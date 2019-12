Sony kondigt nieuwe producten aan

Sony Xperia Z2 smartphone

De nieuwe topsmartphone van Sony kan video opnemen in een zeer hoge '4K' resolutie, wat betekent dat de opnames bestaan uit 4x zoveel pixels als een full HD-opname. Je kunt deze video's zonder kwaliteitsverlies afspelen op een grote en scherpe 4K televisie. De 20.7-megapixel camera kan ook slowmotion video-opnames maken. Sony noemt deze functie 'timeshift'. Achteraf kun je zelf kiezen welke delen van de video je graag vertraagd wilt afspelen. Er is ook beeldstabilisatie bij video-opnames en achteraf kun je een digitale uitsnede van je video maken.

Een andere verbetering in de nieuwe smartphone is de kwaliteit van het scherm ten opzichte van de Xperia Z1. De resolutie is hetzelfde gebleven en is nog steeds 1920 x 1080 pixels, maar de kleurweergave is sterk verbeterd. Dankzij Sony's nieuwe Live Colour LED-technologie heeft het nieuwe toestel een rijker kleurenpalet.

Key features van de Xperia Z2:

Sony's nieuwe noise cancelling headset wordt meegeleverd;

Handschoenmodus;

20,7 megapixel camera;

4G;

De Z2 heeft in tegenstelling tot de Z1 twee luidsprekers: een aan de bovenkant en één aan de onderkant.

De Sony Xperia Z2 is te koop vanaf half april in zwart, wit en paars. De prijs is €650.

Sony Xperia M2 smartphone

De M2 is het iets minder luxe broertje van de Z2. Hij ziet er aan de buitenkant hetzelfde uit, maar de onderdelen zijn aangepast. Voor minder geld krijg je toch een behoorlijk goede smartphone die er bovendien premium uitziet. In tegenstelling tot de Z2 en Z2 tablet is de M2 niet waterbestendig.

Het scherm van de M2 heeft een lagere pixeldichtheid dan de Z2. Het scherm is ruim scherp genoeg, maar niet zo haarscherp als het scherm van zijn grote broer. De voor- en achterkant zijn niet van glas, maar van plastic, wat gezien gebruikerservaringen met de Sony Xperia Z misschien eerder een voordeel dan een nadeel is. Bij de M2 glijden je vingers soepel over het scherm, maar niet zo botersoepel als op het merkbaar gladdere scherm van de Z2.

De Life log-app ontbreekt vooralsnog op de M2 en ook slowmotion video en noise-cancelling vind je alleen terug op de duurdere Z2.

De M2 is te koop vanaf eind april 2014 in de kleuren zwart, wit en paars. De prijs is nog niet bekend, maar deze zal vermoedelijk rond de €220 liggen.

Sony Xperia Z2 tablet

Vergeleken met zijn voorganger, de Xperia Tablet Z, is er wat betreft design niet veel veranderd. De tablet heeft hoekige punten, is overal even dik en heeft aan beide kanten gehard glas.

Key features:

Momenteel de enige waterdichte tablet op de markt (naast zijn voorganger natuurlijk).

Werkt met Sony's nieuwe noise cancelling headset.

Het heeft een nieuw 10 inch scherm gekregen met een rijkere kleurweergave dankzij Sony's nieuwe Live Colour LED-technologie.

2.3 GHz processor, de snelste op de markt, en 3 GB werkgeheugen.

Android 4.4 KitKat.

De Xperia Z2 Tablet is momenteel de lichtste en dunste tablet op de markt. Nadeel hiervan is wel dat aan de voorkant nogal dikke randen om het scherm te zien zijn. Ook grappig, games op de tablet zijn nu te spelen met de DualShock 3 controller van de PlayStation.

De Z2 tablet komt in de kleuren zwart en wit. De wifi-versie is verkrijgbaar vanaf week 12 en de LTE-versie vanaf week 15. De 16 GB wifi-versie kost €500.

'Noise cancelling' headset

Sony presenteerde op het Mobile World Congress een 'noise cancelling' headset. Die headset zorgt er volgens Sony voor dat 98% van de achtergrondruis wordt weggefilterd. Op de drukke beurs merkten we een duidelijk hoorbaar verschil, al hoorden we nog steeds flink wat achtergrondgeluid, waardoor we niet helemaal ongestoord van de muziek konden genieten. Wel zorgt de noise cancelling er voor dat je de muziek op een lager volume toch nog goed kunt horen. Dat is niet alleen beter voor je oren, het is ook aangenamer.

De noise cancelling headset werkt samen met de Z2 en de Z2 tablet (en dus niet met de nieuwe M2). De headset kan gebruikt worden met smartphones van andere merken, maar dan ontbreekt wel de ruisonderdrukking. De headset werkt zonder batterijen en dat is voor een noise cancelling headset bijzonder. Daarbij moet je namelijk vrijwel altijd een extra blokje met batterijen meedragen.

Smartband

Sony kwam in 2012 al met een eerste smartwatch. Dit jaar presenteert Sony een smartband, waarmee het bedrijf vooral inzet op het vastleggen van je eigen leven. De smartband communiceert met een Sony smartphone via de Life log Android-app. Je kunt daarin onder andere bewegingsdata zien zoals gelopen stappen, verbrande calorieën, uren lichaamsbeweging en uren slaap. Daarnaast kun je ook zien hoeveel je met je smartphone gedaan hebt, bijvoorbeeld hoeveel uren die je dagelijks besteedt aan muziek en video.

De armband heeft geen scherm, maar hij kan je wel een seintje geven bij ontvangen berichten en e-mails, en inkomende gesprekken. Hij waarschuwt je met een trilseintje wanneer je te ver weg loopt van je smartphone. 's Ochtends kan hij je wekken op een moment dat je licht slaapt. Je kunt er zelfs mee douchen, want de armband is waterdicht. En onder de douche kun je er dan je smartphone mee aansturen: hij werkt als afstandsbediening voor de muziek op je smartphone.

De Life log-app is vooralsnog niet beschikbaar voor niet-Sony toestellen . Een continue verbinding met je smartphone zorgt er wel voor dat de accu van de telefoon sneller leeg is. De accu van de armband gaat volgens Sony 5 dagen mee en kan opgeladen worden via micro-usb.

De smartband kost €100. Extra gekleurde bandjes worden verkocht in sets van 3, voor €25 per set.

