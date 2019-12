Eerste indruk|Voor de sporter die traint op hartslag introduceert TomTom de Multi-Sport Cardio. Dit gps-sporthorloge heeft een ingebouwde hartslagmeter, zodat een losse band om de borst niet meer nodig is. Het is handig en werkt goed, maar het horloge is wel aan de prijs.

TomTom Multi-Sport Cardio: review

We hebben over de Multi-Sport als sporthorloge al eerder geschreven. In onderstaande review kijken we vooral naar de Cardio-functie en de MySports app.

Grote broer van de Multi-Sport

De Tom Tom Multi-Sport Cardio lijkt erg op de 'gewone' Multi-Sport: het is een veelzijdig, plat en licht gps-sporthorloge. De Cardio heeft een unieke eigenschap: de hartslagsensor onder de horlogekast. Een aparte hartslagmeterband zoals bij de 'gewone' Multi-Sport is niet meer nodig.

Hij is in 2 kleuren te verkrijgen: wit (met rode band) en zwart (met rode band). De Cardio versie (€299) is ook te koop in de goedkopere Runner uitgave (€269), voor binnen en buiten hardlopen. Met de Multi-Sport Cardio kun je naast het hardlopen ook je prestaties tijdens het fietsen en zwemmen meten.

Hartslagmeter werkt goed in de praktijk

We hebben een aantal keer een rondje gerend en de hartslag werd snel opgepikt door het horloge. Het is wel van belang dat je de Cardio op de goede plaats om je pols omdoet: strak boven het gewrichtsbot op de arm. TomTom geeft dit netjes aan in de instructies. Tijdens het sporten voel je het horloge niet meer zitten.

Welke hartslag het meest ideaal voor jou is, ligt aan het doel van je training. Zonder dat we hier diep ingaan op 'sporten op hartslag' kun je over het algemeen stellen dat training ervoor zorgt dat je bij dezelfde hartslag meer presteert. Of: dat je hetzelfde presteert bij een lagere hartslag.

Je kunt met de Cardio tijdens het sporten je hartslag zien, maar er zijn ook bepaalde trainingsprogramma's. Zo heb je de training op verschillende 'intensiteitszones' (hoe hoger de hartslag, hoe meer inspanning):

Easy Fat Burn Endure Speed Sprint

(de Cardio is niet in de Nederlandse taal in te stellen)

NB: Geef bij de instellingen in het horloge wel je profiel aan (leeftijd, man/vrouw en gewicht). Deze persoonlijke gegevens bepalen namelijk de hartslagwaarden binnen de zones. Zo krijg je de juiste feedback van het horloge.

Tijdens het trainen in een zone, krijg je een seintje of je op, onder of boven je doel zit. Loop je bijvoorbeeld op een hogere hartslag dan beoogd, dan gaat het horloge trillen en/of piepen en krijg je een pijl te zien die naar boven wijst. Een doorgewinterde sporter weet hier wel raad mee. Voor iemand die (nog) niet op hartslag loopt, leidt het af. Maar je hoeft natuurlijk niet deze optie tijdens het sporten te kiezen. Je kunt ook gewoon de hartslag meten. En achteraf op het horloge de meetwaarden van je hartslag checken, kan natuurlijk ook. Dit kan op het horloge zelf, op de computer met de speciale TomTom software (Mysports Connect) of in de app.

Handige MySports app voor iOS only

Wanneer je de MySports app op je iPhone installeert, kun je naast gegevens als de duur, de afstand en natuurlijk de hartslag, ook de gelopen route zien. Je hoeft de telefoon tijdens het sporten niet mee te nemen, want de gps in het horloge onthoudt de route. Eenmaal weer thuis verbind je de Cardio met de telefoon via bluetooth. De eerste keer moet je wel een account (met naam, leeftijd etc) aanmaken, maar daarna werkt het verbinden via bluetooth simpel. Het kan wel even duren voor de gegevens 'in' de app staan. De app is nu alleen nog maar voor iOS. TomTom heeft wel al aangegeven met een Android-versie te komen.

Conclusie

De Tom Tom Multi-Sport Cardio is een veelzijdig gps-sporthorloge met ingebouwde hartslagmeter dat fijn en goed werkt. Het is prettig dat een extra band om de borst niet (meer) nodig is. Vind je sporten met zo'n band geen probleem dan zijn sporthorloges met losse hartslagmeter goedkoper. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. De fervente sporter die op hartslag traint moet een flinke prijs betalen, maar heeft wel een alles-in-1 apparaat aan de pols.



Meer lezen:

Review Tom Tom Multi-Sport

Review Garmin Forerunner 10

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen met dit of een ander sporthorloge. Laat je reactie hieronder achter.

Wat is de TomTom Multi-Sport Cardio?

Met de TomTom Multi-Sport Cardio kun je je sportprestaties bijhouden. Het sporthorloge dat met gps werkt, is geschikt voor sporten als zwemmen, hardlopen (binnen op de loopband en buiten) en fietsen. De hartslagmeter werkt niet tijdens het zwemmen.

De TomTom Multi-Sport Cardio lijkt veel op de 'gewone' Multi-Sport, maar heeft daarbij nog een ingebouwde hartslagmeter.

Specificaties

Besturingssysteem: eigen interface;

eigen interface; Schermgrootte: 22 x 25 mm;

22 x 25 mm; Schermresolutie: 144 x 168 pixels;

144 x 168 pixels; Dikte: 13.8 mm;

13.8 mm; Lengte horlogeband: 233 mm;

233 mm; Gewicht: 63 gram;

63 gram; Locatie: gps, Glonass;

gps, Glonass; Connectiviteit: Bluetooth Smart;

Bluetooth Smart; Waterbestendigheid: 50 m;

50 m; Batterijduur: tot 10 uur bij gps-gebruik;

tot 10 uur bij gps-gebruik; Bijzonderheden: Bewegingssensor, kompas, optische hartslagmeter;

Bewegingssensor, kompas, optische hartslagmeter; Prijs: €299 (€269 voor de Runner Cardio);

€299 (€269 voor de Runner Cardio); Kleuren: zwart-rood en wit-rood.

Lees de review van de TomTom Multi-Sport Cardio.