Virtual reality (VR) is aan een stevige opmars bezig. We zien steeds meer systemen die je gewoon thuis kunt gebruiken. De Samsung Gear VR maakt gebruik van je smartphone om de virtuele wereld te creëren. Deze VR-bril is alleen geschikt voor gebruik met smartphones uit de Galaxy S6-lijn van Samsung. Laat de Gear VR je echt een andere werkelijkheid ervaren?

Conclusie

Verschillende collega's hebben de Samsung Gear VR in combinatie met een Galaxy S6 Edge even uitgeprobeerd en altijd leverde het verbazing op en werd het gezien als een leuke ervaring. Het lukt namelijk wel om je even in een andere wereld te wanen, maar niet echt voor langere tijd achtereen. Met name de beeldkwaliteit is daar nog te mager voor met de Gear VR. Het beeld is korrelig, onrustig en ook onscherp, met name aan de randen van het beeld. Ook kunnen je ogen vermoeid raken na een tijdje in de viruele wereld.

De Samsung Gear VR is vooralsnog dan ook een gadget voor trendsetters. Deels omdat de technologie nog in de kinderschoenen staat en er duidelijk punten voor verbetering vatbaar zijn, deels omdat virtual reality zelf wellicht niet iedereen zal kunnen bekoren. Plus dat je natuurlijk ook over de juiste Samsung-telefoon moet beschikken...

Voordelen:

Geen losse draden nodig: alle techniek zit en stop je in de bril.

Geeft een virtual reality ervaring.

Intuïtief en makkelijk te bedienen menu.

Volgt hoofdbewegingen goed en snel.

Relatief goedkoop (los van de nodige smartphone).

Redelijk wat (gratis) content.

Nadelen:

Te lage resolutie: je ziet de pixels.

Flikkerend en onscherp beeld.

Kan vermoeiend voor de ogen zijn.

VR kan je een ongemakkelijk gevoel geven, met name bij snel bewegende beelden.

Sommige apps zijn aan de prijzige kant (€14).

Hoe werkt het?

Met de Samsung Gear VR kun je 360 graden rondkijken in virtuele werelden. Het systeem maakt daarvoor gebruik van bepaalde sensoren die de bewegingen van je hoofd razendsnel detecteren, waarbij deze informatie weer wordt gebruikt om het beeld aan te sturen. Dit werkt goed en lijkt het net alsof de virtuele wereld 'vaststaat', terwijl jij je hoofd beweegt.

De smartphone plaats je in de Gear VR en vormt dan het hart van de virtual reality ervaring. Het is de computer die al het rekenwerk doet om de virtuele wereld uit te rekenen, plus dat het deze wereld vervolgens op het eigen scherm toont. De Gear VR is eigenlijk niks meer dan een speciale houder voor de telefoon om die virtuele wereld waar te kunnen nemen. Dat verklaart ook de relatief lage prijs van €100 voor een VR-bril.

Groot voordeel van deze opzet is dat het systeem volledig draadloos is. Andere VR-systemen hebben namelijk vaak een kabelverbinding met een losstaande computer. Hierdoor kun je met de Gear VR makkelijk je hoofd bewegen en 360 graden in het rond kijken.

Het is het handigst om in een draaistoel te gaan zitten met voldoende ruimte om je heen als je de Gear VR gebruikt. Het is namelijk niet de bedoeling om met de bril op te lopen. De echte wereld is namelijk niet zichtbaar en je stoot dan ook makkelijk ergens tegenaan.

Eenvoudige installatie

De Gear VR is kant-en-klaar. Je hoeft alleen de smartphone erin te plaatsen en dat gaat makkelijk, want de telefoon past er namelijk maar op één manier in. De verpakking meldt dat het de Gear VR alleen geschikt is voor:

Galaxy Note 5*

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge+

*Op de Samsung-website wordt de Note 5 niet genoemd.

Je hebt dus een van deze telefoons nodig. Voor deze review hebben we gebruikgemaakt van een Galaxy S6 Edge. Overigens is er ook een Gear VR-versie die geschikt is voor de Note 4 met een prijs van €200.

Wanneer je de telefoon voor het eerst in de Gear VR plaatst, wordt automatisch een app gedownload. Het is een speciale app van Oculus voor de Gear VR, waarbij je tevens meteen een Oculus-account moet aanmaken. Oculus is een bekende ontwikkelaar op het gebied van virtual reality. Vervolgens kun je bij de apps die beschikbaar zijn voor de Gear VR. En dat loopt al in de tientallen op dit moment. Het gaat meestal om foto- en video-apps en demo's en om games. Deze zaken lenen zich namelijk het best voor VR.

Veel apps zijn gratis, maar er zijn ook betaalde apps. Meestal gaat het om games variërend in prijs van een eurootje tot wel €14. De prijzen worden getoond in dollars en het lijkt erop dat je apps alleen kunt kopen als er een creditcard aan je Oculus-account is gekoppeld.

