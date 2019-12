Eerste indruk|De Samsung Galaxy S4 wordt minstens zo'n succes als zijn voorganger Samsung Galaxy SIII, weten we sinds we Samsungs nieuwste telg uitgebreid op de proef stelden. Het toestel zelf is een knap geëvolueerde versie van zijn veelgeprezen voorganger. Daarnaast zet Samsung sterk in op extra's in de software.

Samsung Galaxy S4: review software

Samsung kleedde de originele versie van Android altijd al aan met de eigen 'TouchWiz skin', herkenbaar aan de kleurrijke iconenset en extra Samsung-apps. Bij de S4 pakt Samsung uit met een gigantische berg extra's in de software. Het zijn er zelfs zó veel, dat je er meerdere dagen voor nodig hebt om ze allemaal te leren kennen. Nog niet alle nieuwe functies zijn even goed uitgewerkt, maar een aantal heeft zeker potentie.

Slim scrollen en pauzeren

Met Smart Scroll en Smart Pause borduurt Samsung voort op de in de Samsung Galaxy SIII geïntroduceerde functie Smart Stay. De camera aan de voorkant kan zien of je naar het toestel kijkt. Kijk je niet naar het scherm, dan kan het scherm uit om energie te besparen. Nu wordt ook een video die speelt gepauzeerd en kun je automatisch scrollen in e-mails of websites die je aan het lezen bent.

Om te scrollen met Smart Scroll kun je naar keuze je hoofd of het apparaat kantelen. De scrollsnelheid kun je instellen. Met het kantelen van je hoofd is het lastig om het scrollen op het juiste moment te laten stoppen. Kantelen van het apparaat geeft meer controle, vooral voor omhoog scrollen. Maar scrollen met de vingers direct op het scherm werkt toch nog steeds het meest precies.

Smart Pause pauzeert video als je wegkijkt van het scherm. Het werkt zowel voor video's op de telefoon als voor YouTube-video's. Deze slimme pauzeerfunctie werkt verbazingwekkend goed, mits je gezicht goed zichtbaar is voor de frontcamera. Houdt het toestel daarvoor voldoende ver van het gezicht af, houd je vingers uit beeld en zorg dat er genoeg licht op je gezicht valt.

Handgebaar

Met Air Gestures kun je de telefoon bedienen zonder hem aan te raken. Zwaai je bijvoorbeeld met je hand van links naar rechts vlak boven het scherm dan kun je bladeren door foto's of webpagina's. Dit vraagt echter veel grotere handbewegingen dan normaal bladeren met je vingers op het scherm.

Met Air View kun je je vinger boven het scherm houden en in de galerij van kleine foto's een grotere voorvertoning zien van de foto die je aanwijst. Het scherm is gevoeliger dan andere schermen zodat je het ook met handschoenen aan kunt bedienen. Het werkt verbazingwekkend goed en vooral met swypen kun je prima typen met handschoenen aan. Je moet deze functie wel eerst even inschakelen.

Toetsenbord

Typen gaat heerlijk op het grote scherm. Het toetsenbord is uitgerust met een extra cijferrij en swypen maakt typen razendsnel. Wil je met je duim typen, dan kun je kiezen voor een kleiner toetsenbord dat je op een zelfgekozen plek op het scherm kunt zetten.

Nieuwe Samsung-applicaties

In de al bestaande rij van S-toepassingen (Samsungs merk-eigen applicaties) voegt Samsung nu S-Voice Drive toe. Dit is een navigatietoepassing voor in de auto.

Een andere toevoeging heet S-Health. Dat is niet echt nieuw, maar er komen wel nieuwe accessoires om via bluetooth gezondheidgerelateerde metingen te doen zoals het meten van gewicht en vet-percentage via een speciale weegschaal.

Ook is er nu S-translate. Dat is een app waarmee je gemakkelijk teksten kunt laten vertalen en uitspreken, of waarmee je gesproken tekst kunt vertalen. Dit werkt vooralsnog in 9 talen maar Nederlands zit hier nog niet bij.

