Eerste indruk|De Samsung Galaxy Note 3 is een reuzetelefoon of phablet (phone-tablet) met een groot 5,7 inch (14,5 cm) full-hd scherm. De telefoon heeft een krachtige quad core processor op 2,3 GHz, de hoogste kloksnelheid tot nu toe in een telefoon. Het reuzeformaat betekent wel dat je vaak 2 handen nodig hebt om hem goed te bedienen. Bedienen kan ook met een pennetje (S Pen), maar deze blijkt niet zo nuttig.

Samsung Galaxy Note 3: review

De Samsung Galaxy Note 3 heeft op veel punten topspecificaties. Er hangt dan ook een high end prijskaartje aan van €750. Hoe bevalt het toestel in de praktijk?

Formaat

De Note 3 is de derde in de lijn van (grote) smartphones die Samsung met een pennetje levert. Bijzonder is dat de derde Note een wat groter scherm heeft dan zijn voorganger (de Note II: 5,5 inch; 14 cm) terwijl de behuizing iets kleiner is. Samsung heeft dat voor elkaar gekregen door de rand om het scherm dunner te maken (zie de foto hiernaast: links de Note II en rechts de Note 3). De Note 3 is ook lichter dan de Note II: 168 in plaats van 183 gram. En toch zit er een 13 megapixel-camera aan de achterzijde plus een 2 megapixel-camera aan de voorzijde.

Scherm

Het amoled-scherm is full-hd: 1080 x 1920 pixels. Het heeft een geweldige kleurenpracht. Vergeleken met de handzamere Galaxy S4 (het vlaggenschip van Samsung) is de pixeldichtheid per inch wel wat lager, maar dit is met het blote oog niet te zien.

De Note 3 heeft een heel goed scherm met een prima inkijkhoek (je kunt hem schuin bekijken). Ook in felle zon is hij bruikbaar al moet je de helderheid wel (handmatig) op vol vermogen zetten. De 'Auto'-stand van de helderheid suggereert dat dit niet nodig is, maar de praktijk wijst anders uit.

Nog een puntje van kritiek: bij het bekijken van beweeglijke full-hd filmpjes van YouTube merk je dat het scherm soms 'wappert'. Een teken dat de hardware, in dit geval de grafische chips, de snelle beeldwisselingen niet altijd goed aankan.

Deels plastic

Het toestel bestaat uit 3 delen: het geharde glas dat de gehele voorkant beslaat, een metalen zijkant en een hardplastic achterzijde. Het plastic heeft een leather look en zelfs 'stiksels' maar deze komen toch echt uit de spuitgietmachine van Samsung.

Niettemin is deze achterkant makkelijk te verwijderen. Dat maakt de verwisselbare, zeer krachtige accu (3200 mAh), de micro-sim en de micro-sd-kaart goed bereikbaar. Het toestel voelt stevig en robuust aan en het kunststof deksel oogt (in zwart althans) niet goedkoop.

Net als bij de iPhone zie je één grote knop onderaan het scherm. De 2 extra besturingsknoppen links en rechts ernaast lichten alleen op als je het toestel in gebruik hebt of aanraakt.

Regiolock

Over simkaart en gesproken: de Samsung Note 3 is een van de nieuwe toestellen van Samsung waarbij de verkooplocatie een rol speelt. Het staat ook op een sticker op de doos: 'Dit is een Europees model. Dit product is alleen compatibel met een simkaart van een provider van mobiele diensten in Europa'. Samsung wil met de nieuwe 'regiolock' grijze import en handel in gestolen telefoons verhinderen. Maar er zijn inmiddels de nodige klachten van consumenten omdat zij zich door de regiolock in hun vrijheid belemmerd voelen. De kans bestaat bijvoorbeeld (al wisselen de ervaringen) dat je geen simkaart in een andere regio kunt gebruiken, voor goedkope communicatie ter plaatse.

