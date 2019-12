Tespack Beetle rugzak met zonnelader en accu

Eerste indruk|Je telefoon, tablet of fotocamera opladen met een zonnecel in je rugzak, zodat je dagenlang zonder stopcontact kunt? De Tespack Beetle 12K Mobile Charger rugzak belooft het. In de praktijk blijken er wel wat verbeterpunten.

Conclusie

De Beetle 12K Mobile Charger van Tespack is een combinatie van een rugzak, een zonnepaneel en een accu. Het draagcomfort van de 30 liter-'Beetle' rugzak kan beter. Onze reviewer vindt hem niet optimaal ontworpen voor langere wandeltochten.

Meest opmerkelijk bij deze rugzak is het zonnepaneel. Maar dit paneel is pas nuttig als je langer dan 6 dagen weg bent van een stopcontact. Want de 12.000 mAh accu levert voldoende stroom voor 6x een smartphone opladen. Het paneel laadt de accu ook nog eens langzaam op: hij doet daar anderhalve dag over.

Het is een 'gewichtig' geheel: de rugzak zelf weegt 915 gram. Daar komt nog 245 gram bij van het paneel en 309 gram van de accu. Alles bij elkaar bijna 1,5 kilo.

Mensen die korter dan 6 dagen outdoor zijn, kunnen de indrukwekkende Tespack-accu ook los aanschaffen voor €99 en in een betere rugzak meenemen. Er zijn overigens voldoende powerbank-oplossingen (mobiele oplader/accu) bij concurrenten te koop.

Hoe werkt het?

Op de voorkant van de rugzak zit een uitneembaar zonnepaneel in een speciaal daarvoor bedoeld vak. Binnen in de rugzak zit een mobiele batterij die via een kabeltje in verbinding staat met het zonnepaneel. Het zonnepaneel vangt zonlicht en zet dat om in elektriciteit, dat wordt doorgesluisd naar de mobiele accu.

Opladen van elektronische apparaten gaat niet rechtstreeks via het zonnepaneel. Je koppelt eerst de batterij los van het zonnepaneel en koppelt vervolgens het op te laden apparaat via een usb-kabel aan de batterij.

Hoe gaat het laden?

De rugzak is eenvoudig in gebruik te nemen. Je koppelt het zonnepaneel via een kabeltje, dat mooi in de rugzak is weggewerkt, aan de mobiele accu. Loop je vervolgens de zon in, dan zie je aan de 4 knipperende led-lampjes op de accu dat deze inderdaad wordt opgeladen. Is de batterij vol, dan blijven de 4 lampjes na ontkoppelen van het paneel branden. Opladen van elektronische apparaten gaat via usb- of DC-kabels.

Doet hij wat hij belooft?

Het zonnepaneel heeft volgens de makers een vermogen van 7 Watt. Daarmee spiegelen de makers het beter voor dan het is. Een zonnepaneel produceert namelijk niet altijd dezelfde hoeveelheid energie. Op een bewolkte dag levert het simpelweg minder op. Dus het is eigenlijk 7 Watt-piek: het maximale vermogen dat kan worden opgehoest.

Misschien is dat de reden waarom het opladen van de mobiele batterij via het zonnepaneel zoveel langer duurt dan de fabrikanten beloven. In plaats van de beoogde 8 uur, was ons testexemplaar zelfs na 10 uur in volle zon nog maar half vol. Met die half volgeladen batterij konden we vervolgens overigens wel weer 3 telefoons opladen. Je kunt de accu ook via het lichtnet opladen en dat gaat aanzienlijk sneller: in iets meer dan 4 uur was de powerbank vol.

De rugzak

Het draagcomfort van de rugzak is niet optimaal. De gevoerde schouderbanden komen hinderlijk dicht bij je hals en het buikriempje is niet voorzien van padding ('kussentjes'), wat tot schuren kan leiden.

Opvallend ook dat de rugzak niet voorzien is van een slimme opening voor je oordopjes, wat je wel zou verwachten bij een rugzak die zich richt op mensen die aan hun mobieltjes gehecht zijn.

Wel prettig zijn de extra ritszakjes, het netje voor je bidon, en de zachte voering van de rugzak aan de rugzijde. Ook is de rugzak voorzien van een waterdicht hoesje voor de solarpanel.

Het uiterlijk van de rugzak doet zijn naam 'Beetle' eer aan. De ovale vorm van het zonnepaneel doen inderdaad denken aan een kever. En qua kleuren is er voor ieder wat wils: van ingetogen zwart, tot knalrood of sportief geel.

Losse powerbank (mobiele oplader/accu)

Tijdens de test gooide eigenlijk alleen de oplaadbare batterij hoge ogen. Met zijn 12.000 mAh laadt hij bijvoorbeeld een iPhone 6+ zes keer op, en dat is indrukwekkend. De accu is ook los te bestellen bij Tespack voor €99. En dat is voor de wandelaars die maximaal een dag of 6 onderweg zijn, wellicht een betere investering dan voor €170 méér een matige rugzak en een traag zonnepaneel toe.

Bekijk ook:

Wat is de Tespack Beetle 12K Mobile Charger?

Actieve wandelaars zijn soms dagenlang van stopcontacten verstoken. Hoe zorg je er onderweg toch voor dat je elektronische apparaten van stroom worden voorzien? Dat kan met deze rugzak van Tespack. Uitgerust met een zonnepaneel en een mobiele accu.

De Beetle 12K Mobile Charger van Tespack kost €269 en is te koop via www.tespack.com.

Kenmerken:

Inhoud rugzak: 30 liter;

Gewicht rugzak (leeg): 915 gram;

Gewicht paneel: 245 gram;

Gewicht accu: 309 gram;

Gewicht 230v-oplader: 110 gram;

Gewicht paneelhoes: 168 gram;

Rugzak kleuren: rood, zwart en grijs/geel;

Vermogen zonnepaneel: 7 Watt (piek);

Vermogen mobiele accu: 12.000 mAh (voldoende voor 6x een smartphone opladen);

Aansluitingen mobiele accu: 2 usb-uitgangen en 1 DC-in- en 1 DC-uitgang;

Meegeleverd: waterdichte hoes voor het zonnepaneel.

Wat kun je opladen?

Behalve smartphones en tablets kan de accu ook andere kleine, elektronische apparaten opladen, zoals digitale (video)camera's, waterkokers, e-readers en mobiele speakers.

Voor wie ook laptops wil kunnen opladen, is er een 'zwaardere' variant van de rugzak beschikbaar: de Beetle '20K' Laptop Charger: dezelfde 30-liter rugzak, maar dan uitgerust met een accu met een hoger vermogen (20.000 mAh). Deze rugzak kost €299.

De 12.000 mAh mobiele accu is ook los verkrijgbaar voor €99.

Vliegtuigraampje

Het uitneembare zonnepaneel is zo ontworpen dat deze precies in een vliegtuigraampje past. Zo kun je de mobiele accu ook tijdens een vlucht opladen.

Andere rugzakken en tassen

Tespack heeft naast het 30 liter-model, ook een rugzak van 80 liter. Deze is uitgerust met een 8 Watt-piek zonnepaneel en een 20.000 mAh-batterij. Naast het rugzakmodel, heeft Tespack ook 12 liter-schoudertassen met een uitneembaar zonnepaneel. Deze zijn net als de hier beschreven Beetle 12K Mobile Charger-rugzak uitgerust met een 7 Watt-piek zonnepaneel en een 12.000 mAh-batterij.