Wat is de Samsung Galaxy S4 zoom?

De Samsung Galaxy S4 Zoom is zowel een mobiele telefoon als een digitale camera met optische zoom. Het toestel werkt op Android 4.2 (Jelly Bean) en is één van de telefoonmodellen in de Samsung Galaxy S4 serie.

De Samsung Galaxy S4 Zoom lijkt op de Galaxy Camera: een camera die draait op het mobiele besturingssysteem Android.

Camera

De camera heeft een 16 MP CMOS-sensor, 10x optische zoom en een Xenon-flitser. De Galaxy S4 Zoom is voorzien van een cameragrip met fysieke knop om foto’s te nemen. Je kunt de camera daardoor met één hand bedienen. De S4 zoom is net als de S4 en S4 mini te koop in de kleuren wit en zwart.

Belangrijke specificaties

Besturingssysteem: Android 4.2.2 jelly Bean + Samsung touchwiz UI;

Beeldscherm: 4,3 inch;

Resolutie: 960 x 540 pixels; pixeldichtheid: 256 ppi;

Gewicht: 208 gram;

Afmetingen: 63,5 x 125,5 x 15,4 mm;

Processor: 1,5 GHz Snapdragon 400 (dual-core);

Werkgeheugen: 1,5 GB;

Opslagcapaciteit: 8 GB + microSD (uit te breiden tot 64 GB);

Netwerk: wifi Direct, wifi (802.11 a/b/g/n)/3G;

Connectiviteit: micro-usb, Bluetooth 4.0 met A2DP, EDR;

Accu: 2330 mAh;

Nfc: Ja;

Infraroodsensor: Ja;

Camera achterkant: 16 megapixel CMOS sensor;

Camera voorkant: 1,9 megapixel CMOS sensor.

Samsung Galaxy S4 zoom: review

De Samsung Galaxy S4 zoom is een kruising tussen een smartphone en een camera. We probeerden de Samsung Galaxy S4 zoom een aantal dagen en stelden zijn smartphone- en camerakwaliteiten op de proef.

Zwaargewicht

De S4 zoom heeft een opvallend ontwerp. Aan de achterkant is het een smartphone als alle andere, als je hem omdraait, valt het uitstekende zoomelement erg op. Daardoor is het niet zo makkelijk om hem plat op tafel te leggen want dan ligt hij op de lens. Behalve dat het toestel op die manier niet zo stabiel ligt (en makkelijk wegdraait onder je vingers), is het natuurlijk ook vragen om lensproblemen als je de zoom telkens zo op tafel legt.

Wat ook opvalt is het gewicht. Het toestel weegt 208 gram en dat is zeer veel voor een smartphone. Hij is ook zwaarder dan veel compactcamera’s. Het toestel ligt wel lekker in de hand, al houd je daarbij wel je vingers tegen de lens. Het voordeel daarvan is dat het toestel net wat schuiner ligt en dat bedient en kijkt eigenlijk wel lekker. Door die hoogte zit je duim dichter bij het scherm. De S4 zoom kan niet openklappen zoals andere smartphones van Samsung (die meestal een klepje aan de achterkant hebben). De batterij en de simkaart worden via de zijkant geplaatst.

Vergeleken met andere Samsung S4 smartphones

Samsung heeft verschillende smaken in de Galaxy S4-lijn: de Samsung Galaxy S4 is het topmodel, de S4 mini en de S4 zoom zijn minder uitgebreid. De specificaties van de Samsung Galaxy S4 mini en de zoom zijn (op de camera na) goed vergelijkbaar. Ze zijn net wat minder indrukwekkend dan die van de Samsung Galaxy S4.

De mini en de zoom hebben allebei 8 GB interne opslag, waarvan 5 GB beschikbaar is voor de gebruiker (ruim 60%: relatief meer dan bij de Samsung Galaxy S4). Hoewel het natuurlijk een stuk minder is dan beloofd, is het ruim voldoende voor apps. Voor extra foto’s, muziek en video kun je een micro-sd plaatsen. Dat levert maximaal 64 GB extra ruimte op.

De processor is wat trager dan de gewone Samsung Galaxy S4 en de kloksnelheid ligt ook wat lager dan van de mini. Daardoor zou het toestel in theorie minder vlot moeten draaien. In de praktijk merk je daar echter weinig van. De bediening is snel en soepel.

De S4 zoom mist een aantal softwarefuncties die de S4 wel heeft:

Smart stay (scherm blijft aan zolang je er naar kijkt);

Smart pause (video pauzeert als je wegkijkt);

Smart scroll (scrollen met je ogen of door je hoofd te kantelen) ;

'Air gestures' (wuiven met je hand) of 'Air view' (boven het scherm zweven met je vinger voor bijvoorbeeld previews van foto’s of voor een vergrootglasfunctie).

