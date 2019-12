Telefoontraceer-apps

Eerste indruk|Als je smartphone kwijt is of gestolen kun je hem op afstand wissen, blokkeren of op een kaartje terugvinden. Als je tenminste vooraf een traceer-app hebt geïnstalleerd. Er zijn bruikbare apps voor Android, iOS (iPhone, iPad) en de BlackBerry.

Het nut van traceer- en blokkeer-apps

Privacybom

Misschien wel belangrijker nog dan de mobiele telefoon zelf zijn de gegevens op die mobiel. Vooral smartphones zijn ware computers gevuld met honderden mailtjes, automatische toegang tot mailboxen, persoonlijke foto's, agenda's (wanneer je thuis bent en vooral wanneer niet), et cetera. Menige verloren mobiel is een privacybom.

Automatische vergrendeling

Nog voordat je met apps in de weer gaat, is het eerste wat iedere mobieltelefoongebruiker zou moeten doen (ook die met een eenvoudige telefoon!): de automatische vergrendeling op zijn telefoon inschakelen.

Alle telefoons schieten vanzelf in standby-stand als je er even niets mee doet. Stel in de telefoon in dat je opnieuw de pincode (of een ander wachtwoord) moet invullen voor je hem weer kunt bedienen.

Het is een simpele eerste barrière voor de dief of heler van je mobiel.

Apps gaan verder

Maar vooral op de smartphone loont het om verder te gaan dan de automatische vergrendeling. Lees de review van traceer- en blokkeer-apps voor Android, iOS en BlackBerry-telefoons. Daarmee kun je via een website (of vanaf een andere telefoon of tablet) de verloren smartphone op afstand blokkeren, wissen en met een beetje geluk de locatie gemarkeerd zien op een kaart.

Locatie vaak niet nauwkeurig

Bij 2 van de 3 apps die we bekeken werkt de locatiefunctie best aardig. Alleen meestal niet nauwkeurig genoeg om met absolute zekerheid de juiste woning aan te wijzen waar het apparaat zich bevindt (we hebben de apparaten in uiteenlopende woningen in Den Haag gelegd en zochten via internet de locatie op).

Zeker in een woonwijk is de gps-locatie niet nauwkeurig genoeg om meteen bij een bepaalde deur aan te bellen. Bij een portiekwoning of een flat is het ook nog eens de vraag welke verdieping je moet hebben.

Prey op de Android-telefoon leidde ons bijvoorbeeld naar nevenstaand adres op basis van de gps-positie. Dat klopt niet; de telefoon lag een paar huisnummers verderop.

Verhaal halen niet handig

Als je wél zeker van de locatie bent (denkt te zijn - het gps-signaal is niet altijd betrouwbaar), is het ook niet handig om zomaar aan te bellen. Je hebt geen juridische bevoegdheid de woning te betreden. De politie overigens ook niet, maar ze hebben wel vaker met het bijltje gehakt en kennen de werkwijze van de crimineel beter dan de boze burger die verhaal komt halen - met alle risico's van dien.

Politie

Wim Hoonhout van Politie Haaglanden afdeling Woordvoering vertelt desgevraagd dat er nog geen uitgewerkt advies is voor consumenten hoe precies met opsporingssoftware om te gaan. Hoonhout waarschuwt mensen in ieder geval niet zelf naar de locatie te gaan waar het verloren of gestolen apparaat zich (vermoedelijk) bevindt. "We adviseren burgers de locatie aan de politie te melden (...) vergelijkbaar met de consument die zijn gestolen fiets op Marktplaats aantreft...".

Een gang naar het politiebureau dus, met een print van het kaartje om bij de aangifte te voegen. Sommige apps (onder andere Prey) leveren ook andere gegevens zoals de webadressen of nieuwe contacten die de nieuwe gebruiker invoert. Dit soort informatie is geen 'bewijs' maar wel een aanwijzing en een handig hulpmiddel om je spullen terug te krijgen.

Telefoontraceer-apps: review

Prey Anti-Theft voor Android

Op basis van de populariteit in Google Play (de softwarewinkel van Android), de prijs (gratis) en ervaringen met eerdere versies (voor telefoons, maar ook laptops), kozen we Prey Anti-Theft om eens te proberen op een Android-smartphone.

Om de app goed te laten functioneren moet je een Prey-gebruikersaccount aanmaken. Dat kan op www.preyproject.com maar ook in de app zelf, als je deze hebt geïnstalleerd vanuit Android Play.

Om te kunnen werken moet je de Prey-app tijdens de installatie autoriseren om belangrijke telefoonfuncties over te nemen, zoals het inkomende en uitgaande sms-verkeer. Dat ligt aan de aard van het beestje: Prey moet basale functies kunnen 'kapen' na verlies/diefstal én moet communicatie van een afstand mogelijk maken.

