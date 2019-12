Samsung kondigt nieuwe smartwatches aan

Nieuws|Samsung introduceert op het Mobile World Congress drie nieuwe smartwatches. De Samsung Gear 2 in de opvolger van de Samsung Galaxy Gear. De Gear 2 Neo is een goedkopere uitvoering van de Gear 2. De Gear Fit is een compactere en lichtere variant met een 1,8 inch gebogen amoled-scherm en een gewicht van slechts 27 gram.

In alle Gears zit een hartslagmeter en een stappenteller. Met een speciale Lifestyle Coach app kun je je eigen gezondheid in de gaten houden. De smartwatches geven berichten, gemiste oproepen en notificaties door wanneer deze aan een smartphone is gekoppeld.

Tizen

Deze nieuwe smartwatches heten geen 'Galaxy' meer, omdat ze niet op Android draaien, maar op het nieuwe besturingssysteem Tizen . De Gears werken samen met meer toestellen dan de originele Samsung Galaxy Gear. De Gear 2 werkt met 17 Samsung toestellen samen en de Gear Fit met 20. De bandjes zijn verwisselbaar.

Swipen

Het is gemakkelijk om door de verschillende menu-onderdelen te swipen en met een druk op de thuisknop kom je altijd weer terug op het 1e scherm. Natuurlijk is er keuze uit diverse thema's. Bovendien is het mogelijk via een headset muziek af te spelen op de smartwatch zonder dat er contact hoeft te zijn met een smartphone. Ook het monitoren van je stappen en hartslag kan de Gear zelfstandig bijhouden. Tijdens het sporten hoef je je smartphone dus niet mee te nemen.