Samsung lijkt een beetje te schrikken van de commotie als we afgaan op een reactie van een Samsung-woordvoerder op een techblog. De reactie komt erop neer dat klanten die zich melden met problemen van hun regiolock worden afgeholpen. Of de regiolock ook naar al verkochte (!) Samsungtoestellen als de Galaxy SIII of de S4 zal worden uitgerold bij de komende softwareupdate (naar Android 4.3), is nog niet duidelijk.

Android 4.3

De Note 3 is een van de weinige telefoons waar al Android 4.3 ('Jellybean') op staat: het besturingssysteem gaat wel schuil onder een dikke laag van widgets, applicaties en schermen van de eigen TouchWiz-interface die Samsung aan Android heeft toegevoegd. Dankzij de zeer snelle processor merk je geen vertraging door alle programmaatjes en beeldgrapjes. De meeste kun je uitschakelen (of in ieder geval uit beeld halen).

Veel van de apps dubbelen overigens met de standaard-apps van Android of met de apps die je zelf vast wilt installeren: Chat On is de Samsung-tegenhanger van WhatsApp, de Internetbrowser dubbelt met Chrome, de Samsung Find my Mobile-functie dubbelt met de nieuwe Android-functie Apparaatbeheer (Device manager) die beide helpen een verloren telefoon terug te vinden.

Galaxy Gear

De Galaxy Note 3 wordt standaard met een pen geleverd (de S Pen); zie foto. Het Samsung Galaxy Gear computerhorloge is een optionele aankoop. Hij communiceert draadloos via Bluetooth met de Note 3 (en een aantal andere Samsung-telefoons).

S Pen

De S Pen is uniek in de Note-serie. Trek dit pennetje uit de behuizing aan de onderzijde en een geluidje klinkt uit het toestel. Ook verschijnt er een menu Air Command (de pen werkt ook enkele centimeters boven het scherm zwevend), met 5 functies:

Met Action Memo maak je een handgeschreven notitie die de telefoon automatisch vertaalt naar tekst en/of een bepaalde handeling: je kunt een woord googlen, mensen bellen, contacten toevoegen, een adres opzoeken, of een taak aan de to-do lijst toevoegen.

maak je een handgeschreven notitie die de telefoon automatisch vertaalt naar tekst en/of een bepaalde handeling: je kunt een woord googlen, mensen bellen, contacten toevoegen, een adres opzoeken, of een taak aan de to-do lijst toevoegen. Met Scrapbook maak je een knipselmap met allerhande internetcontent inclusief de webadressen zodat je snel naar de bron kunt springen.

maak je een knipselmap met allerhande internetcontent inclusief de webadressen zodat je snel naar de bron kunt springen. Met Screen Write maak je een schermafbeelding van de huidige pagina. Je kunt er opmerkingen bij schrijven.

maak je een schermafbeelding van de huidige pagina. Je kunt er opmerkingen bij schrijven. Met S Finder kun je naar allerhande gegevens zoeken op het toestel en op intern et.

kun je naar allerhande gegevens zoeken op het toestel en op intern et. Via Pen Window kun je een klein applicatie-window tekenen (minimaal een kwart scherm) waarbinnen je een applicatie start: WhatsApp, YouTube, de calculator of webbrowser. Al geopende applicaties lopen ernaast, of er half achter door. De Note 3 heeft met multitasking geen enkel probleem.

In de praktijk lijkt de S Pen toch niet zo nuttig. Een woord typen of een bepaald commando met je vinger kiezen gaat sneller dan schrijven of wijzen met de pen. Steeds dat pennetje tevoorschijn halen, de juiste penfunctie kiezen en dan de pen gebruiken duurt gewoon langer en is ´gedoe´. Soms kan de pen wel sneller werken, bijvoorbeeld bij een notitie op een stadsplattegrond: "hiernaartoe lopen en dan 3x aanbellen bij nummer 124". Een makkelijke manier om je vrienden naar een feestje te gidsen.

