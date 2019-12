Test Apple iPhone 7 en iPhone 7 Plus

Test|De schijnwerpers richten zich weer op Apple, dit keer om de nieuwe iPhone 7 en iPhone 7 Plus smartphones. De Apple iPhone is al jaren een ware kaskraker. En niet voor niets: de mobieltjes bewijzen hun dienst en eindigen keer op keer hoog in onze test. Ook de 7 en 7 Plus zijn weer toptelefoons. Toch oogst de iPhone ook kritiek, zoals een korte batterijduur en weinig opslagruimte. De nieuwe Apple iPhone 7 en Apple iPhone 7 Plus nemen zulke kritiek maar deels weg.

iPhone 7 en iPhone 7 Plus: topsmartphone, maar niet perfect

De 2 nieuwe iPhones lijken als 2 druppels water op hun voorgangers. Die 2 druppels kunnen ze prima hebben, want deze smartphones zijn waterbestendig. Met Apple’s nieuwste smartphones kun je natuurlijk bellen en sms’en, maar ze zijn ook geschikt voor filmen, fotograferen, muziek luisteren en navigeren. Met minstens 32 gigabyte opslagcapaciteit is er eindelijk ook genoeg plek voor al die multimedia. Al met al is de nieuwste iPhone een manusje van alles, die alleen tegenvalt op de wat specifiekere aspecten.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartphones goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste smartphone

Nieuwigheden – niet wereldschokkend

Grote smartphonerevoluties blijven achterwege, maar de iPhone 7 en 7 Plus zetten wel stappen vooruit. Zo is er aan de camera’s en de thuisknop gesleuteld. Ze hebben stereogeluid, maar geen gewone hoofdtelefoonaansluiting. Er is meer opslagruimte en de iPhone is nu waterbestendig.

Uiterlijk – heb ik jou soms eerder gezien?

Qua uiterlijk zijn ze amper veranderd in de afgelopen 2 jaar. De Apple iPhone 7 heeft opnieuw een 4,7 inch schermdiagonaal (11,9 centimeter), weegt net zoveel als een iPhone 4 en is even breed en anderhalf keer zo hoog als een pakje kaarten. De Apple iPhone 7 Plus is 1 centimeter breder, 2 centimeter hoger en bijna anderhalf keer zo zwaar, maar heeft dan ook een 5,5 inch schermdiagonaal (13,9 centimeter). Hoesjes van eerdere iPhones passen meestal niet.

Waterbestendig – voor ongelukjes, niet voor een waterballet

Waterbestendig of niet, je kunt ook de iPhone 7 en 7 Plus beter droog houden. Dat ze minder snel stuk gaan van een spatje water vinden we een positieve, duurzame ontwikkeling. Maar pas op voor spraakverwarring: waterbestendig is niet waterdicht. Apple haast zich dan ook met kleine lettertjes en onttrekt zich van garantie tegen vloeistofschade.

Een niet-werkende luidspreker of microfoon zijn typische kwaaltjes na contact met water. Dat weten we omdat we iedere smartphone hierop testen. Deze iPhones hadden daar ook last van, na zowel onze regentest als onze onderdompelingstest. Eenmaal droog functioneerde alles weer, behalve bij één exemplaar: daar was de luidspreker kapot. Omdat het bij 3 andere iPhones wel goed ging, lijkt dat een incident.

Constructie – degelijk doosje

Ook de rest van de constructie beoordelen we als zeer goed. We lieten beide iPhones 100 keer vallen, maar ze liepen enkel wat krasjes op. De aluminium behuizing krast sowieso snel, dat is een bekende klacht van gebruikers. Het schermglas is hard en wel bestand tegen krassen, net als veel andere smartphones. Daarover schreven we in de Consumentengids van december 2015 (pdf, alleen voor leden).

Nieuwe kleur – zo zwart als pek

‘Gitzwarte’ iPhones worden door Apple specifiek genoemd om hun kwetsbaarheid voor gebruikssporen. Toch is zo’n nieuw kleurtje een slimme marketingtruc: het is verfrissend en mensen zien direct dat jij de allernieuwste hebt. Apple maakt daar slim gebruik van en biedt deze kleurvariant alleen bij de duurste modellen met 128 en 256 gigabyte.

Opslagruimte - mag zeker een onsje meer zijn

Zoveel opslag was tot nu toe onverkrijgbaar en ook het instapmodel verdubbelt zijn capaciteit. Eindelijk doet Apple de broekriem wat losser en wordt 32 gigabyte het minimum. De capaciteitskeuze is belangrijk, want de ruimte op de iPhone 7 (Plus) is niet uit te breiden. Er is bijvoorbeeld geen plek voor een micro-SD-kaart. Dus hoeveel opslagruimte heb je nodig? We vonden de 16 gigabyte van eerdere iPhones in ieder geval te krap. Vooral foto’s en video’s nemen veel ruimte in, omdat het aantal beeldpunten per afbeelding zo hoog is.

