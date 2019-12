Eerste indruk|De Sony Xperia Z1 ligt in de winkels. Kenmerkend voor het nieuwe topmodel is de 20,7 megapixel camera. Verder heeft het toestel een 5 inch full hd-scherm en draait het op Android. De Z1 is het toestel dat de Xperia Z al had moeten zijn: een topsmartphone die mee kan komen met de top-smartphones van concurrenten.

Conclusie

Sony's Xperia Z1 heeft een aantal zeer zinvolle verbeteringen ten opzichte van het vorige model, de Xperia Z uit februari 2013. Sommige tekortkomingen van de Z zijn nu opgelost. De Z1 is daardoor het toestel dat de Xperia Z al had moeten zijn: een topsmartphone die mee kan komen met de topsmartphones van concurrenten.

Voordelen: goede camera met afdrukknop;

waterdicht;

mooi scherm. Nadelen: slecht beeld tijdens het maken van een foto bij slecht licht;

geen lader met magnetische sluiting meegeleverd.;

vrij brede rand rond het scherm.

Wat is de Sony Xperia Z1?

Sony heeft met de Xperia Z1 haar nieuwe vlaggenschip en tevens opvolger van de succesvolle Xperia Z op de markt gebracht.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.2;

De Sony Xperia Z1 is de opvolger van de Xperia Z. Bijzonder aan dit toestel is zijn water- en stofdichtheid. De Z1 bouwt verder op dit concept en voert een aantal zeer zinvolle verbeteringen door. Sony heeft zich, net als andere fabrikanten tegenwoordig, extra geconcentreerd op de camera.

Camera

Sony bezigt veel marketingtaal over hun camera. Dit is wat werkelijk telt:

Een sensor van 1/2,3 inch groot is zeer groot voor een smartphone. In combinatie met de f/2.0 lichtgevoelige lens kan er relatief veel licht worden opgevangen in korte tijd. Dat zorgt voor relatief goede beelden bij slechte lichtomstandigheden.

De telefoon is ondanks de goede camera vrij plat gebleven. Er is geen uitstulpsel van de lens, zoals bij de Nokia Lumia 1020.

De 20 megapixel camera zorgt voor digitale zoommogelijkheden met weinig kwaliteitsverlies.

Vergelijking met concurrentie

We maakten foto's bij daglicht en bij slechte lichtomstandigheden om de cameraprestaties te vergelijken met een HTC One, iPhone 5s en Nokia Lumia 1020.

Prestaties van de camera

Overdag blijft de scherpte van de foto's wat achter bij de concurrentie. In slecht licht is er relatief weinig ruis, maar toch geen op en top scherp beeld. In vergelijking met andere toestellen geven de HTC One en iPhone 5s meer ruis. De iPhone is zelfs vlekkerig. Nokia wint deze strijd, maar is ook wat vaag.

Hoewel het resultaat bij slecht licht best acceptabel is, toont het beeldscherm tijdens het maken van de foto veel ruis. Het beeld is heel slecht. Daardoor kun je niet zien waar je mee bezig bent. We twijfelen of Sony dit kan oplossen met een update. Wellicht is het een probleem in de hardware.

Cameraknop weer terug

Het toestel heeft nu weer een gewone cameraknop. Half indrukken om scherp te stellen, doordrukken om af te drukken, net als bij een echte camera. Sony bouwde dat vaak in, zelfs bij goedkope smartphones. Bij de Z was de knop verdwenen. Bij de Z1 is hij weer terug. Daar zijn we blij om. De camera start ook snel op en drukt vlug af.

Opvallendheden van de camera

Er vallen ons nog een aantal dingen op bij de camera:

Het lukt goed om een groot verschil tussen scherp en onscherp te bereiken. Je kunt echter niet variëren in de scherptediepte, omdat er geen instellingen zijn voor diafragma of sluitertijd.

Je kunt het sluitergeluid in de instellingen uitzetten.

Je kunt de knoppen die je het meest gebruikt niet rangschikken. Veelgebruikte functies zitten gelukkig wel dichtbij.