Eén hand-modus

Wie de Note 3 met één hand wil bedienen kan een 'één hand-modus' aanzetten met een kleiner toetsenbord aan de rechter- of de linkerkant (zie afbeelding hiernaast). Het maakt het iets makkelijker om het grote toestel met een hand te bedienen. Maar de letters worden ook een stuk kleiner en dat levert meer typefouten op. Je krijgt ook kramp in je hand, door het toestel in je hand te dragen én tegelijkertijd te bedienen. Twee handen is met zo'n reuzetelefoon toch veel prettiger. In dat geval moet je bij het winkelen wel eerst je tas op de grond zetten om je handen vrij te maken voor het tikken van een 'appje'.

Fotografie

De 13 megapixel-camera aan de achterzijde is behoorlijk goed. Hij wordt vergezeld door een led-lampje voor het bijlichten van personen of objecten dichtbij. De lens zoomt niet optisch zoals bij de Samsung Galaxy zoom (smartphone), dus op objecten van veraf inzoomen lukt de Note 3 niet goed (niet mooi althans). Met weinig licht maar ook met tegenlicht heeft de Note 3 weinig problemen, ook in de Automatische stand.

Ga je van de Auto-stand af dan is de camersoftware in staat tot bijzondere effecten, zoals het Gezichtscorrectie-filter (zie foto's), realtime uit te rekenen en in de viewer te presenteren, nog voor de foto geschoten is! Vlak voor je de selfie schiet, zie je dus een voorvertoning van je rimpelloze zelf. Ik vind het best aardig werken, in mijn geval.

Er zijn ook talloze andere scene-standen, maar die werken niet allemaal even makkelijk of goed. De veelbelovende 'Drama'-stand (vang een springende skiër in verschillende standen in zijn sprong in één foto) en de stand 'Gum' (poets een bewegend beeld automatisch uit je foto, kreeg ik niet een-twee-drie aan de praat. Telkens waren de bewegende objecten te klein, volgens de camerasoftware.

Ultra-hd filmpjes

De Note 3 kan prima filmen in full-hd, maar ook in ultra-hd (4k-resolutie; 4128 x 3096 - zie schermafbeelding). Of ultra-hd zinnig is, is de vraag. Ik zie op de Note 3 (full-hd scherm) en op gewone hd-tv's geen verschil tussen de hd-video's en de ultra-hd video's. Er zijn ook nog nauwelijks ultra-hd-tv's te koop. Bespaar voorlopig kostbare opslagruimte en laat de Note 3 liever op full-hd stand staan.

Conclusie

Belangrijkste pluspunt van de Note 3 is zijn geweldige rekenkracht. Zelfs de doorgaans vertragende interfaceschil Samsung TouchWiz is flitsend snel. Het pennetje bij de Note wordt als 'handig' verkocht maar alleen echte tekenaars hebben er profijt van; het bespaart je geen tijd in de bediening, integendeel.

Het voordeel van een heel grote telefoon is dat hij een groot scherm heeft met veel informatie. Het nadeel is dat je eerder 2 handen nodig hebt om hem goed te bedienen.

Een belangrijke concurrent is de 'gewone' smartphone Galaxy S4 (€470), ook van Samsung. Deze heeft eveneens een full-hd scherm, met dus net zoveel informatie op het scherm, maar dan in een beter hanteerbaar formaat en hij is €200 goedkoper.

Pluspunten:

Snelle processor;

groot en goed full hd-scherm;

grote capaciteit accu;

goede camera;

uitbreidbaar opslaggeheugen.

Minpunten:

Onhandig groot; vaak 2 handen nodig voor bediening;

S Pen heeft beperkte meerwaarde;

hoge aanschafprijs.

Wat is de Samsung Galaxy Note 3?

