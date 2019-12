Uitzending Gemist app: review

Al twee jaar is er een iPhone-app van Uitzending Gemist, die inmiddels bijna 1 miljoen keer is geïnstalleerd. Sinds deze maand is ook een Android-versie beschikbaar. De app is gratis en geschikt voor smartphones en tablets.

Aanbod

Je kunt met de app programma's van Nederland 1, 2 en 3 terugkijken tot tien dagen na uitzending. Het aanbod wordt snel bijgewerkt: er zijn al programma's te bekijken via de app die nog maar net zijn uitgezonden. Het aanbod is gelijk aan de website van Uitzending Gemist, maar dan zonder de archieffunctie. Om oude afleveringen terug te kijken, moet je naar de volledige website.

Videokwaliteit instellen

De app heeft dezelfde videokwaliteit als de website van Uitzending Gemist, namelijk 1 Mb/s. In de Android-versie kun je via de instellingen de videokwaliteit instellen: je kiest tussen laag, normaal en hoog. Als je met internet verbonden bent via 3G (mobiel internet) staat de kwaliteit standaard ingesteld op laag. Ben je verbonden via Wi-fi, staat normaal ingesteld. Bij tablets wordt hoog aangeraden.

Vloeiend beeld

We hebben de Uitzending Gemist app geprobeerd op een iPhone en drie verschillende Android-smartphones. We kozen de hoogste videokwaliteit. Het beeld was scherp en vloeiend. Eén van de smartphones had wat problemen met het afspelen van geluid, maar bij de andere drie ging dit zonder moeite. Ook als je een stukje vooruit spoelt, pikt hij het beeld en geluid snel op.

Eenvoudig menu

De app heeft vijf tabbladen waarin je op verschillende manieren tv-programma's kunt vinden. In 'uitgelicht' staan een aantal tv-programma's die speciaal aangeraden worden. Dit zijn meestal dezelfde programma's als die op de Uitzending Gemist website staan onder 'Moet je zien'. In 'nieuw' vind je de laatst toegevoegde programma's en in 'populair' de meest bekeken. Onder 'index' vind je alle programma's op alfabetische volgorde. Tot slot is er ook nog een zoekfunctie, die goed werkt.

Mobiele website

Uitzending Gemist heeft ook een mobiele website, waarop ook een aantal programma's te bekijken zijn. Het aanbod aan tv-programma's is echter beperkt. En ook werkt de site niet zo handig. De app biedt absoluut een stuk meer programma's, maar als je geen iOS of Android hebt, vind je misschien toch iets van je gading op de mobiele website.

Conclusie

De app werkt snel en het is heel eenvoudig om het programma te vinden dat je zoekt. Als je niet weet wat je wilt kijken, kun je ook een paar tips vinden. De beeld- en geluidskwaliteit is prima, en kun je bij de Android-versie zelf instellen. Via de app kun je tv-programma's bekijken tot tien dagen na uitzending. Maar omdat het aanbod van die tien dagen wel compleet is, is er altijd wel een leuk programma te vinden om onderweg te bekijken.

We hebben nog een andere app bekeken waarmee je online televisie kunt kijken, de Ziggo TV App.