Fotokwaliteit - Trillende handen geen probleem

Foto’s gemaakt door een iPhone 7 of iPhone 7 Plus zijn scherp en zeer gedetailleerd. Dat geldt niet alleen bij daglicht, maar ook bij weinig licht. Wel vinden we de kleuren bleek en de foto’s ietwat donker. Het geheel van cameralenzen en automatische nabewerking is best goed. Andere fabrikanten kiezen wel eens voor sterkere nabewerking; dat kan mooier zijn, maar ook onnatuurlijk worden.

De camera is snel, snel en snel. Autofocus in minder dan 1 seconde. Het indrukbevestigingsgeluid en de fotoafdruk zijn precies op het moment dat je de afdrukknop aanraakt. Blijf je vinger op die knop houden om meer dan 7 foto’s per seconde te schieten.

Beide iPhones hebben optische beeldstabilisatie. Daarbij beweegt de lens om bewegingsonscherpte door trillen te compenseren. Dat is ook bij slechte lichtomstandigheden behoorlijk effectief. Optische beeldstabilisatie zat ook al op de iPhone 6s Plus, maar niet op de kleinere iPhone 6s.

Zoombereik – laten we dat eens van dichtbij bekijken

De iPhone 7 Plus kan verder inzoomen dan de iPhone 7. Inzoomen met een smartphone is normaalgesproken niets meer dan een uitsnede van je eigenlijke foto. Op die manier kun je met de groothoek lens tot 4,8x inzoomen. De iPhone 7 Plus heeft daarnaast nog een camera van 56mm. Die is van origine al een beetje ingezoomd. Apple noemt het een ‘telelens’, maar dat is overdreven. Door die extra camera zijn volledige foto’s mogelijk op 1x en 2x zoom en uitsneden tot 10x zoom.

Het grote zoombereik van de 7 Plus is nuttig, maar niet bijster effectief. Het is niet de vergelijken met een zoomlens op een compactcamera. Zo merk je bij het inzoomen de wissel van de ene naar de andere camera. We laten dat zien in onze aankondigingsvideo. De LG G5 heeft daar meer last van. Fotografeer je bij weinig licht met 2x zoom, dan wisselt de iPhone automatisch naar de groothoeklens en is je foto alsnog digitaal ingezoomd. Bij voldoende licht wordt de tweede camera wel gebruikt, maar zijn foto’s wel minder scherp. Die camera heeft ook geen optische beeldstabilisatie. Opmerkelijk, want hoe verder je inzoomt, des te belangrijker beeldstabilisatie wordt.

Selfies – Top die kop

De verhoogde fotokwaliteit van de voorzijdecamera mag ook genoemd worden. Die camera gebruik je bij videobellen en de mateloos populaire ‘selfies’. Met de iPhone 7 of iPhone 7 Plus maak je scherpe, maar ietwat donkere foto’s van jezelf. De fotokwaliteit is ruim voldoende. Bij de meeste andere smartphones beoordelen we die onvoldoende: 4 is het gemiddelde rapportcijfer. In donkere situaties heb je enigszins baat bij het flitsende scherm, maar deze namaakflitser is niet zo effectief als een echte.

Filmen – een video zegt meer dan duizend woorden

Video’s gemaakt met een iPhone 7 of iPhone 7 Plus hebben een goede beeld- en geluidskwaliteit. Het beeld is scherp en zeer vloeiend, maar lichtelijk overbelicht. Het wordt wel ietwat wazig tijdens het pannen; dat is wanneer je de camera horizontaal beweegt, bijvoorbeeld om een landschap volledig in beeld te brengen. Het opgenomen beeld is redelijk gestabiliseerd. Het bijbehorende geluid is gebalanceerd, maar wel wat lawaaierig en helaas in mono en niet in stereo opgenomen.

Opnames – je lol op met bewaren, bewerken, zoeken, sorteren en verwijderen

Het beheren van je foto- en video-opnames is prettig en comfortabel. De apps zijn logisch ingedeeld en bewerken is soepeltjes en intuïtief. Voor video’s zijn er heel fijne bewerkingsmogelijkheden, zoals slow motion. Foto’s worden geanalyseerd en automatisch gesorteerd in albums. Op de iPhone 7 Plus draaien de apps mee met het toestel. De grote schermen van beide iPhones zijn een uitkomst om alles goed te kunnen zien en aanraken.

Batterij - Iets langer uithoudingsvermogen op een lading

Geniet hiervan met mate, want de batterijduur van deze iPhones krijgt van ons maar net een voldoende. De Apple iPhone staat bekend om zijn tegenvallende oplaadduur en batterijduur. Toch is de batterijtijd duidelijk langer dan die van de iPhone 6s.

Voor het opladen heb je nog steeds een exclusieve Lightning-kabel nodig of een micro-USB-naar-lightning-adapter. Apple’s adviesprijzen starten €25. USB-C kabels van recente smartphones kun je niet gebruiken. Het is ook niet mogelijk om de iPhone 7 en iPhone 7 Plus draadloos op te laden. Zoals gewoonlijk is ook bij deze iPhone de batterij niet zondermeer te verwisselen.

