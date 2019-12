Eerste indruk|Mobiele netwerken hebben soms een slechte dekking. Vooral de gesprekskwaliteit kan tegenvallen als je vanuit een gebouw belt. Vodafone verkoopt een 3G-adapter die Vodafone-bellers in huis een beter signaal moet geven. Toch is hij niet zo 'plug & play' als de naam belooft.

Wat is de Vodafone SignaalPlus Plug & Play?

De 'SignaalPlus Plug & Play' is een femtocell: een kleine zendmast voor draadloos verkeer via 3G-technologie. Het moet een betere 3G-ervaring geven in huis, tot op 30 meter afstand van de femtocell.

Bijzonder is dat de minizendmast via de vaste internetverbinding van de consument (adsl, kabel, glasvezel) verbinding maakt met het Vodafone-netwerk.

Verkeer is niet gratis

Belangrijk om te weten: het gebruik van de Vodafone-3G-femtocell met bijvoorbeeld een smartphone gaat ten koste van de databundel van het 3G-abonnement! Het gebruik van het 3G-draadloze netwerk (in huis) is dus zeker niet gratis, zoals met wifi-internet (waar in huis uiteraard wel internetabonnement voor nodig is; een vast bedrag per maand).

Netwerkstoringen omzeilen?

In theorie zou de vaste internetverbinding van de femtocell kunnen betekenen dat bij (kleine) storingen in het 'gewone' mobiele netwerk van Vodafone de 'mini-mobielnetwerken' van de femtocellen gewoon blijven functioneren. Vodafone noemt dit ook als een voordeel maar het moet zich in de praktijk nog wel bewijzen.

Bestellen

De SignaalPlus is voor €85 per stuk te bestellen in de webwinkel van Vodafone.

Postcodecheck

Op de bestelpagina kan ook een postcodecheck worden gedaan om te checken of de postcode wel bekend is bij Vodafone. Is de postcode en huisnummer niet bekend, dan kun je de Vodafone SignalPlus niet gebruiken.

Vodafone SignaalPlus Plug & Play: review

Femtocell

De 'SignaalPlus Plug & Play' is wat techneuten een femtocell noemen: een kleine zendmast voor draadloos verkeer via 3G-technologie. Normaal loopt het 3G-verkeer via grote antennes op daken, aan muren en op masten. Met de femtocell haal je een miniversie van zo'n antenne in huis. Het beoogde effect is dat je in je huis een beter 3G-signaal hebt (en een maximaal aantal 'streepjes' op de mobiel).

Via vast internet

Bijzonder is dat de minizendmast via de vaste internetverbinding van de consument (adsl, kabel, glasvezel) verbonden moet worden met het Vodafone-netwerk.

Vodafone belooft in een video een optimaal 3G-signaal tot op wel 30 meter afstand van de SignaalPlus-adapter en dat voor maximaal 32 apparaten met een Vodafone-simkaart (telefoons, tablets).

'Betere gesprekskwaliteit'

Door het betere 3G-signaal in huis zou je een betere gesprekskwaliteit ervaren en ook sneller via 3G kunnen surfen (als je dat niet via wifi wilt of kunt doen).

Alleen Vodafone-klanten

Je kunt het apparaat alleen gebruiken als je een abonnement hebt bij Vodafone, of een prepaid-klant bij Vodafone bent. Zowel zakelijke klanten als consumenten kunnen de SignaalPlus installeren en gebruiken.

Installatie

De installatie is volgens Vodafone heel eenvoudig:

Je logt in als gebruiker in bij MyVodafone (heb je nog geen account dan maak je er een aan); Je geeft in MyVodafone aan dat je een SignaalPlus femtocell wilt gebruiken Je voert de 06-nummers van maximaal 32 apparaten toe die jij toestaat van de femtocell gebruik te maken, of je kiest voor de 'open' modus waarbij de apparaten van willekeurige Vodafone-klanten van de femtocell gebruik kunnen maken. Je gebruikt de meegeleverde netwerkkabel van 2 meter om de femtocell aan de netwerkrouter te verbinden. Deze router moet de femtocell een goede internetverbinding leveren (met minimaal 1 Mbps bij het downloaden én uploaden). De femtocell moet met zijn 220V-stekker in een stopcontact (of een stekkerdoos) worden gestoken, voor voeding van het apparaat. De SignaalPlus biedt zelf een 220v-contactpunt voor een ander apparaat, zoals de stekker van de router (zie de foto).

Tot een uur wachten

Vodafone geeft aan dat je na deze installatiestappen wel tot een uur moet wachten tot het apparaat zichzelf helemaal goed heeft 'ingeregeld' zodat het op de juiste manier verbinding maakt met het Vodafone-netwerk en 3G-verkeer kan opzetten met (aangemelde) apparaten.

Kritisch op vaste verbinding

Twee medewerkers van de Consumentenbond hebben (ieder met een eigen model) geprobeerd of de femtocell van Vodafone goed werkt. Dat deed het wel, maar wel na pas het nodige 'gedoe'.

Medewerker A woont op een bovenwoning en ervaart in huis normaal een zeer slecht bereik van het Vodafone-netwerk. Hij plaatste de femtocell hoog in de meterkast nabij de voordeur (beneden), omdat daarin ook is de netwerkrouter is opgesteld. Hij doorloopt de installatiestappen en de femtocell is actief.

Het ding gedraagt zich echter raar: als de medewerker bellend naar de eerste verdieping loopt blijft de femtocell-verbinding intact. Maar na enige tijd verliest de femtocell toch zijn connectie met de 3G-telefoon in huis. Na contact met een technische medewerker van Vodafone blijkt de matige ADSL-verbinding (met soms minder dan 1 Mbps effectieve uploadsnelheid) in combinatie met een thuisnetwerk waar wel 15 apparaten aan hangen (sommige gebruiken ook internet) een goede werking van de femtocell in de weg te staan.

Na een herstart van zowel de netwerkrouter als de femtocell, functioneert de femtocell goed. Het 3G-signaal is nu uitstekend op alle verdiepingen van het pand, ook op zolder. De medewerker bestudeert nog welke internetapparaten in huis een goede werking van de femtocell in weg kunnen staan (en hoe eventueel het bandbreedtegebruik ervan is in te tomen).

Medewerkster B ervaart ook geen zorgeloze installatie. Zij registreert afgelopen woensdag de femtocell, maar op die dag werkt het ding niet. Pas op de donderdagochtend erna krijgt zij een bevestiging van haar registratie via de e-mail. Op vrijdag komt zij er pas aan toe het apparaat opnieuw te proberen. Voor de zekerheid start zij zowel haar router als de femtocell opnieuw. Hierna functioneert het apparaat goed; op alle verdiepingen heeft ze een goed 3G-signaal. Het is voor de medewerkster lastig om te bepalen of ze via 3G van binnen (de femtocell) of 3G van buiten (het mobiele netwerk) gebruik maakt.

Conclusie

De Vodafone SignaalPlus femtocell komt bij onze eerste verkenning niet als een plug and play apparaat uit de bus, zoals de naam belooft. Uiteindelijk levert de SignaalPlus een (veel) beter 3G-signaal in huis, maar alleen als hij een stabiele en vlotte internetverbinding ervaart over adsl, kabel of glasvezel. Of dat bij iedereen het geval is, is de vraag. We laten onze twee proefpersonen nog een tijdje met de femtocell werken. We publiceren over een paar weken een update als we meer ervaring met het apparaat hebben opgedaan.