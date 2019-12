De beste goedkope smartphones

Let op: dit artikel is wat ouder. Bekijk de beste budgetsmartphones uit de lente van 2016.

Goedkope smartphones: review

Voor een smartphone hoef je geen honderden euro’s te betalen. Maar let op, want de allergoedkoopste toestellen van zo’n €100 vallen ronduit tegen. Ze halen gemiddeld het Testoordeel 5, hebben een scherm met tegenvallende beeldkwaliteit, te weinig ruimte voor apps en een slechte camera. Het goede nieuws is dat je voor zo’n €170 al veel meer kwaliteit in huis kunt halen. Hieronder 8 recentelijk geteste goedkope smartphones (onder de €200) waar je je geen buil aan valt. Vergelijk ruim 120 toestellen in onze mobiele telefoon vergelijker.



LG OPTIMUS L7 II NOKIA LUMIA 520 Prijs: €170

Testoordeel: 7,4

Opslagruimte: 4 GB (1,8 GB vrij)

Deze lichtgewicht draait op het besturingssysteem Android. Het scherm is groot genoeg om prettig te kunnen typen én het toestel past goed in de broekzak. Een ideale maat dus. De interne opslagruimte is krap, maar kan uitgebreid worden met micro-sd. Met de 8 megapixelcamera met autofocus en met led-flits maak je redelijke foto’s en video’s. De luidspreker is wat zacht voor autonavigatie. Een groot pluspunt: de accu gaat lang mee in standby en bij bellen.

Prijs: €140

Testoordeel: 6,8

Opslagruimte: 8 GB (7,2 GB vrij)

Een opvallende verschijning is deze compacte Nokia Windows Phone; een fm-radio en een tweede camera aan de voorkant ontbreken, maar hij heeft wel riante interne opslag: je kunt maar liefst 7,2 van de 8 GB gebruiken voor apps en eigen bestanden. De opslag kun je uitbreiden met micro-sd. Bovendien is dit het enige toestel met navigatiesoftware die zonder internetverbinding werkt, dus zonder datakosten. Alleen is de accu bij navigeren wel razendsnel leeg. De gebruiksvriendelijke 5-megapixelcamera heeft autofocus, maar geen flits. SAMSUNG GALAXY XCOVER 2 ACER LIQUID E2 Prijs: €195

Testoordeel: 7,1

Opslagruimte: 4 GB (1 GB vrij)

Deze nogal zware telefoon met Android kan tegen een stootje. Een flinke regenbui is geen probleem, maar de behuizing is wel krasgevoelig. Je kunt slechts een kwart van de

opslagruimte gebruiken: uitbreiden is mogelijk, maar met apps kom je snel in de knel. De 5-megapixelcamera maakt ondanks de autofocus en ledflits matige foto’s en hij reageert nogal traag. Bij internetten is de accu snel leeg, maar in standby houdt hij het wel lang vol. Prijs: €190

Testoordeel: 7,0

Opslagruimte: 4 GB (1,6 GB vrij)

Wie een groot scherm wil dat, net als de behuizing, goed bestand is tegen krassen kiest deze Acer. De opslagruimte is niet groot, maar voldoet en kan uitgebreid worden met micro-sd. De camera is de beste van het stel: niet zo gebruiksvriendelijk, wel snel door de kleine afdrukvertraging. De accu doet het goed bij bellen, maar bij internetten en navigeren is hij snel leeg en opladen duurt lang. De dualsim-versie valt soms zo diep ‘in slaap’ dat hij gereset moet worden. LG OPTIMUS L5 II MOTOROLA MOTO G Prijs: €135

Testoordeel: 6,9

Opslagruimte: 4 GB (2,1 GB vrij)

Een zeer compacte lichtgewicht Android-smartphone die erg gemiddeld presteert. De relatief goede geluidskwaliteit valt op.

De accu gaat lang mee bij bellen en in standby, en opladen gaat snel. De opslag kan uitgebreid worden met micro-sd.

Bij navigeren duurt het even voor hij gevonden heeft waar je je bevindt. De 5-megapixelcamera met autofocus en ledflits maakt redelijke foto’s. Selfies maken zit er niet in, want hij heeft geen camera aan de voorkant.

