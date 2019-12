Eerste indruk Scoupy

Eerste indruk|Unieke kortingsacties bij jou in de buurt. Ze komen naar je toe via Scoupy. Lees onze eerste indruk van deze smartphone-app waarmee je korting kunt krijgen in winkels, restaurants en op andere locaties.

Wat is Scoupy?

Scoupy is een app voor op een Android of iPhone die toegang geeft tot digitale kortingcoupons. Deze worden verzilverd door bij de kassa het scherm van de telefoon te tonen waarop een code is te zien. Deze code is alleen te zien bij fysieke aanwezigheid in die winkel. De korting is direct bij de kassa te innen; de app en kortingcoupons zijn gratis. Winkels die meedoen zijn te vinden op categorie of op de kaart. Door de GPS van de telefoon worden de acties in de buurt van de telefoon getoond. Location based marketing is de Engels uitdrukking hiervoor.

Data

Bij het openen van de app word er eerst data opgehaald van alle acties sinds de laatste keer dat de app geopend is. Zeker als de verbinding niet optimaal is, duurt dit even. Als de kaart gebruikt wordt gaat het gebruik van data al snel naar 1 Mb.

Verdienmodel

Scoupy verdient zijn geld aan de deelnemers die korting aanbieden. Een winkel betaalt voor een abonnement en grotere ketens betalen voor elke kortingsbon die gebruikt wordt. In tegenstelling tot Groupon is de investering dus beperkt en is het model wat Scoupy hanteert goed voor alle betrokken partijen, inclusief de consument. Sites die korting en prijsvragen op het internet gratis aanbieden verdienen vaak geld door ingevulde gegevens door te verkopen. Scoupy geeft aan dit pertinent niet te doen.

Privacy

De algemene voorwaarden van Scoupy beslaan 3 goed leesbare pagina's en de organisatie geeft aan geen consumentengegevens te verstrekken aan derde partijen. Enkele vragen over privacy worden snel en zorgvuldig beantwoord. Er worden geen e-mailadressen gedeeld met aangesloten winkels, noch berichten geplaatst namens een gebruiker op Facebook zonder dat het door de gebruiker zelf geïnitieerd is. Uiteraard worden data wel intern gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Downloaden?

iPhone

Android

Scoupy

Scoupy: review

Kortingsbonnen zijn van alle tijden. Maar met nieuwe technologie komen ook nieuwe mogelijkheden. Scoupy gebruikt deze nieuwe mogelijkheden en werkt alleen op een iPhone of Android smartphone. Met de Scoupy App worden kortingsbonnen getoond van winkels die zich binnen een bepaalde straal van de telefoon bevinden.

Hoe werkt het?

Momenteel worden alleen Android en iPhone ondersteund en de gratis app is te downloaden via Apples App Store en bij Google Play. Na het openen van de app worden relevante acties opgehaald. Daarvoor moet eerst een account worden aangemaakt die bestaat uit een e-mailadres en een naam. Je kunt ook inloggen via een koppeling met Facebook. Het tonen van de kortingscoupon op de telefoon bij de deelnemende onderneming is voldoende voor het krijgen van de korting. Voorbeelden van kortingen zijn een 2e gratis product of een percentage korting op de rekening.

Alternatieven

Kortingcoupons via het internet is niet nieuw. Groupon is wellicht de bekendste. Een groot verschil met Scoupy is dat Groupon zich enorm opdringt en de gebruiker actief bestookt met aanbiedingen. Hierbij word geschoten met hagel. Scoupy werkt precies andersom. Je vindt aanbiedingen op basis van categorie en locatie en hoewel de acties van Scoupy minder spectaculair zijn dan die bij Groupon, werkt de dienst prettig en gebruiksvriendelijk. Er hoeft niet van tevoren afgerekend te worden; je krijgt gewoon direct korting bij het afrekenen.

Er zijn ook andere apps die hetzelfde aanbieden, zoals PocketDeals NL. De app werkt nagenoeg hetzelfde alleen heeft Scoupy vooralsnog meer deelnemende bedrijven aan zich gebonden. Facebook kan nog wel eens een geduchte concurrent worden als Deals van Facebook ook in Nederland gelanceerd wordt.

Gelukkig is het geen of-of, maar en-en, aangezien alle diensten voor de consument gratis zijn. Tien apps checken in een winkelstraat is niet iets waar iedereen heil in ziet en de kans is groot dan één van de concepten uiteindelijk een winnaar wordt.

Voor en nadelen

Pluspunten

Gratis;

Gebruiksvriendelijk;

Niet opdringerig;

Consumentendata, zoals e-mailadressen, worden niet doorverkocht;

Locatie gebaseerd, dus direct toepasbaar.

Minpunten

Aangeboden kortingen zijn niet altijd exclusief;

Aanbod is beperkt;

Het ophalen van acties kan voor enige vertraging zorgen als de dataverbinding niet optimaal is.

Conclusie

Scoupy werkt. De app is gebruiksvriendelijk en gratis. Het krijgen van korting is geen enkele moeite en de registratie is simpel en snel. Het aansluiten van ondernemingen die Scoupy gebruiken vergt een behoorlijke inspanning voor de makers van Scoupy. Dat veel ondernemingen meedoen is wel een randvoorwaarde voor het succes van de dienst.



De dienst is gratis en ook de privacy word gerespecteerd. De kortingen zijn echter niet spectaculair.