabrikant die een goede vereenvoudigde bediening voor Androidsmartphones heeft gemaakt.

More is more?

Samsung voegt aan Android extreem veel extra's toe. Het kost enige zelfstudie om al die nieuwe functies te leren gebruiken. Zit een aantal van die functies je juist in de weg, dan kun je ze gelukkig gewoon uitschakelen. Dit kan via het instellingenmenu en via een ietwat overdreven lange lijst met aan/uitknopjes.

Ook de invulling van startschermen en de lijst met apps heb je zelf in de hand. Want hoewel het niet mogelijk is om meegeleverde apps helemaal te verwijderen, kunnen deze wel uit het app-overzicht gehaald worden. Doordat alles extreem instelbaar is, kun je zelf kiezen of je van je smartphone een strakke Mondriaan of een weelderige kerstboom maakt.

Samsung Galaxy Mega: review hardware

Tussenmaat

De Samsung Galaxy Mega is een apparaat dat qua formaat tussen een smartphone en een tablet in zit. Dergelijke extra grote smartphones worden ook wel ‘phablet’ genoemd (samentrekking van ‘phone’ en ‘tablet’). Met een scherm van 6,3 inch voegt de Mega zich keurig in de rij tussen grote 5-inch smartphones (zoals de S4) en kleine 7- en 8-inch tablets (zoals de Samsung Galaxy Tab 2 en Note 8.0). Hij past zeker niet in je broekzak, al berg je hem natuurlijk makkelijker op in een kleine tas dan grotere tablets.

Design

Samsung is zo overtuigd van het design van de Galaxy SIII en S4 dat steeds meer Galaxy-toestellen hetzelfde ontwerp krijgen. Zo ook de Samsung Galaxy Mega. Het ontwerp is in feite een uitgerekte S4. Origineel is het niet, herkenbaar is het wel. Fijn is in ieder geval dat op elk Samsung Galaxy toestel de knoppen hetzelfde werken, waardoor de bediening snel went.

De camera is het enige onderdeel dat niet zo goed in de platte behuizing past en daarom steekt deze iets uit. Dat is een gevaarlijke ontwerpkeuze wat betreft krasgevoeligheid en het zorgt er ook voor dat het toestel niet stabiel ligt op tafel.

Meer tablet dan smartphone

Bellen is met de Mega niet ideaal, daarvoor is hij echt te groot. Gebruik van een headset is daarom aan te bevelen. Voor een tablet is de Mega juist weer relatief compact. Prettig is dat het gehele menu bij deze 'phablet' ook in de liggende stand bediend kan worden, wat bij Samsungs smartphones niet het geval is. Je hoeft het toestel dus niet elke keer te kantelen als je naar het thuisscherm teruggaat of als je een nieuwe app wil starten. Dat zorgt er direct voor dat de Mega veel meer als een tablet aanvoelt. Net als op enkele andere Samsung Galaxy toestellen kun je 2 apps naast elkaar openen. Het scherm is groot genoeg om de functie bruikbaar te maken. Ondanks het extra grote scherm, passen er niet meer app-iconen op het startscherm.

Prima scherm

Het scherm van de Samsung Galaxy Mega is bedeeld met een stuk minder pixels dan het topmodel Samsung Galaxy S4. Je zou verwachten dat het scherm door de lagere pixeldichtheid (van 233 pixels per inch versus 441 ppi voor de S4) een stuk minder scherp is. Bij kleine letters is het verschil te zien, maar voor de rest van het beeld maakt het nauwelijks wat uit. Bovendien houd je een groter scherm automatisch op een grotere afstand, waardoor het scherpteverschil nog minder opvalt.

De Mega heeft een lcd-scherm en daardoor zijn de kleuren natuurlijker dan bij veel van Samsungs Amoled-schermen die opvallen door de spetterende kleuren. Wat je het mooist vindt, is vooral afhankelijk van je eigen kleurvoorkeuren. Bij de Mega is wit in ieder geval echt wit en niet gelig of blauwig zoals bij Amoled’s. En de kijkhoek is prima. Wij vinden het scherm erg mooi.