Prijs: €180

Testoordeel: 6,8

Opslagruimte: 8 GB (5,5 GB vrij)

De Moto G Android-smartphone blinkt uit met het grootste, scherpste en mooiste scherm uit de selectie. Daarvan heb je veel plezier. Het touchscreen is zeer soepel en typen gaat heel goed. Van een keer laten vallen krijgt ’ie niets en voor een klein beetje regen is hij niet bang. Minpunten: de camera is matig (autofocus ontbreekt) en de accu is niet verwisselbaar. Van de 8 GB-opslagruimte is 5,5 GB vrij voor de gebruiker, dus je kunt genoeg apps kwijt. Maar de opslagruimte is niet uit te breiden. Onze tip: voor twee tientjes meer koop je de 16 GB-versie met 13 GB vrije ruimte. SONY XPERIA M HUAWEI ASCEND Y300 Prijs: €185

Testoordeel: 6,8

Opslagruimte: 4 GB (2,1 GB vrij)

Wie mooie foto’s wil maken met z’n smartphone, maakt een grote boog om de Xperia M Android-telefoon. De fotokwaliteit is namelijk beroerd: de slechtste uit de selectie. Ook past het achterkantje niet goed en reageert de aanknop soms niet. Wel is het een lekker licht toestel en hebben de camera en videofunctie relatief veel mogelijkheden. Hoewel hij niet zo snel is in het bepalen van de locatie, gaat navigeren over het algemeen prima. Hij haalt hoge snelheden bij up- en downloaden, waardoor het binnenhalen van apps en foto’s snel gaat.





Prijs: €110

Testoordeel: 6,6

Opslagruimte: 4 GB (1 GB vrij)

De voodeligste uit de selectie is deze Huawei Android-smartphone. Dat merk je aan het scherm: niet zo helder, wat lastig is bij fel zonlicht. De camera reageert traag: hij maakt de foto pas ruim een halve seconde nadat je de foto eigenlijk wilde maken. Op de Ascend Y300 passen maar weinig apps, door de beperkte vrije opslag, die wel uit te breiden is. Het opladen duurt lang, maar daar tegenover staat dat de accuduur bij internetten en navigeren langer is dan bij de andere toestellen. Nog een plus: de goede geluidskwaliteit bij het afspelen van muziek via een hoofdtelefoon.





In 2013 lichtten we ook een aantal goed presterende budgetsmartphones uit de test.

Verschillen met top-smartphones

Met een budgetsmartphone kun je bijna alles wat je met een dure smartphone ook kan. Om het prijsverschil mogelijk te maken, is bezuinigd op de onderdelen. Je levert vooral in op het scherm, de opslagruimte en de camera.

Beter scherm

Het belangrijkste verschil schuilt in het scherm: de 8 telefoons uit onze selectie hebben een betere beeldkwaliteit en zijn onder een hoek beter leesbaar dan de goedkoopste modellen. Ook is de leesbaarheid beter bij fel zonlicht én weinig licht. Daarnaast zijn de schermen krasbestendiger en is het beeld scherper dan bij de allergoedkoopste toestellen. De iets duurdere hebben een groter scherm. Daarmee kun je fijner internetten en e-mailen. Typen gaat namelijk handiger als het scherm en dus het toetsenbord groter is. Topsmartphones - die soms het drievoudige kosten - scoren op al deze aspecten nog beter.

Opslagruimte

Bij goedkope smartphones is bezuinigd op de opslagruimte. En hoewel een extra geheugenkaart (micro-sd) zorgt voor meer ruimte, kun je daar niet alle apps op installeren. Gevolg: de ingebouwde opslagruimte slibt snel dicht. Het absolute minimum is 4 GB als je slechts enkele apps wilt installeren. Al is ten minste 8 GB beter, want er is altijd minder vrije opslagruimte dan op de doos staat, omdat de software al een flink deel van die ruimte opslokt. En bij de topsmartphones? Daarbij is de interne opslag voldoende groot, al is het geheugen niet altijd uit te breiden met een sd-kaart.

Camera

Met een goedkope smartphone doe je wel een concessie qua camera. Die is bij de allergoedkoopste smartphones ronduit slecht en bij onze selectie van smartphones iets beter. Ze maken best mooie foto’s, maar alleen met een topsmartphone is de fotokwaliteit bijna even goed als bij een compactcamera.

