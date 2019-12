Eerste indruk|Viewsonic, in Nederland bekend van tablets, introduceert in april en juni 2 smartphones: de Viewphone 4e en de Viewphone 4s. Beide hebben een dualsim mogelijkheid. Dat betekent dat je 2 simkaarten kunt gebruiken.

Viewphone 4e & 4s: preview



Met 2 simkaarten in een toestel kun je bijvoorbeeld een nummer voor zakelijk gebruik en een nummer voor privégebruik instellen. Of bijvoorbeeld 2 verschillende abonnementen: voor gebruik in Nederland bij de ene telecomprovider en voor gebruik in het buitenland een gunstiger abonnement bij een andere provider .

Behuizing

De Viewphone 4e en 4s hebben beide een behuizing uit één stuk en geen deksel voor de accu. De constructie lijkt daarmee enigszins op de HTC Legend, met een klepje aan de onderkant. Volgens Viewsonic kan hierdoor een grotere accu worden ingebouwd, en dat is weer gunstig voor de accuduur.

Android

De Viewsonic-telefoons werken op Android en net zoals bij andere fabrikanten is het uiterlijk en de bediening van het besturingssysteem aangepast. Viewsonic noemt de software 'Viewscene 3D', maar eigenlijk is het een licht gewijzigde versie van bestaande software die op bijna iedere Android-telefoon kan worden geïnstalleerd, namelijk 'SPB Shell 3D'. Het meest opvallende element van dit systeem is een cilindervormige 3D-weergave van schermen, waarmee je onder andere widgets kunt activeren.

Viewsonic Viewphone 4s

De Viewsonic Viewphone 4s heeft een camera met autofocus, een 5 Megapixel sensor en een led-flitser. Voor videobellen is er een camera met VGA-kwaliteit. Het scherm heeft een diagonaal van 3,5 inch en heeft een resolutie van 960 bij 640 pixels. Dat levert een zeer scherp beeld op. Daarbij is het een zogenaamd IPS-scherm; dat betekent dat de beeldkwaliteit ook goed blijft als je er onder een hoek naar kijkt. Deze beeldschermspecificaties komen precies overeen met Apple's iPhone 4 en 4s. In praktijk ziet het beeld er ook zeer fraai uit.

Geheugen

Net als bij de Tablets bouwt Viewsonic maar weinig geheugen in voor opslag van foto's, muziek of video's. De Viewphone 4s heeft 4GB waar concurrenten 8GB, 16 GB of meer inbouwen. Weinig opslaggeheugen is geen gek idee, want het is een relatief duur onderdeel in tablets en smartphones en niet iedereen heeft zo veel geheugen voor opslag nodig. Je kunt het opslaggeheugen altijd uitbreiden via een micro-SD-kaartje.

Viewsonic Viewphone 4e

De Viewsonic Viewphone 4e heeft een eenvoudiger scherm, met 480 bij 320 pixels, alleen een 3 megapixel camera aan de achterkant zonder autofocus en heeft maar 512 MB opslaggeheugen. De 4e werkt nog met Android 2.3 en het is niet zeker of er een updatemogelijkheid naar Android 4.0 komt.

Prijzen

De Viewsonic Viewphone 4e komt in april op de markt en zal €170 gaan kosten. De Viewsonic Viewphone 4s komt in juni op de markt en kost €300. Beide toestellen zijn in meerdere kleuren verkrijgbaar.

Conclusie

Met een behuizing die doet denken aan de HTC Legend, een 3,5 inch scherm dat lijkt op het scherm van de iPhone 4(s) en de unieke mogelijkheid om 2 simkaarten te gebruiken is de Viewphone 4s een interessant toestel. De Viewphone 4e heeft een aantrekkelijk lage prijs maar heeft alleen de dual-sim om zich te onderscheiden van andere toestellen.