Het op afstand overnemen van je verloren/gestolen smartphone kan door op www.preyproject.com de app op de telefoon te 'activeren': dan pas start (redelijk verborgen) tweewegcommunicatie met de eigenaar.

Met de Pro-versie van Prey (vanaf 5 dollar per maand) kan het activeren van de app direct via internet, met de gratis versie van Prey moet je (…met een andere telefoon!) een sms'je ('GO PREY') sturen naar de mobiel. Die sms activeert dan de app.

Hierna kun je via een beheerpagina op Preyproject.com:

de telefoon wissen;

de telefoon blokkeren;

een melding op het scherm weergeven;

de telefoon traceren op een kaartje.

De functies werken zoals beloofd. Je vindt een Android-telefoon met gps bijvoorbeeld terug op een elektronisch kaartje, maar niet nauwkeuriger dan standaard-gps mogelijk maakt; binnen een straal van pakweg 10 meter. In de stad heb je daar meestal niet zo veel aan. Zie ook Het nut van traceer- en blokkeer-apps.

In Prey Anti-Theft (ook de gratis versie) zit nog een slimmigheidje: de app houdt in de gaten of er een andere simkaart in de smartphone wordt gestoken. Is dat het geval, dan wordt er direct (met die nieuwe simkaart) een smsje naar een door jou opgegeven nummer ge-sms't, bijvoorbeeld die van je partner. Via de nummerherkenning zie je dan welk nummer je kunt opgeven om 'Go Prey' naar te sms'en - om hiermee Prey op je mobiel te activeren. Zo tackel je het probleem dat menige dief de simkaart omwisselt voor zijn eigen kaart.

Helaas is het Prey-icoon op de smartphone duidelijk zichtbaar tussen de andere apps. Een dief of heler ziet hem op den duur vast ook. Direct wissen van de telefoon heeft dan ook onze voorkeur na diefstal of verlies, als de privégegevens van jou en je vrienden je wat waard zijn. Hierna is de Prey-app zelf ook verwijderd.

Zoek mijn iPhone

Wie een iPhone 4(s) heeft, kan de dienst Zoek mijn iPhone van Apple gebruiken die je gratis uit de App Store kunt downloaden.

De Zoek mijn iPhone-app werkt op iPhone 4(s), maar ook op iPod Touch en iPad (1, 2 en nieuwer). De app vereist wel iOS 3.1.3 of nieuwer.

De traceer- en blokkeer-app van Apple werkt opmerkelijk goed.

Na installatie van de app kun je inloggen met je Apple-ID op www.icloud.com om te zien welke van jouw Apple apparaten 'gevonden' zijn.

Je ziet ze meteen op een kaartje afgebeeld, als een locatie (via gps of wifisignalen) bekend is.

Verder kun je ook :

een geluid afspelen;

een bericht op het scherm tonen;

het apparaat wissen;

het apparaat vergrendelen.

Ook bij Zoek mijn iPhone zul je serieus moeten overwegen je gevonden apparaat (op een voor jou vreemde locatie) zo spoedig mogelijk te wissen, zelfs als hij ogenschijnlijk accuraat gelokaliseerd is. Zie ook Het nut van traceer- en blokkeer-apps.

BlackBerry Protect

Ook bij veel BlackBerry-modellen kun je software van de producent installeren om het toestel op afstand te traceren en beheren. De app en aanverwante dienst heet BlackBerry Protect.

Om de app te kunnen gebruiken heb je wel BlackBerry data-abonnement nodig ('BlackBerry Internet Service'). Je downloadt de BlackBerry Protect app via bijvoorbeeld de BlackBerry Protect website; geef bij de installatie de nodige keren aan dat deze app vergaande rechten heeft, en vervolgens log je met je BlackBerry-ID in op de BlackBerry Protect website om verbinding met de telefoon te maken.

Hierna kun je volgens de BlackBerry-producent:

de telefoon op een kaartje weergeven;

de telefoon vergrendelen;

de telefoon leegmaken;

de telefoon een alarmsignaal laten geven;

een bericht op het scherm weergeven;

een (automatische) back-up maken van gegevens op de BlackBerry.

De beloofde functies werkten tijdens ons proefje allemaal - op één onderdeel na: de gps-locatie. Onze BlackBerry Torch (met ingeschakelde gps) wilde maar niet verschijnen op het kaartje van BlackBerry Protect.

Zoals bij de andere apps al gemeld, is het terugvinden van de gadget op een niet al te accuraat kaartje meestal niet de belangrijkste functie (maak voor de zekerheid wel een schermafdruk, mogelijk heeft de politie er toch wel wat aan). Belangrijker is het leegmaken van je toestel voordat iemand met de gegevens aan de haal gaat! En de delete-knop op afstand functioneerde oké.