Er is een intelligente automaat waarbij de scène automatisch wordt gekozen net als bij veel compactcamera's. En er is een handmatige modus. Daarnaast zijn er nog extra functies zoals panorama's of een functie met Instagram-achtige effecten. Twee functies zijn nog het vermelden waard. Met Social Live kun je video streamen naar je Facebook-pagina. En met Info Eye kun je snel informatie opzoeken over objecten. Dit soort functies zijn vroeg of laat ook mogelijk via losse apps in de Google Play Store-app.

Concurrent voor de iPhone 5s

In praktijk is deze camera vooral een concurrent voor de iPhone 5s. Het is namelijk ook een plat toestel, dus de camerakracht zit vooral van binnen. Met name in gebruiksmogelijkheden is de Sony superieur, al was het maar omdat je heel eenvoudig kunt over- of onderbelichten.

Wel opmerkelijk is dat de ingebouwde panoramafunctie van de iPhone een stuk eenvoudiger werkt. Sony was ooit pionier in het maken van eenvoudige panorama's, maar bij de Xperia Z1 vergt het in sommige gevallen toch wat handigheid. Wie graag creatief foto's maakt is beter uit met de vele instelmogelijkheden van een Nokia Lumia 1020.

Accu en telefoon een stuk groter

De accu is een fors exemplaar met een vermogen van 3000 mAh. Dat is niet alleen een stuk groter dan in het vorige model, maar ook groter dan bijvoorbeeld in een Samsung Galaxy S4. Hij kan hierdoor qua capaciteit goed meekomen met de concurrentie.

Om plaats te maken voor deze grotere batterij, is de Z1 maar iets dikker dan de oorspronkelijke Xperia Z. De rand tussen voor- en achterzijde is nu afgerond metaal in plaats van het wat fragiele glasachtige kunststof van de Z.

Een belangrijk verschil is wel dat het toestel 5 mm langer en 3 mm breder is geworden. Daarmee is de rand rond het scherm helaas ook breder. Dat is omgekeerde innovatie, want bij Samsung worden de telefoons juist compacter.

De Z1 heeft weer veel instelmogelijkheden waarmee je zelf de accuduur kunt verlengen. Eigenlijk zou je willen dat de telefoon uit zichzelf minder energie verbruikt. De grotere accu helpt in ieder geval om de dag door te komen.

Nu nog waterdicht

Dit toestel is waterdicht. Daartoe zitten er klepjes voor bijvoorbeeld de usb-aansluiting. Zo'n dagelijks gebruikt klepje - voor het opladen - zal op den duur niet meer waterdicht zijn. Als alternatief voor opladen met de usb heeft Sony een magnetische laadaansluiting. Daarvoor heb je wel een magnetisch oplaaddock van €39 nodig. Een misser.

Gelukkig is de hoofdtelefoonaansluiting bij de Z1 zonder klepje. Sony heeft een manier gevonden om deze waterdicht te maken. Dat dat in de toekomst bij de usb-poort ook lukt, is vanwege technische complicaties onwaarschijnlijker.

Ondanks alle kanttekeningen kunnen we wel duidelijk zijn: een waterdicht toestel is altijd beter dan een niet-waterdichte telefoon. Zelfs voor een sporadische regenbui.

Klachten bij het vorige model

De oude Xperia Z veroorzaakte een opmerkelijk aantal klachten over de duurzaamheid van de usb-aansluiting en het spontaan breken van het scherm. We besteedden daar al eerder aandacht aan. We kunnen op dit moment nog niet beoordelen of deze problemen bij de Z1 structureel zijn opgelost.

Mooi scherm, contrast valt tegen

De Xperia Z1 heeft een mooi, superscherp full hd-scherm van 5 inch met goede kleuren. Sony snijdt zich in de vingers door een lcd-scherm te gebruiken. Daardoor is het moeilijker om zwart écht zwart te tonen. Bij de Z1 is dat overduidelijk, het contract had echt beter gemoeten.

Prima interface, snelle bediening

De interface die Sony gebruikt zit dicht tegen het oorspronkelijke Android aan. Dat is prettig. De view met meerdere homescreens kan handiger. Je krijgt namelijk geen overzicht waarna je direct naar een ander homescreen kunt. In plaats daarvan moet je alsnog draaien over verschillende homescreens. De bediening van het toestel is verder heel soepel. Het is een snel toestel.