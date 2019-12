Veel klachten over leverancier kloontelefoons

Nieuws|Op Klachtenkompas.nl van de Consumentenbond zijn sinds april tientallen klachten verschenen over Clonekopen.nl. De website verkoopt smartphones die erg lijken op bekende modellen van Apple, HTC en Samsung.

De meeste van de 36 klachten op onze klachtensite (het aantal klachten tot nu toe) gaan niet over het namaakkarakter van de telefoons, maar over de slechte service van de webshop.

Veel defecten, geen garantie

Er wordt veel geklaagd over defecten in de toestellen die de webshop levert en vervolgens een slechte of ontbrekende garantie-afhandeling.

Zo wordt beloofd dat er instructies worden gemaild voor het retourneren van een kapotte telefoon, maar die instructies blijven dan uit.

Soms zou het bedrijf wel een retouradres doorgeven. Maar het adres zou dan niet bestaan; de telefoons komen - althans - met die melding van de postdienst retour.

Ook zouden geleverde telefoons niet de beloofde specificaties hebben.

Honderden euro's goedkoper

De smartphones (een 'Galaxy S4' of een 'iPhone 5') zijn soms enkele honderden euro's goedkoper dan het origineel, maar zijn waarschijnlijk ook een stuk slechter van kwaliteit (we hebben ze niet zelf in handen gehad en getest).

Ze missen uiteraard ook de fabrieksgarantie van Apple, HTC of Samsung, de merken die de website prominent noemt. Je bent als koper dus aangewezen op alleen de service van de winkel maar die valt dus blijkbaar tegen.

Commentaar fabrikanten

De Consumentenbond heeft Apple, HTC en Samsung om commentaar gevraagd op deze openlijke verkoop van namaakversies van hun telefoons. Zodra we een reactie hebben, zullen we die hier toevoegen.