Met Group Play kun je met meerdere mensen gebruik maken van media zoals foto's of muziek. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere telefoons koppelen en tegelijk dezelfde muziek laten afspelen.

Met Sound and Shot is het mogelijk om naast het maken van een foto, ook 9 seconden geluid op te nemen. Op die manier krijgt een foto meer waarde als herinnering.

Er is nu ook een functie die Samsung Drama Shot noemt. Het maakt gebruik van de mogelijkheid automatisch heel veel foto's achter elkaar te nemen, en hiermee allerlei bewerkingen uit te voeren. Ook is het (in sommige omstandigheden) mogelijk om een persoon uit een foto te verwijderen.

Afstandsbediening

Net als met de HTC One kun je met de S4 de tv bedienen via infrarood, zoals bij een gewone afstandsbediening. Instellen gaat erg makkelijk na opgave van het televisiemerk. Belangrijke dingen zoals zappen, volume instellen en geluid uitzetten vind je op het hoofdscherm, maar ook navigeren door het tv-menu is mogelijk. Daarnaast is er een uitgebreide tv-gids die helaas nog niet voor alle aanbieders beschikbaar is. Ziggo zit er bijvoorbeeld nog niet bij.

Widgets op het startscherm

In Android 4.2 is het vergrendelscherm flink uitgebreid en je kunt er nu ook widgets op zetten. Zo kun je vanaf het vergrendelscherm direct je e-mail bekijken, muziek regelen en kun je direct je favoriete apps openen.

Vereenvoudigde modus

Bij de Samsung Galaxy S4 kun je -net als bij een aantal andere recente Samsung Galaxy smartphones- het startscherm in de 'eenvoudige stand' zetten. In deze stand zijn de teksten en app-iconen groter en staan er alvast wat handige snelkoppelingen op de 3 startschermen. Deze modus maakt Android een stuk toegankelijker en een eventuele leesbril kun je voor een groot deel van de bediening links laten liggen. Samsung is vooralsnog de enige fabrikant die een goede vereenvoudigde bediening voor Androidsmartphones heeft gemaakt.

More is more?

Samsung voegt aan Android extreem veel extra's toe. Voor een deel zijn het gimmicks en aan veel functies moet nog geschaafd worden. Maar het moge duidelijk zijn dat een aantal van Samsungs probeersels een nieuwe generatie smartphonebediening inluidt. Smart Scroll en Smart Pause gaan we ongetwijfeld in meer smartphones terugzien, maar de Air Gestures voegen weer niet zo veel toe.

Het goede nieuws is dat vrijwel alle extra's ook kunnen worden uitgeschakeld. Dit kan via het instellingenmenu en via een ietwat overdreven lange lijst met aan/uitknopjes.

Ook de invulling van startschermen en de lijst met apps heb je zelf in de hand. Want hoewel het niet mogelijk is om meegeleverde apps helemaal te verwijderen, kunnen deze wel uit het app-overzicht gehaald worden. Doordat alles extreem instelbaar is, kun je zelf kiezen of je van je smartphone een strakke Mondriaan of een weelderige kerstboom maakt.

Wat is de Samsung Galaxy S4

De Samsung Galaxy S4 is het nieuwe topmodel smartphone van Samsung en opvolger van de succesvolle Samsung Galaxy SIII. Uiterlijk wijkt de S4 nauwelijks van de SIII af.

Van binnen is er veel vernieuwd. Uniek is dat een deel van de S4's wordt uitgebracht met een nieuwe 'octa-core' processor, een processor met 8 rekenkernen. Voor de Nederlandse markt is er echter een andere versie, een model met 4 rekenkernen. Ook bijzonder is het 5 inch scherm dat in een nog iets compactere behuizing is gebouwd. Met 5 inch schermdiagonaal is de Galaxy S4 nog maar 0,5 inch of 13 millimeter kleiner dan de Samsung Galaxy Note II. Maar de Note heeft penbediening en de pen kan ook in de behuizing worden opgeborgen. Dat kan bij de Galaxy S4 niet.