Reservekopie en muziek – online of met je eigen computer

De kabel doet zijn naam eer aan, want back-up en muziekoverdracht gaan bliksemsnel. Je moet hem dan wel aansluiten op een pc met iTunes. Sommige mensen hebben een hekel aan dat programma, bijvoorbeeld omdat ze de bediening ingewikkeld vinden. Als iTunes-alternatief kun je wel gebruik maken van online iCloud-reservekopieën en muziekdiensten als Apple Muziek en Spotify.

Zo’n back-up is in beide gevallen uitgebreid. Het bevat onder meer je belgeschiedenis, tekstberichten, adresboek en de logingegevens van e-mailaccounts en wifi-netwerken. Maak een reservekopie om te voorkomen dat je gegevens verliest.

Muziek – zeer geschikt afspeelapparaat

De iPhones zijn zeer geschikt voor muziek, onder meer door de vernieuwde muziekapp. Die is makkelijk te bedienen en heeft een effectieve zoekfunctie. Je kunt op veel verschillende manieren door je muziek snuffelen. Dat kan natuurlijk via artiest, album, nummers en genre, zelfs op componist, maar het is ook mogelijk om te filteren op muziekvideo’s, verzamel-cd’s en offline gedownloade muziek. Eenmaal aan het afspelen, pas je het volume aan via de fysieke knoppen aan de zijkant van de iPhone of via de kleine afstandsbediening in de oordopjeskabel. Daarmee kun je ook pauzeren, afspelen, voor- en achteruitspoelen, van nummer wisselen en bellen.

De gebruikelijke hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt, maar dat is geen groot probleem. Met de korte adapter sluit je alsnog traditionele hoofdtelefoons aan. Of gebruikt Apples oordopjes, die klinken erg goed voor een meegeleverde hoofdtelefoon. Voor het beste geluid moeten de dopjes wel goed in je oor passen. De oordopjes en adapter worden meegeleverd als je de nieuwste iPhone koopt.

Muziek vanuit de luidsprekers klinkt beter dan ooit tevoren. Het is vol en luid, maar wel wat scherp. Je luistert in stereo, omdat het luidsprekertje boven je scherm nu ook meedoet.

Routenavigatie - Hoor je me nu wel?

Mede door die extra luidspreker zijn de iPhone 7 en 7 Plus zeer geschikt als navigatiesysteem. De route-instructies worden daardoor namelijk een stuk luider uitgesproken dan bij alle eerdere iPhones. Dat is een welkome aanvulling op het grote, heldere beeldscherm en de snelle, nauwkeurige GPS-ontvanger. Je gebruikt Apple’s vernieuwde Kaartenapplicatie of downloadt een van de vele andere apps.

Scherm – kijken doe je met je ogen, én met je handen

Het beeldscherm is niet alleen helder, maar ook uitstekend leesbaar vanuit elke hoek. Dat geldt zowel binnen, met weinig licht en buiten in felle zonneschijn. Het scherm is niet enorm gevoelig voor vingerafdrukken en de kleurweergave is gebalanceerd, tenzij je de ‘Night Shift’-functie gebruikt. In die nachtmodus zijn de kleuren warmer en roodachtiger, omdat blauw licht het slaaphormoon melatonine zou onderdrukken.

Het scherm reageert zeer snel op aanrakingen en is wederom drukgevoelig. Druk bijvoorbeeld hard op het camera-appicoon voor snelle toegang tot de belangrijkste camerafuncties.

De herkenbare ronde knop onder je scherm is vervangen door een drukgevoelig en vibrerend aanraakschijfje. De iPhone 7 (Plus) reageert met een zelfgekozen trilpatroon altijd op ieder indrukken, tenzij je handschoenen aan hebt. De trilbevestiging komt met een kleine vertraging, waardoor het gevoelsmatig net niet lijkt op een echte knop. Deze verandering heeft voordelen: stof en vuil blijven buiten en er is geen indrukmechanisme dat kapot kan gaan. Het schijfje bevat ook een goedwerkende vingerafdrukscanner voor ontgrendeling zonder toegangscode.

Bellen en sms’en – goed vasthouden

Bellen en sms’en – niet te vergeten – gaat uitstekend op de iPhone 7, maar is minder comfortabel met de iPhone 7 Plus. Door zijn formaat is een bericht typen met één hand lastig. Ook tegen je oor is het een lijvig apparaat. De bediening is echter op beide smartphones hetzelfde: een mooie telefoonapp met grote cijfertoetsen en een makkelijk te gebruiken adresboek en belgeschiedenis. De berichtenapp is ook eenvoudig. Bovendien kun je daarmee gesproken berichten versturen of laten omzetten in tekst.

De ontvangstkwaliteit van deze iPhones is goed, maar verzwakt als je een vinger onderaan de achterkant plaatst. Wie daar een beetje op let, zal niet zo snel problemen ondervinden met bellen. Deze iPhones hebben 2 antennes en wisselen automatisch naar de antenne met het sterkste signaal.