De Samsung Galaxy Note 3 is de opvolger van de succesvolle Samsung Galaxy Note II. De nieuwe Galaxy Note heeft nog een groter scherm gekregen. De eerste uitvoering had een scherm van 5,3 inch, de tweede een van 5,5 inch en de nieuwe een van maar liefst 5,7 inch.

De Samsung Galaxy Note 3 is een toestel dat met zijn formaat tussen een smartphone en een tablet in zit. Daarom wordt het ook wel een phablet genoemd (phone-tablet).

Bijzonder aan de Galaxy Note is dat hij een met een pennetje geleverd wordt, de S Pen.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.3;

Android 4.3; Beeldscherm: 5,7 inch (14,5 cm);

5,7 inch (14,5 cm); Pixeldichtheid: 386 ppi (zeer scherp);

386 ppi (zeer scherp); Gewicht: 168 gram;

168 gram; Afmetingen: 151 x 79 x 8 mm;

151 x 79 x 8 mm; Processor: 2,3 GHz (quad-core);

2,3 GHz (quad-core); Werkgeheugen: 3 GB;

3 GB; Opslagcapaciteit: 32/64 GB (26/58 GB over voor gebruiker) + microSD tot 64 GB;

32/64 GB (26/58 GB over voor gebruiker) + microSD tot 64 GB; Netwerk: wifi/3G/4G;

wifi/3G/4G; Camera achterkant: 13 megapixel (autofocus + led-flits);

13 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant: 2 megapixel;

2 megapixel; Bijzonderheden: veel mogelijkheden met meegeleverde S-pen, je mobiel terugvinden met 'Find My Mobile';

veel mogelijkheden met meegeleverde S-pen, je mobiel terugvinden met 'Find My Mobile'; Prijs: €670 (32 GB);

€670 (32 GB); Verkrijgbaar vanaf: september 2013.

De Samsung GALAXY Note 3 komt uit in de kleuren Jet Black en Classic White. Door de verwisselbare back covers in vele kleuren kun je de Note 3 verder naar je smaak 'aankleden'.

Samsung Galaxy Note 3: Preview

Nieuw design

Kunststof achterkant

Full HD Amoled-scherm

13-megapixel camera

Nieuwe functies S-pen

Verkrijgbaarheid en prijs

Wat is de Galaxy Note 3?

De Samsung Galaxy Note 3 is de opvolger van de succesvolle Samsung Galaxy Note 2. De nieuwe Galaxy Note heeft nog een groter scherm gekregen. De eerste uitvoering had een scherm van 5,3 inch, de tweede een van 5,5 inch, en de nieuwe een van maar liefst 5,7 inch.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.3

Android 4.3 Beeldscherm: 5,7 inch (14 cm)

5,7 inch (14 cm) Pixeldichtheid: 386 ppi (zeer scherp)

386 ppi (zeer scherp) Gewicht: 168 gram

168 gram Afmetingen: 151 x 79 x 8 mm

151 x 79 x 8 mm Processor: 2,3 GHz (quad-core)

2,3 GHz (quad-core) Werkgeheugen: 3 GB

3 GB Opslagcapaciteit: 32/64 GB (onbekend aantal GB over voor gebruiker) + microSD tot 64 GB

32/64 GB (onbekend aantal GB over voor gebruiker) + microSD tot 64 GB Netwerk: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 13 megapixel (autofocus + led-flits)

13 megapixel (autofocus + led-flits) Camera voorkant: 2 megapixel

2 megapixel Bijzonderheden: heel veel mogelijkheden met meegeleverde S-pen, je mobiel terugvinden met 'Find My Mobile'

heel veel mogelijkheden met meegeleverde S-pen, je mobiel terugvinden met 'Find My Mobile' Prijs: 749 euro (32 GB)

749 euro (32 GB) Verkrijgbaar vanaf: september 2013



Op de IFA-beurs in Berlijn hebben we een eerste blik geworpen op de nieuwe Galaxy Note 3. Bekijk de preview!