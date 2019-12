Eerste indruk|Sony's nieuwe Xperia Z5 smartphone is sinds kort te koop. Het toptoestel is het zesde model in de Xperia Z-serie. Kan Sony met de Z5 mee komen met de concurrentie, of wordt het de volgende keer tijd voor een radicale verandering? Lees het in onze review.

Wat is de Sony Xperia Z5?

De Sony Xperia Z5 is alweer het 6e model in de Xperia Z-serie. Het ontwerp is in al die jaren verfijnd maar niet veel veranderd. Nieuw aan de Z5 is een vingerafdrukscanner in de aanknop aan de zijkant en een verbeterde camera.

Sony Xperia Z5

Besturingssysteem: Android 5.1.1

Android 5.1.1 Beeldscherm: 5,2 inch (12 cm)

5,2 inch (12 cm) Resolutie: 1080 x 1920 pixels

1080 x 1920 pixels Pixeldichtheid: 428 ppi

428 ppi Gewicht: 154 gram

154 gram Afmetingen: 146 x 72 x 7,3 mm

146 x 72 x 7,3 mm Processor: 1,5 GHz quadcore + 2 GHz quadcore

1,5 GHz quadcore + 2 GHz quadcore Werkgeheugen: 3 GB

3 GB Opslagcapaciteit: 32 GB + microSD tot 200 GB

32 GB + microSD tot 200 GB Verbinding: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 23 megapixel

23 megapixel Camera voorkant: 5,1 megapixel

5,1 megapixel Verkrijgbaar vanaf: oktober 2015

De Xperia Z5 is een zeer degelijke smartphone, maar het zal voor Sony moeilijk worden om met dit toestel nieuwe klanten te winnen. De Z5 ziet er een stuk beter uit dan zijn voorgangers, maar ligt nog steeds niet lekker in de hand. Daarnaast is de Z5 weinig vernieuwend. Concurrenten bieden inmiddels veel aantrekkelijkere specificaties, zoals een scherm met een hogere resolutie.

Wat Sony wel goed heeft gedaan, is de implementatie van de vingerafdrukscanner. Die werkt erg fijn. Ook de camera stelt niet teleur maar is zeker niet de beste. Upgraden naar de Z5 is alleen interessant voor gebruikers van een Xperia Z2 of eerder model.

Binnenkort zijn de testresultaten beschikbaar van de nieuwe Sony Xperia Z5. Houd daarom onze smartphone-vergelijker in de gaten!

Vingerafdrukscanner

De belangrijkste vernieuwing in de Xperia Z5 is de vingerafdrukscanner. Sony heeft daarbij voor een minder gangbare plaatsing gekozen, namelijk in de aan/uit-knop aan de zijkant. Andere fabrikanten kiezen voor een scanner op de achterkant of in de thuisknop aan de voorkant van het toestel. De scanner op de Xperia Z5 zit op een goed bereikbare plek en werkt supersnel.

De plaatsing van de volumeknoppen is minder gelukkig. Die zitten nu onder de aanknop in plaats van erboven. Heb je de Z5 in je hand, dan is het volume aanpassen bijna niet mogelijk zonder de grip op het toestel aan te passen.

Hoekig

De Z5 is nog steeds een vierkant toestel dat niet bepaald lekker in de hand ligt. Dat komt onder meer door het hoekige ontwerp en de scherpere randen. Daar bovenop komt nog eens dat de Z5 dikker is en zwaarder weegt dan zijn voorganger. Het is jammer dat Sony er niet voor kiest om het design wat ergonomischer te maken.

Het is wel de mooiste Xperia Z die Sony gemaakt heeft. Vooral de achterkant is erop vooruit gegaan en heeft nu een matte afwerking die veel minder gevoelig is voor vlekken en vingerafdrukken. Het is ook mooi dat de zijkanten en de achterkant dezelfde kleur hebben. En niet te vergeten, er is een fysieke cameraknop.

Solide basis behouden

De Xperia Z5 mag dan geen comfortabel design hebben, er zit wel genoeg kracht in. Het toestel is erg snel, heeft genoeg werkgeheugen om meerdere apps draaiende te houden en heeft met 32 GB genoeg opslagruimte voor het meeste gebruik. Van die 32 GB is 27 GB vrije opslagruimte.

Ook het full hd-scherm is mooi. Het is geen bijzondere keus, maar wel slim. De concurrentie kiest voor een nóg scherper scherm, waardoor de batterijduur verslechtert. Bovendien vragen we ons af of je het verschil überhaupt ziet. Het is alleen wel weer hetzelfde scherm als zijn voorganger.

'De beste camera'

Sony zegt de beste smartphone-camera te hebben, maar daar zijn wij het niet helemaal mee eens. De autofocus is weliswaar erg snel, wat handig is als je heel snel een foto wilt maken. Maar de verhoging in het aantal megapixels van 20 naar 23 is geen garantie voor heel scherpe foto's. We zien meer ruis en minder details dan in dezelfde foto's die we namen met een Samsung Galaxy S6 Edge+. Dat toestel heeft een camera met 16 megapixels. Overigens vinden we het vreemd dat de camera standaard staat ingesteld op 8 megapixels.

De Xperia Z5 heeft geen optische beeldstabilisatie. De Samsung Galaxy S6 heeft dat bijvoorbeeld wel. Deze technologie levert betere beelden op bij weinig licht. Ondanks dat Sony's camera dat niet heeft, presteert deze toch goed in donkere omstandigheden. Smartphones met optische beeldstabilisatie houden desondanks de voorkeur in slechte lichtomstandigheden.

Niet onder water gebruiken

Sony adviseert de nieuwe Xperia Z5 niet onder water te gebruiken, ondanks dat hij waterdicht zou moeten zijn. Dat hij waterdicht is geldt echter voor bepaalde situaties, waardoor je er maar beter voorzichtig mee kunt zijn. Neem de Xperia Z5 bijvoorbeeld niet mee het zwembad of de zee in. Tegen een regenbui of een spatje water is de Z5 dan weer wel bestand.

Android 6.0

Sony heeft aangegeven de Xperia Z5 te zullen updaten naar Android 6.0. De update zal waarschijnlijk begin 2016 uitgerold worden. Voorlopig draait het toestel nog op 5.1.1.

Meer lezen?