Samsung Galaxy S7(Edge): review

Conclusie

De Samsung Galaxy S6 staat hoog in de rangorde van onze mobiele telefoontest. Met de Samsung Galaxy S7 (Edge) bouwt Samsung hierop voort. Van buiten ziet hij er vergelijkbaar uit, maar hij is net wat hedendaagser afgewerkt. Zo is het glas licht gebogen aan de randen. Belangrijker is de toevoeging van een sd-kaart-sleuf, waardoor je het opslaggeheugen kunt uitbreiden met een micro-sd-kaart tot 200 GB.

Grote Edge-variant met 1 hand bedienen

De Galaxy S7 is een smartphone met een beeldscherm van 5,1 inch (13 cm). De S7 Edge is een grotere variant van 5,5 inch met gebogen schermranden aan weerszijden. Omdat een 5,5 inch smartphone wat lastig te bedienen is met 1 hand, is het fijn dat er een snelkoppelingenfunctie (Edge UX) beschikbaar is, waarmee je de meestgebruikte apps en handelingen kunt oproepen. Toch lijkt de verminderde leesbaarheid van de gebogen schermranden onverminderd, evenals de reflectie van invallend licht.

Altijd-aan-scherm staat niet altijd aan

Net als bij de LG G5 heeft de nieuwste Samsung-smartphone een scherm dat altijd aanstaat. Het toont de datum en tijd, maar heeft ook andere opties, zoals Agenda en gemiste gesprekken. Het altijd-aan-scherm is te personaliseren met ontwerpen van andere ontwikkelaars. In hoeverre dit de batterijduur verslechtert, zullen we later vaststellen in onze test. Samsung spreekt in ieder geval over een energiebesparende algoritme en het uitschakelen van het scherm wanneer deze op de kop ligt of in je broekzak zit.

Bestand tegen een ongelukje met water

Deze mobiele telefoon is vanbinnen geseald, zodat hij tot 30 minuten ondergedompeld kan worden in tot 1,5 meter diep water. We begrepen van Sony al dat je dit niet écht moet doen, omdat het hier om een test gaat in heel specifieke omstandigheden. Ook Samsung maakt duidelijk dat je er niet mee moet gaan douchen of zwemmen, maar dat de telefoon hierdoor waterongelukjes beter kan 'overleven'.

Veelbelovende fotocamera

De beste camera is degene die je altijd bij je hebt, en fotograferen met een smartphone is terecht razend populair. Het is mooi dat de Galaxy S7 (Edge)-camera minder ver uit de behuizing steekt, maar de kwaliteit is belangrijker.

Om de camera dit jaar verder te verbeteren, is de diafragma f1.7, waardoor er meer licht wordt opgevangen door de sensor. Ook zijn er fysiek grotere pixels, die allemaal gebruikt worden bij het scherpstellen door middel van autofocus. In theorie zijn het succesfactoren voor een nog betere camerakwaliteit, en we hebben al kunnen vaststellen dat de camera razendsnel scherpstelt en fotografeert. Later gaan we in het laboratorium de camera testen in allerlei uitdagende scenario's.

Snel, koel en vernieuwend voor je games

Vooral bij het spelen van spellen profiteer je van de verhoogde snelheid van de Galaxy S7 (Edge). Om te voorkomen dat spellen de batterij snel verbruiken en het apparaat heet laten worden, is er een nieuwe verkoelingtechniek en grafische weergavetechniek toegepast.

Interessanter is wellicht de Game Launcher-app en het Game Tools-menu. Met de eerstgenoemde staan alle spellen gegroepeerd op 1 plaats, met het tools-menu krijg je snel toegang tot belangrijke functies als 'niet storen', minimaliseren, het uitschakelen van de fysieke toetsen en het maken van schermopnames (screenshots en video).

Virtual Reality en 360 graden foto's en video's

Volgens Samsung is Virtual Reality (VR) de volgende grote ontwikkeling, in de nu nog prille markt. Wij waren bij een persconferentie met meerdere demonstraties, waaronder eentje op een plein, waar we 'virtueel' tussen een groepje voetballende jongens stonden. Met de Gear 360, een apart verkrijgbare foto- en videocamera voor 360-graden-opnamen, kun je zulke ervaringen ook zelf maken. Als het aan Samsung ligt, zul je over een tijdje op deze manier de eerste stapjes van je kinderen vastleggen, zodat iedereen met een VR-bril het kan meebeleven.

Een speciale Gear VR-bril wordt aangeboden bij pre-orders van de Galaxy S7 (Edge), maar zal daarna ook los te koop zijn. Net als andere voor de S7 ontworpen accessoires als een battery pack, draadloze oplader en batterijhoesje. Een eerdere versie van de Gear VR hebben we al bekeken en maakte zeker indruk.

Updaten

Tijdens de productonthulling werd er niet gesproken over de periode waarin deze smartphones ondersteund wordt met updates. Ook op de website van Samsung konden we hierover nog geen informatie vinden. De Consumentenbond voert actie omdat veel Android-producten te kort worden ondersteund en informatie van fabrikanten hierover duidelijker kan.

Prijs en verkrijgbaarheid

Fotografen, gamers en liefhebbers van top-smartphones zullen in de Galaxy S7 of de Galaxy S7 Edge een goede, hedendaagse smartphone vinden met alles erop en eraan. Hij is te koop vanaf 11 maart 2016 voor respectievelijk €699 en €799, beide met 32 GB opslagcapaciteit.

Bekijk ook eens de testresultaten van de Samsung Galaxy S6 en de Samsung Galaxy S6 Edge en kom over een tijdje terug naar onze smartphone-vergelijker voor de testresultaten van de nieuwe S7 en S7 Edge.

Lees ook:

Wat is de Samsung Galaxy S7 (Edge)?

De Galaxy S7 en de Galaxy S7 Edge zijn de nieuwste topsmartphones van het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung. De toestellen hebben een verbeterde camera gekregen, kleine ontwerpaanpassingen en zijn nu waterbestendig. Zie hieronder de volledige specificaties.

Samsung Galaxy S7 (Edge)

Besturingssysteem Android 6 Beeldscherm 5,1 inch (5,5 inch) Resolutie 1440 x 2560 pixels Pixeldichtheid 577 ppi (534 ppi) Gewicht 152 gram (157 gram) Afmetingen 142 x 70 x 8 mm (151 x 72 x 8 mm) Processor Snapdragon 820 Werkgeheugen 4 GB Opslagcapaciteit 32/64 GB SD-mogelijkheid ja tot 200 GB Verbinding 3G/4G/nfc Camera 12 megapixel Selfiecamera 5 megapixel Prijs €699 (€799) Verkrijgbaar vanaf maart 2016