Fel scherm

Het toestel heeft een mooi 4,3 inch Amoled-scherm. Amoled-schermen hebben in het algemeen wat fellere kleuren. Ook dit scherm geeft de kleuren minder natuurlijk weer dan de betere lcd-schermen, maar de kleuren zijn wel natuurlijker dan de vorige generatie Amoleds.

Het scherm heeft dezelfde afmetingen en resolutie als de Samsung Galaxy S4 mini. Ze ontlopen elkaar nauwelijks wat betreft weergave. De scherpte van het scherm (pixeldichtheid) ligt wel een stuk lager dan die van topmodel Samsung Galaxy S4. De pixeldichtheid is overigens hoger dan bij de meeste compactcamera’s. Het schermformaat (4,3 inch) is uitzonderlijk groot vergeleken met schermen van compactcamera’s.

Echt zoomen

Erg bijzonder aan de S4 zoom is dat hij 10 keer optische zoom heeft. Normaal kun je met een smartphone alleen digitaal zoomen. Dat geeft lelijke resultaten; kleuren zijn niet mooi en het beeld is onscherp. Met de zoom-ring van de S4 kun je dus 'echt' zoomen en dat verschil zie je goed:

Foto 1 is gemaakt met de Samsung Galaxy S4, 4 keer digitaal ingezoomd (is de maximale zoom).

Foto 2 van dezelfde situatie is gemaakt met de S4 zoom, 10 keer ingezoomd (optische zoom).



Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Het opstarten van de camera duurt lang vanuit de standby- functie. Het scherm moet eerst ontgrendeld worden, pas daarna kun je de camera activeren. Dat kan het snelst door even aan de lensring te draaien. Dan opent zich een scherm met camerafuncties. Als je een keuze hebt gemaakt, schuift de lens automatisch uit.

Soms wat fel

Er is een aantal standen om in te fotograferen:

automatisch;

smart (belichting voor verschillende situaties, zoals sneeuw en macro);

expert (handmatig belichten of in stappen).

In de automatische stand lijkt de camera niet altijd de goede belichting te kiezen. De foto’s die we hebben gemaakt, zijn soms wat aan de felle kant. Een ander minpunt is dat macrofoto’s alleen in de groothoekstand te maken zijn (zoomen kan dus niet). Dat je relatief veel afstand moet houden om -uitgezoomd- scherp te kunnen stellen op je onderwerp, is overigens typisch iets voor Samsung-camera’s.

De S4 zoom heeft standaard allerlei creatieve filters om je foto’s te verfraaien. Zo is er een filter om van je foto’s een stripverhaal te maken. Voordeel is ook dat er in Google Play heel veel apps zijn om je foto’s te delen met anderen.

Ook bijzonder is de Xenon-flitser: die flitst een stuk feller en heeft een groter bereik dan de led-flitsers die je doorgaans op smartphones tegenkomt.

Als je van plan bent veel te fotograferen is het aan te raden om een extra batterij aan te schaffen. Bij licht smartphonegebruik en af en toe fotograferen gaat de batterij behoorlijk snel leeg.

Puntje voor de fabrikant: we hebben flink gespeurd maar hebben geen webwinkel kunnen vinden die een geschikte batterij voor de S4 zoom verkoopt.

Conclusie

De Samsung Galaxy S4 zoom is een zeer complete smartphone, te vergelijken met de Samsung Galaxy S4 mini. Het is een prima keuze in het hogere middensegment. Ten opzichte van de gewone Samsung Galaxy S4 lever je iets in op het scherm, de processor en de hoeveelheid softwaretrucs.

Op de snelheid van de Samsung Galaxy S4 zoom is niets aan te merken. Hij is wel dikker en zwaarder dan concurrerende smartphones. De optische zoom maakt de aanschaf van een compactcamera een stuk minder noodzakelijk. Ben je toch meer geinteresseerd in een camera met Android dan is de Samsung Galaxy Camera ook een optie.

Let op: ons testexemplaar ondersteunde geen 4G. Samsung geeft aan dat er in september een model met 4G wordt uitgebracht.

Voordelen

Camera heeft optische zoom (10 keer).

Ligt lekker in de hand.

Mooi, scherp 4,3 inch scherm.

Xenon flitser (zeldzaam bij smartphones).

Nadelen

Camera kiest automatisch niet altijd de juiste belichting.

Zwaar en groot voor een smartphone (past net in een wijde broekzak).

Beperkte accuduur (extra batterijen nog niet te koop).