Ondanks alle nieuwe software- en hardwaremogelijkheden kiest Samsung uiteindelijk toch voor evolutie in plaats van revolutie. Met de ervaring van de SIII in het geheugen is het niet vreemd dat de verwachtingen over het nieuwe model toch weer hooggespannen zijn.

Belangrijke specificaties

Besturingssysteem : Android 4.2.2 + Samsung touchwiz UI;

: Android 4.2.2 + Samsung touchwiz UI; Beeldscherm : 5,0 inch (13 cm) Super Amoled, Corning gorilla glass 3 (tegen krassen);

: 5,0 inch (13 cm) Super Amoled, Corning gorilla glass 3 (tegen krassen); Resolutie : 1080 x 1920 pixels; pixeldichtheid: 441 ppi (extreem scherp);

: 1080 x 1920 pixels; pixeldichtheid: 441 ppi (extreem scherp); Gewicht : 130 gram (licht voor een toestel met een 5 inch scherm);

: 130 gram (licht voor een toestel met een 5 inch scherm); Afmetingen : 137 x 70 x 7,9 mm;

: 137 x 70 x 7,9 mm; Processor : 1,9 GHz Snapdragon 600 (quad-core);

: 1,9 GHz Snapdragon 600 (quad-core); Werkgeheugen : 2 GB;

: 2 GB; Opslagcapaciteit : 16/32/64 GB + microSD. Let op: bij de versie van 16 GB blijft slechts 9,2 GB over voor de gebruiker. Ook bij de grotere versies kan niet alle opslagruimte door de gebruiker worden benut;

: 16/32/64 GB + microSD. Let op: bij de versie van 16 GB blijft slechts 9,2 GB over voor de gebruiker. Ook bij de grotere versies kan niet alle opslagruimte door de gebruiker worden benut; Cloudopslag : Dropbox 50 GB (2 jaar);

: Dropbox 50 GB (2 jaar); Netwerk : wifi (802.11 a/b/g/n/ac en dual-band)/3G/4G (LTE);

: wifi (802.11 a/b/g/n/ac en dual-band)/3G/4G (LTE); Connectiviteit : micro-usb, tv-uitgang via MHL A/V link, bluetooth 4.0 met A2DP, EDR;

: micro-usb, tv-uitgang via MHL A/V link, bluetooth 4.0 met A2DP, EDR; Accu : 2600 mAh;

: 2600 mAh; Nfc : Ja;

: Ja; Camera achterkant : 13 megapixel (autofocus + led-flits);

: 13 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant : 2,0 megapixel;

: 2,0 megapixel; Bijzonderheden : nfc, vochtigheidssensor, draadloos opladen, gebruik van het aanraakscherm met handschoenen aan is mogelijk;

: nfc, vochtigheidssensor, draadloos opladen, gebruik van het aanraakscherm met handschoenen aan is mogelijk; Prijs : €699;

: €699; Verkrijgbaar vanaf: 27 april 2013.

Samsung Galaxy S4: review hardware

De Samsung Galaxy S4 is niet groter dan zijn voorganger. Hij is zelfs wat dunner. Het scherm is wel gegroeid naar 5 inch (12,7 cm diagonaal) en bij een ongeveer gelijke buitenafmeting is de rand rondom het scherm weer wat smaller, zeker aan de onderkant.

Ook bijzonder is dat het gewicht is verlaagd naar 130 gram, terwijl de accu groter is geworden. Het is het lichtste toestel met dit formaat scherm. Alleen de LG Optimus L9 is lichter maar die heeft een 4,7 inch scherm.

Samsung houdt vast aan de kunststof behuizing, waar andere fabrikanten een combinatie van aluminium en glas en andere materialen gebruiken voor de afwerking. Ook is er een batterijklepje en kun je de batterij zelf verwisselen. Samsung bewijst in ieder geval dat dit kan in combinatie met een heel dunne behuizing.

