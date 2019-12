T-Mobile Stel Samen & Stel Bij

Eerste indruk|T-Mobile introduceerde 19 januari 2015 nieuwe abonnementen: de bundels zijn maandelijks aan te passen, de telefoonprijzen zijn inzichtelijker en je kunt 2 uur per maand in het buitenland bellen vanuit je bundel. Daarmee is het aanbod van de provider veel transparanter geworden. Maar hoe zit het met de voorwaarden en prijzen?