Eerste indruk Vodafone Smart II

Eerste indruk|De Vodafone Smart II is met zijn €70 waarschijnlijk de goedkoopste smartphone. Het prepaidtoestel met Android-software lijkt bedoeld voor mensen die een smartphone tot nu toe te duur vonden. Het is gezien de prijs best een aardig toestel, mits je rekening houdt met enkele nadelen.

Wat is de Vodafone Smart II prepaid

De Vodafone Smart II is een kleine smartphone met besturingssysteem Android 2.3. Hij wordt voor €70 verkocht door Vodafone (via Vodafone's webwinkel en via Vodafone-winkels) met een een prepaid simkaart. Er wordt in totaal €10 aan prepaid tegoed gegeven bij de aanschaf (€5 van die €10 pas na registratie en de eerstvolgende opwaardering). Ook is de eerste 50 MB mobiel internet gratis, voordat het prepaidtegoed wordt aangesproken.

Voor de prepaid tarieven van Vodafone, zie de tarievenpagina op de website van Vodafone.

Belangrijke specificaties:

Afmetingen (hxbxd): 10,9 x 5,8 x 1,2 cm

Gewicht: 120 gram

Scherm: 3,2 inch touchscreen

Besturingssysteem: Android 2.3 Gingerbread

Geheugen: 1 GB, uitbreidbaar met micro-SD kaarten van maximaal 32 GB

Processor: Broadcom ARM11 823 MHz

Camera: 3,15 megapixel resolutie

Flits: ja

Batterij: 1150 mAh

Gps: Ja

Verbindingen:

3G/HSDPA: max. 7,2 Mbps

Wifi: Ja

Bluetooth: Ja, versie 3.0 + A2DP

GSM netwerken: 850/900/1800/1900

Vodafone Smart II: review

De Vodafone Smart II is met circa 10 x 6 x 1,2 cm een klein toestel dat je zo in je broekzak steekt. Helaas is het telefoonscherm natuurlijk ook klein: het meet 3,2 inch (8 centimeter) diagonaal. Een tekst typen met je vingers, drukkend op het virtuele toetsenbord (afgebeeld op het scherm), is een flink gepriegel. Regelmatig typ je de verkeerde letter. Voor oudere gebruikers is dit mogelijk extra moeilijk.

Spiegelend

Wie de Vodafone Smart II in de felle zon gebruikt, heeft moeite om het scherm af te lezen. Dat ligt aan het spiegelende oppervlak en een matig contrast. Ben je uit de zon dan zie je best een aardig kleurenschermpje.

Foto's en video's

De 3,1 megapixel foto's die de Smart II maakt, zijn van een vrij matige kwaliteit voor een telefoon (weinig contrast, verkeerde kleuren) en de video's zijn ook minder van kwaliteit.

Android

Een pluspunt van de Vodafone Smart II is dat hij met het besturingssysteem Google Android werkt, versie 2,3 'Gingerbread'. Dit betekent dat je uit vele duizenden (vaak gratis) apps kunt kiezen (uit Google's softwarewinkel Google Play) om op de telefoon te zetten: Whatsapp, Wordfeud, de NU Android app, et cetera. Een goede collectie apps (zie ons voorkeurslijstje) maakt een smartphone (of tablet) nuttig en leuk.

Er passen redelijk wat niet al te grote apps in het interne geheugen van 1 GB. Het geheugen van de Smart II is met een geheugenkaartje uit te breiden. Dat is zeker aan te raden als je er foto's mee gaat schieten, of als je mp3-bestanden op je telefoon wilt zetten om af te spelen.

Processor

De Smart II is geen snelle telefoon. De ARM11 processor op 823 MHz kloksnelheid heeft geen moeite met lichte apps zoals Whatsapp of Wordfeud, maar meerdere en grotere apps gebruiken (games met animaties bijvoorbeeld) leidt tot wachttijden en vertraagde reacties op de gebruikerskeuzes.

GPS

We hadden geen GPS in zo'n goedkoop toestel verwacht, maar de Smart II heeft het aan boord. Locatiebepaling en zelfs simpele navigatie is mogelijk met de app Google Navigatie.

Prepaid

Het nadeel van een prepaid telefoontje is dat bellen, sms'en en mobielinternetten duur is. De €5 tegoed die je cadeau krijgt bij de telefoon (plus nog eens €5 euro na registratie en eerste keer opwaarderen) is snel op. Bellen kost bij Vodafone-prepaid namelijk wel 35 cent per minuut, een sms versturen 23 cent per stuk. 3G-internetten bij Vodafone kost €0,99 cent per 15 minuten. Je krijgt wel 50 MB cadeau bij de start, voordat je prepadtegoed wordt aangeproken.

Heel apart: internet afrekenen per tijdseenheid. Zit je in de trein een uurtje te wordfeuden (scrabbelen) of whatsappen via mobielinternet, dan kost je dat bijna €4. Terwijl je maar een paar kilobyte aan data door de ether slingert. Bij prepaidconcurrenten, die verstuurde data per KB of MB afrekenen, ben je al snel een factor 10 goedkoper uit, bij genoemd voorbeeld.

Vodafone tipt dat prepaid-gebruikers voordeelbundels kunnen in- en uitschakelen, zoals een Internet Dagbundel voor €2 per dag (en 20 MB) en Web BloX (100 MB) voor €9,50 per maand. De prepaidtarieven van Vodafone en de verschillende voordeelbundels staan op de site van Vodafone.

Conclusie

Het sterkste punt van deze kleine smartphone is de aanschafprijs. Maar goedkoop kan zomaar duurkoop worden. Ga je hem gebruiken voor apps en internetten zoek dan zeker een gratis wifinetwerkje op want mobiel internet via prepaid is peperduur (als je niet een voordeelbundel hebt ingeschakeld). De kleine Smart II is dus helemaal niet zo slim voor wie enthousiast met een smartphone aan de slag wil. Het scherm is ook te klein voor fijn, frequent gebruik. Voor af en toe internetten (liefst via wifi) en app-en is het wel een aardige kennismaking met het fenomeen smartphone.

Update 24 augustus

Bij het fragment over de prepaidtarieven is een optie voor het kunnen inschakelen van een 'voordeelbundel' voor 3G-internet met Vodafone prepaid-smartphones toegevoegd in de publicatie.

Update 28 augustus

Een opmerking over 50 MB mobiel internet 'cadeau' bij de ingebruikname toegevoegd.