Acht of vier rekenkernen

De Samsung Galaxy S4 komt er in 2 varianten. Een versie met een processor met 8 rekenkernen, die werkt op 1,6 GHz. En een versie met 4 rekenkernen die werkt op 1,9 GHz. Net in de landen waar een (sneller) 4G / LTE mobiel netwerk is of wordt uitgerold, brengt Samsung de versie met 4 rekenkernen uit. Nederland is ook zo'n land, KPN is onlangs met deze uitrol begonnen. De processor is dezelfde als gebruikt wordt in de HTC One, een onlangs aangekondigd toestel van HTC. De snelheid die Samsung ingesteld heeft, is wel iets hoger dan bij de HTC en in vergelijkende snelheidstests ('benchmarktests') streeft de S4 de One steeds net voorbij. Wat betreft rekenkracht haalt de S4 de hoogste scores van dit moment.

Halve opslagruimte

De S4 is verkrijgbaar in versies van 16, 32 en 64 GB, maar er blijft er teleurstellend weinig opslagruimte over voor de gebruiker. Van de '16 GB' die op de doos staat is krap 9,2 GB beschikbaar voor eigen bestanden van de gebruiker, net wat meer dan de helft van de ruimte. Samsung maakt het met een update mogelijk om apps op de sd-kaart te zetten, wat iets meer flexibiliteit geeft. Bij de versies met 32 en 64 GB interne opslag blijft relatief iets meer ruimte over, maar nog steeds voelt het niet goed dat er zo veel minder opslag over blijft dan er beloofd werd.

Superscherp scherm

De nieuwe Samsung heeft een scherm met een resolutie van 1080 bij 1920 pixels. Hetzelfde aantal pixels als van een Full-hd-televisie maar dan op een veel kleiner schermoppervlak. Dat resulteert in een superscherp beeld. Kleine letters zijn nog scherper dan bij de Samsung Galaxy SIII, al zien alleen mensen met goede ogen dit. Het beeld is niet zichtbaar scherper dan de iPhone die hierin lange tijd voorop liep De extreem hoge pixeldichtheid van de S4 is overigens niet uniek. Recent introduceerde Sony de Sony Xperia Z met een zelfde resolutie en schermformaat, en de HTC One heeft zelfs evenveel pixels op een nog kleiner oppervlak.

Net als in vorige modellen kiest Samsung voor Amoledtechniek, dat volgens Samsung superieur is aan lcd. De meningen daarover blijven echter verdeeld. Geavanceerde lcd's zoals in de HTC One en iPhone 5 geven nog steeds meer natuurlijke kleuren en wit is daar echt wit. Toch heeft Samsung een zeer grote stap vooruit gemaakt ten opzichte van Amoledschermen in eerdere Samsungs. Die hadden veelal een onnatuurlijke kleurweergave met een blauwige waas. En door de afwijkende ordening van de rode, groene en blauwe subpixels ('pentile display'), was er voor de kritische kijker een raster te zien. Het scherm van de S4 is in al deze opzichten veel beter. De kleuren zijn natuurlijker en er is geen raster zichtbaar. Met de kleurinstellingen heb je bovendien enige controle over de levendigheid van de kleuren. Onze enige en zeer kleine aanmerking is dat het wit iets aan de gelige kant is. Als je houdt van levendige kleuren, dan is de Samsung Galaxy S4 een van de beste keuzes die je op dit moment kunt maken.

Foto- en videofunctie

Net als alle andere toptelefoons heeft deze Samsung natuurlijk zowel een camera aan de voorkant als aan de achterkant. Maar in de Samsung Galaxy S4 kun je ze met de Dual Camera-modus nu ook allebei tegelijk gebruiken. Maak je een groepsfoto, dan sta je er zelf ook op (of althans je gezicht, in een kader).

