Smartphone of simpele telefoon

De smartphone is het Zwitserse zakmes onder de consumentenelektronica. Je kunt ermee fotograferen, muziek afspelen, e-mailen, internetten en, vaak ook, navigeren. Maar minder veeleisende bellers kunnen nog altijd een simpel toestel kiezen. In de mobiele telefoonvergelijker kun je alle soorten mobiele telefoons vergelijken.

Ik wil een simpele mobiele telefoon. Waar moet ik op letten?

Met een mobieltje bel en sms je in eerste instantie. Dat kan met iedere telefoon. Wil je weinig geld uitgeven en zit je niet te wachten op al die extra functies, neem dan een simpel basismodel voor minder dan €100 met een cijfertoetsenbord en zonder touchscreen.

Goedkope touchscreentelefoons raden we af voor het simpele werk, omdat het aanraakscherm van dergelijke toestellen vaak slecht werkt.

Hoe maak ik foto's met een mobiele telefoon?

Het is moeilijk om nog een telefoon zonder camera te vinden. Zelfs vrijwel alle goedkope mobieltjes hebben fotos-maken-met-telefoontegenwoordig een camera, al maken die meestal maar matige snapshots. Neem je fotograferen met je telefoon iets serieuzer, kies dan in ieder geval een camera met autofocus en een resolutie van 5 megapixel of meer. De resolutie zegt overigens lang niet alles over de fotokwaliteit. Je kunt daarom beter naar de testresultaten kijken dan naar de resolutie van een telefoon. De beste cameratelefoons leveren foto's die qua kwaliteit inmiddels aardig in de buurt komen van simpele compactcamera's. De camera in je telefoon heeft één groot voordeel: je hebt 'm altijd bij je.

Sommige telefoons hebben naast een camera aan de achterkant ook een camera aan de voorkant. Die kun je gebruiken voor zelfportretten en -als de telefoon er snel genoeg voor is- voor videobellen. Dat kan onder andere met Skype. Kijk op de website van Skype met welke toestellen je kunt videobellen.

Met een cameratelefoon kun je vrijwel altijd ook video's opnemen. De filmkwaliteit van de beste smartphones is nauwelijks beter dan die van de goedkoopste camcorders.

Hoe luister ik muziek met een mobiele telefoon?

Vrijwel alle telefoons hebben tegenwoordig een muziekspeler en een groot deel heeft ook een FM-Radio. Vanaf je pc kun je muziek overzetten op je telefoon en afluisteren. Kies een telefoon met voldoende intern geheugen (minimaal 4 GB) of check of je het interne geheugen kunt uitbreiden met een micro-SD geheugenkaart.

Vrijwel alle smartphones hebben tegenwoordig een standaard 3,5 mm-aansluiting, zodat je een eigen hoofdtelefoon kunt aansluiten. Dat is wel zo fijn, want de meegeleverde koptelefoons zijn namelijk meestal van matige kwaliteit.

Met smartphones is het ook mogelijk om internetradio te luisteren. Daarvoor kun je diverse apps downloaden. We raden aan om alleen via wifi te luisteren naar internetradio, omdat zogenaamde 'streaming audio' veel dataverkeer kost.

Wat is een smartphone?

Een smartphone is een telefoon die je kunt uitbreiden met apps (kleine programmaatjes), waarmee je extra functies aan je telefoon kunt toevoegen. Bovendien kun je een smartphone gebruiken voor het maken van foto's, het luisteren naar muziek en voor e-mail en internet. Smartphones hebben een volledig alfabetisch toetsenbord (ofwel op het scherm, ofwel met echte knoppen).

De meeste smartphones hebben bovendien GPS.

Waar let ik op als ik wil e-mailen en internetten met een smartphone?

Een mailtje versturen via je telefoon of een filmpje via YouTube bekijken? Met een smartphone kan dat zonder problemen. Voor e-mailen is een goede tekstinvoer belangrijk. Voor internetten is een groot scherm en een snelle verbinding fijn. Dergelijke eisen zijn allemaal verwerkt in de oordelen voor e-mailen en internetten.

Let er wel op dat mobiel internetten hoge kosten met zich mee kan brengen. Het bekijken van een filmpje kost veel dataverkeer en als je geen internetbundel binnen je abonnement hebt, kan de rekening flink oplopen. Bekijk welke databundel je nodig hebt en installeer een datateller-app.

Internetten kan ook via wifi. Als je thuis, op school of op je werk wifi hebt, kun je zonder bijkomende kosten internetten en e-mailen via wifi. Alle smartphones uit onze test hebben wifi.

Hoe kan ik navigeren met een smartphone?

Met een aantal smartphones kun je je navigatiesysteem met een gerust hart thuis laten. De mogelijkheden hangen in grote mate af van de gebruikte software. Navigeren met een smartphone kan op 2 manieren:

door de kaarten op de telefoon te zetten (offline navigatie);

door deze tijdens het rijden te downloaden (online navigatie).

Voor het laatste heb je mobiel internet nodig. Mobiel internet is voor navigatie aan te raden, omdat het ervoor zorgt dat je locatie sneller gevonden wordt via AGPS. Nokia biedt gratis navigatie op smartphones. Op Android-smartphones tref je gratis Google maps-navigatie aan en op de iPhone heeft zijn eigen Apple maps.

Kan ik 2 nummers ontvangen op 1 mobiele telefoon?

Op 1 mobieltje 2 telefoonnummers gebruiken kan met een dual-simtelefoon. Als je altijd met 2 mobieltjes loopt, kan het handig zijn ze te combineren. In een dual-simtoestel kun je 2 simkaarten plaatsen en dus bellen en gebeld worden met/op 2 verschillende telefoonnummers. Handig voor als je zowel zakelijk als privé wilt bellen.

Hoewel het aanbod van dual-simtoestellen achterblijft op dat van telefoons met slechts 1 simkaartslot, is er steeds meer keuze in het dual-simsegment. Onder andere Acer, Huawei, Alcatel en Nokia bieden diverse dual-simtoestellen, waaronder ook steeds meer smartphones. Samsung brengt van steeds meer modellen uit de Galaxy-serie een dual-simvariant uit. Deze modellen zijn vaak wel wat lastiger te krijgen en ze zijn doorgaans ook wat duurder.

Wat zijn de mogelijkheden voor mobiel bellen met een handicap?

Als je slecht ziet, slecht hoort of een motorische beperking hebt, zijn de meeste telefoons van de grotere merken ongeschikt. Mobiele telefoons voor ouderen bieden extra ondersteuning voor beperkingen.

Zoek je een telefoon met meer mogelijkheden, dan is de iPhone een aanrader. Apple is een van de weinige fabrikanten die smartphones maakt met een goede toegankelijkheid voor iedereen. Bekijk op de site van Apple de mogelijkheden van visuele hulpmiddelen, auditieve hulpmiddelen en fysieke en motorische hulpmiddelen.

