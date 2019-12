Conclusie

De Cell Phone Watch is een leuke gadget, maar praktisch is dit apparaat niet. Het apparaat draagt niet prettig en bellen gaat gepaard met bijgeluiden. Het uithoudingsvermogen is te laag voor dagelijks gebruik en de bediening is precisiewerk.

Als je toch graag handsfree of met een moderne twist wilt bellen is een bluetooth-headset in combinatie met een gewone mobiele telefoon een handiger alternatief.

Specificaties

De Cell Phone Watch (volledige naam: 'SM W950 1.2" Touch Screen Quadband GSM Cell Phone Watch with Bluetooth Headset (Silver)' ) is een mobiele telefoon die je aan de pols kunt dragen. De telefoon is te bestellen via een website in Hongkong. Opvallend is dat je de telefoon via het scherm kunt bedienen en er handsfree mee kunt bellen.

Gewicht: 190 gram met batterij

Afmetingen: 250x50x18 mm

1,2-inch touchscreen

Schermresolutie: 128 x 160 pixels

Geheugen kan worden uitgebreid met micro-SD geheugenkaart

2 megapixel camera (vga)

Internet via GPRS

Bluetooth 2.0

Behuizing van de Cell Phone Watch

Het polshorloge heeft een mooie, stevige stalen behuizing, die wel opvallend dik is (bijna 2 cm) en mede door het gebruik van staal ook erg zwaar (190 gram). Dat is ook ruim meer dan een normaal stalen horloge. Om de pols voelt het als een blok staal, al helpt het als je het passend maakt via de schakels in het bandje. In zo'n kleine behuizing past helaas ook maar een kleine batterij. De capaciteit is maar een kwart van die van een normale batterij.

Levering

De Cell Phone Watch wordt geleverd met een oplader en een Bluetooth-headset met één oortje. Er is een tweede batterij bijgeleverd, maar het wisselen hiervan gaat niet soepel. De Engelstalige handleiding is uitgebreid, maar er valt soms geen touw aan vast te knopen door de vreemde vertaling.

Bediening

Opvallend is dat je de Cell Phone Watch via het kleine scherm kunt bedienen. Met je vinger hoef je daar eigenlijk niet aan te beginnen: de vingertop bedekt al een groot deel van het scherm. Met de nagel gaat het aardig, maar een tandenstoker werkt eigenlijk nog het beste, vooral omdat je daarmee het scherm ook niet kunt beschadigen. Zelfs dat is soms priegelen, al is de bediening wel nauwkeurig. Het menu, dat ook in de Nederlandse taal beschikbaar is, is vrij helder. Minpunt is dat veel menuteksten niet in het scherm passen en tergend langzaam voorbij scrollen.

Bellen

Handsfree bellen lukt aardig met de Cell Phone Watch, maar er zijn veel regelmatig storende bijgeluiden, vooral voor de gesprekspartner. Een gesprek vraagt veel van je concentratie, vooral omdat het vaak nodig blijkt om het volume bij te stellen via de pijltjes. Je kunt het polshorloge combineren met een bluetooth-headset, maar dat schiet zijn doel eigenlijk een beetje voorbij en heeft ook veel invloed op het toch al beperkte uithoudingsvermogen van de telefoon.

Multimedia

De Cell Phone Watch heeft op het gebied van multimedia opvallend veel te bieden, al komen deze features niet heel goed uit de verf. Functies als een multimediaspeler, FM-radio en camera zijn leuk, maar het scherm is voor video natuurlijk veel te klein.

Een headset is nodig om wat comfortabeler naar muziek te kunnen luisteren, maar met de meegeleverde headset kun je maar met 1 oor muziek luisteren. Voor de FM-radio is een headset met een draad nodig die als antenne functioneert.

De camera is grappig voor een 'spyshot', maar het blijkt zeer lastig deze goed te richten, zeker aan de pols. Zelfs de basisfunctie, het gebruik als horloge, valt een beetje tegen: de tijd blijft maar heel kort zichtbaar, en verschijnt pas weer met een tikje op het scherm.

Bestelinformatie:

Gekocht bij de webshop DealExtreme voor 123,80 US Dollar (ca €100). Zie de bestelpagina op DealExtreme.