De camera is nu een 13 megapixel-exemplaar, de vorige was 8 megapixels. De camera aan de achterkant schiet scherpe foto's met veel detail en prima kleuren. In de schaduwen zie je meer details dan in bijvoorbeeld lichte luchten.

De 2 megapixel-camera aan de voorkant is opvallend goed. Voor beide camera's zijn diverse opnamestanden mogelijk en er zijn veel nabewerkingsmogelijkheden.

Bij video-opnames is de kwaliteit te vergelijken met de SIII. Wel valt op dat er hierbij minder in beeld past dan bij voorganger SIII en bij concurrent HTC One.

Conclusie

Met de Samsung Galaxy S4 heeft Samsung weer een paar flinke sprongen vooruit gemaakt. Met name een groter en beter scherm in een even grote behuizing, een lichter ontwerp met een grotere accu zijn welkome verbeteringen en een hele prestatie. Samsungs extra's leveren de gebruiker veel nieuwe mogelijkheden, maar het is teleurstellend dat al die extra's erg veel opslagruimte wegsnoepen van de gebruiker.

Voordelen

Groot en scherp scherm in een compacte behuizing;

lichtgewicht;

snelle processor en snelle bediening.

Nadelen

Van de 16 GB is slechts 9,2 GB beschikbaar voor de gebruiker;

geen speciale afdrukknop voor het maken van foto's;

weinig vernieuwend ontwerp.

Vergeleken met andere telefoons

De grote smartphonefabrikanten leggen de lat weer een stukje hoger. De nieuwste Android-toptelefoons vallen op door hun haarscherpe, grote schermen, razendsnelle bediening en bijzondere extra’s. We vergeleken de topmodellen van de 4 grote merken die Android-telefoons op de markt brengen, zie de video.

Samsung Galaxy S4

Deze opvolger van de immens populaire Samsung Galaxy SIII heeft een groter scherm met kleuren die van het scherm spatten. Het totale formaat is vrijwel gelijk gebleven en hij is zelfs lichter dan zijn voorganger. In de software zitten veel nieuwe snufjes; je kunt nu bijvoorbeeld scrollen door het toestel te kantelen of met je hoofd te knikken. De 16 GB-opslag is op de doos wat riant geadverteerd: er blijft maar 9 GB over voor de gebruiker.

HTC One

De langverwachte HTC One heeft een strakke aluminium behuizing en een piekfijne afwerking. De stereo luidsprekers geven veel meer en beter geluid dan we van de gemiddelde smartphone gewend zijn. Het nieuwe ‘Blink Feed’-startscherm toont het laatste nieuws uit de media die je volgt.

Een andere leuke extra zijn de miniclipjes van 3 seconden (Zoe’s). In een handomdraai monteert de smartphone die aan elkaar tot een leuke video.

Sony Xperia Z

Bijzonder aan de Xperia Z is dat deze topsmartphone volledig waterdicht is. Dat zorgt wel voor wat gefriemel en gepulk met klepjes die de aansluitingen afschermen. Ook de geluidskwaliteit van de luidspreker lijdt eronder. Het toestel heeft een groot, scherp en kleurrijk scherm met een tegenvallende kijkhoek. Sony pakt breed uit met nfc. Met deze techniek kun je je smartphone bijvoorbeeld gemakkelijk draadloos aan je hoofdtelefoon of audiosysteem koppelen.

LG Optimus G

De LG Optimus G is relatief compact en het scherm heeft mooie natuurlijke kleuren. Hij is net als zijn concurrenten uitgerust met alles wat je van een topsmartphone verwacht, zoals snel internetten via 4G. Ten opzichte van de andere toppers is dit toestel voordelig geprijsd. Naar echt unieke eigenschappen is het zoeken. Met LG’s Q-slide-apps kun je bijvoorbeeld de ene app halfdoorzichtig bovenop de andere plaatsen. Zo kun je een video afspelen terwijl je door je e-mail bladert of een notitie maken terwijl je in je agenda kijkt.