Met 2 handen

Je hebt 2 handen nodig om de Mega te bedienen. Typen gaat heerlijk op het grote scherm, door de grote knoppen hoef je niet zo precies te werken. Het toetsenbord is uitgerust met een extra cijferrij en swypen maakt typen razendsnel. Wil je met één duim typen, dan kun je kiezen voor een kleiner toetsenbord dat je op een zelfgekozen plek op het scherm kunt zetten. Dit toetsenbord is helaas te groot om alle letters te bereiken wanneer je typt met de duim van dezelfde hand als waarmee je het toestel vasthoudt. Bij de rekenmachine en de belfunctie kan het toetsenblok links of rechts geplaatst worden voor bediening met één hand.

Snel en soepel

In vergelijkende snelheidstests (‘benchmarktests’) kan de Mega de snelste toestellen van dit moment niet bijhouden, maar hij komt wel een aardig end in de buurt. In de praktijk voelt de bediening van het toestel erg snel en soepel aan.

Camera

De 8-megapixel camera van de Mega is een stuk minder indrukwekkend dan die van de S4. Bij ons testtoestel lekte er bijvoorbeeld erg veel licht naar de donkere delen van de foto. Gefotografeerde objecten krijgen daardoor een soort aura van licht eromheen. Wat overblijft zijn ietwat bleke snapshots die niet overdreven scherp zijn en behoorlijk veel ruis bevatten.

Geluid

De geluidskwaliteit van de luidspreker is niet overtuigend. Doordat de luidspreker aan de achterkant van het toestel zit, is het geluid van je af gericht en dat is nadelig. Het komt het geluid ook niet ten goede wanneer je het toestel plat op tafel legt. Vooral bij hoger volume overstuurt de luidspreker sterk. Het loont daarom om het volume wat lager te zetten. De geluidskwaliteit via de hoofdtelefoon is prima. De geluidskwaliteit is daarbij zo goed als de koptelefoon die je aansluit.

Halve opslagruimte

De Mega is verkrijgbaar in versies van 8 en 16 GB, maar net als bij de Samsung Galaxy S4 blijft er bij de Samsung Galaxy Mega bijzonder weinig opslagruimte over voor de gebruiker. Van de ‘8 GB’ die op de doos staat is krap 4,5 GB beschikbaar voor eigen bestanden van de gebruiker, slechts iets meer dan de helft van de ruimte.

Conclusie hardware

Het totaalpakket van de Samsung Galaxy Mega is indrukwekkend. Het gekke tussenformaat is ideaal als je op zoek bent naar een apparaat dat net een beetje meer tablet is dan smartphone. Tenslotte gaat alles behalve bellen beter met een groter scherm. Alleen het dragen van het apparaat op je lichaam vraagt om creatieve oplossingen, want in je broekzak past hij niet.

Dat de Samsung Galaxy Mega wat betreft specificaties niet tot de top van de top behoort, is nauwelijks merkbaar in het gebruik. De bediening is soepel, het scherm is mooi en het toetsenbord is lekker groot. De Mega is ook een prima keus als je op zoek bent naar een XL-smartphone met lekker grote knoppen en letters. Dat geldt in het bijzonder voor de speciale modus met een vereenvoudigd startscherm. Op het gebied van ‘phablets’ heeft de Mega op dit moment weinig competitie te vrezen.

Voordelen

Compacte tablet;

prima scherm met natuurlijke kleuren;

werkt als afstandsbediening voor televisie.

Nadelen

Van de 8 GB interne opslag blijft slechts 4,5 GB over voor de gebruiker;

onhandig groot om te bellen;

er is geen speciale afdrukknop voor het maken van foto's;

weinig vernieuwend ontwerp.

Wat is de Samsung Galaxy Mega 6.3

De Samsung Galaxy Mega 6.3 is een apparaat dat qua formaat tussen een smartphone en een tablet in zit. Dergelijke extra grote smartphones worden ook wel ‘phablet’ genoemd (samentrekking van ‘phone’ en ‘tablet’). De specificaties van de Mega zijn net iets bescheidener dan die van Samsungs topmodel Samsung Galaxy S4.