Intuïtieve bediening

De bediening van de Gear VR is intuïtief en aardig uitgewerkt. Het hoofdmenu start automatisch zodra je je smartphone in de Gear VR plaatst en je de bril opdoet. In het midden zie je dan een kleine cursor en door je hoofd te bewegen, stuur je deze cursor naar de aanwezige opties. Het menu bestaat namelijk uit diverse grote vlakken die 'stationair' staan ten opzichte van jouw hoofd als je beweegt. Je bevestigt je keuze door op het touchpad te tikken aan de rechterbuitenzijde van de bril zit. Wil je terug? Dan gebruik je de aparte terugknop net boven het touchpad.

Het is wel even wennen aan het touchpad en vooral ook de locatie van de touchpad. Zo ben je in het begin altijd even aan het zoeken waar het touchpad precies is. En zoeken met je hand betekent eigenlijk 'aanraken', waardoor je soms het touchpad al aanraakt en dan onbedoeld een app activeert. Ook zit er nog een aparte knop op om het geluidvolume van de telefoon te regelen, plus een draaiknop bovenop om de scherpte van het beeld bij te stellen.

Om je nog meer in de virtuele wereld onder te dompelen, kun je ook een koptelefoon aansluiten. Je gebruikt daarvoor de aansluiting op de smartphone zelf.

Matige beeldkwaliteit

Dit is het zwakste punt van de Gear VR: de beeldkwaliteit is niet goed te noemen. Ondanks het hoge-resolutie scherm van onze Galaxy S6 Edge met 2560 x 1440 pixels is de ervaren schermresolutie toch te laag. En dat heeft een paar oorzaken.

Zo is het beeldscherm eigenlijk in tweeën gedeeld: de ene helft voor het linker oog en de andere helft voor het rechteroog. Hierdoor wordt een 3D-effect gecreëerd en zie je duidelijk diepte, maar het halveert ook de resolutie per oog.

Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar in de Gear VR zitten twee lenzen: een voor elk oog. En deze lenzen vergroten het beeld zodanig sterk dat je de individuele pixels bijna kunt waarnemen. Hierdoor ziet het beeld er korrelig uit.

Daarnaast is het beeld niet echt scherp te krijgen, ondanks de stelknop daarvoor. Er is altijd wel een onscherpte ergens in het beeld. Dat zorgt ervoor dat je ogen zich extra gaan inspannen om toch steeds scherp te stellen en raken ze eerder vermoeid.

En naar de buitenrand van de lenzen toe, neemt deze onscherpte alleen maar toe. Daardoor is rondkijken in de wereld door je ogen te bewegen, minder fijn. Het is handiger als je recht vooruit blijft kijken en alles zoveel mogelijk met hoofdbewegingen doet. Tevens zie je duidelijk het scherm flikkeren, wat ook bijdraagt aan een wat onrustig beeld.

En soms kan ook het 3D-effect in een app te sterk zijn. Dat wil zeggen dat je het gevoel hebt dat de objecten in de virtuele wereld te dichtbij staan. Je ogen moeten zich dan extra inspannen. Ook daarom is het niet aan te raden om de VR-bril langere tijd te gebruiken.

Wat is de Samsung Gear VR?

Veel mensen hebben wel eens gehoord van Virtual reality: een door een computer gecreëerde omgeving waar je volledig in op wordt genomen. Maar weinigen hebben er ook daadwerkelijk iets van VR gezien.

Opzetbril die werkt met smartphone

Maar nu is er de Samsung Gear VR-headset. Een grote opzetbril waarmee je in een kunstmatige wereld wordt ondergedompeld. Het apparaat kost slechts €100, al heb je daarnaast nog wel een Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge of Galaxy S6 Edge+ nodig. Er is overigens ook een Gear VR-versie die geschikt is voor de Note 4 met een prijs van €200.

De smartphone plaats je in de Gear VR en vormt dan het hart van de virtual reality ervaring. Het is de computer die al het rekenwerk doet om de virtuele wereld te maken plus dat het deze wereld vervolgens op het eigen scherm toont. De Samsung Gear VR is eigenlijk niks meer dan een speciale houder voor de telefoon om die virtuele wereld waar te kunnen nemen.

Draadloos

Groot voordeel van deze opzet is dat het systeem volledig draadloos is. Andere VR-systemen hebben namelijk vaak een kabelverbinding met een losstaande computer. Hierdoor kun je met de Gear VR makkelijk je hoofd bewegen en rond kijken in de virtuele wereld. Het systeem detecteert namelijk je hoofdbewegingen via bepaalde sensoren en verwerkt dit razendsnel in het beeld dat je ziet.

Apps

Er zijn diverse gratis en betaalde apps beschikbaar voor de Samsung Gear VR. Daarvoor is wel een speciaal account bij Oculus - een bekende virtual reality fabrikant - voor nodig. Met de apps kun je foto's en video's bekijken (een bekende app is Netflix) en gamen.

Specificaties

Geschikt voor Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge en Galaxy S6 Edge+ (NB: op website van Samsung wordt de Note 5 niet genoemd).

One-size-fits-all via verstelbare hoofdbanden.

Gewicht van 318 gram.

Geen aparte batterijen nodig.

