Virtual Reality met Albert Heijn dinoplaatjes

Eerste indruk|Het kan niemand ontgaan zijn; dat groepje kinderen voor de ingang van elke Albert Heijn. Naar iedere voorbijganger roepen ze in koor: 'Heeft u dinoplaatjes?!!' Of je ze nou enig of bloedirritant vindt, deze spaaractie heeft hoe dan ook iets bijzonders: Virtual Reality. Wie een speciale bril opzet, waant zich tussen de dinosauriërs. Deze techniek is nog niet klaar voor een grote doorbraak. Maar leuk om eens te proberen? Absoluut!

Conclusie

Vooropgesteld, het is gaaf dat Albert Heijn (AH) de spaaractie heeft verrijkt met Virtual Reality (VR). Jong en oud kan zo kennismaken met een gesimuleerde werkelijkheid. En dat is hartstikke leuk om te doen. Virtuele realiteit als techniek staat nog in de kinderschoenen. En ook op deze instap-VR-bril valt van alles aan te merken. Maar hij kost maar €2,50; daar kun je je geen buil aan vallen.

Virtual Reality en Augmented Reality

In de nieuwste Albert Heijn spaaractie verzamel je dinosaurusplaatjes. Met de AH Dino’s app voor iPhone- en Android-smartphones verschijnen deze historische dieren in virtuele en toegevoegde realiteit, beter bekend als Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR). Toegevoegde realiteit gebruikt de smartphonecamera. Voor virtuele realiteit gaat die smartphone in een brilhouder voor op het gezicht.

Wij lieten ons onderdompelen in een virtuele werkelijkheid met de kartonnen VR-brilhouder. Dat werkt vrij simpel, met 2 trucs:

Je kijkt in 3D, doordat beide ogen een eigen plaatje zien. Die 2 beelden verschillen licht van perspectief.

Je kunt rondkijken, want de beelden veranderen mee met de kijkrichting. De bril gebruikt hiervoor een smartphone-sensor die bewegingen meet: de gyroscoop.

Toegevoegde realiteit werkt anders. Hiervoor is geen bril nodig, maar een smartphonecamera. Die richt je op een AR-geschikt dinoplaatje. Het smartphonescherm toont dan het camerabeeld en de app voegt daar een dinosaurus-animatie aan toe. Zo lijkt het net alsof er een dier over de tafel loopt of door de kamer vliegt.

Eenvoudige app

De bijbehorende AH Dino’s app is eenvoudig. Hij heeft geen instellingenmenu en er is ook geen gebruikersaccount nodig. Daardoor moet je wel alle plaatjes opnieuw scannen bij een herinstallatie van de app. Dat er geen koppeling is met het Mijn AH.nl-profiel van je bonuskaart is positief voor de privacy.

Door de app te gebruiken leer je van alles over dinosaurussen. Tijdens het gebruik vertelt de populaire bioloog Freek Vonk het een na het ander over deze beesten, afgewisseld met uitleg over de app en de bril.

Geschikte smartphones

Belangrijk om te weten, is dat niet alle smartphones geschikt zijn voor deze virtuele dinosaurus-ervaring.

Het mobieltje moet een gyroscoop hebben. Dit is eenvoudig te controleren: na installatie van de AH Dino’s app verschijnt een melding bij ongeschikte telefoons.

Verder is het van belang dat de smartphone in de brilhouder past. Voor de populairste Samsung telefoons en Apple’s iPhones is dat geen probleem, maar toestellen die 6 inch groot zijn, passen bijvoorbeeld niet.

Tegenvallende beleving

Zelfs als een smartphone aan deze 2 voorwaarden voldoet, kan de beleving tegenvallen. De smartphone moet het beeld bijwerken aan de kijkrichting. Gaat dat niet goed, of zorgt een slome mobiel voor vertraging, dan kan misselijkheid en hoofdpijn optreden.

Een andere domper is blokkerig beeld. Hoewel smartphoneschermen zeer scherp zijn, zijn door een VR-bril duidelijk de individuele beeldpunten (pixels) zichtbaar. Dit geldt zelfs voor topsmartphones, maar valt bij goedkope telefoons des te meer op. Bij de AH Dino’s app is dit minder storend dan bij andere VR-toepassingen, omdat de dinosaurusanimaties meer lijken op een tekenfilm dan op een camera-opname.

Verder lukt het nog geen enkele virtual reality maker om het brein helemaal te foppen. Er is bijvoorbeeld nog steeds een verschil tussen hetgeen je ziet en hetgeen je andere zintuigen beleven. Zo ontbreekt de geur (reukvermogen) of een windvlaag tijdens een langszwiepend dinosaurushoofd (tastzin)

Kwaliteit van de brilhouder

Ook de kunststof lenzen die in de houder zitten, helpen niet mee. Dat komt vooral omdat het zicht niet op alle plekken even scherp is. In het midden van de lens is het nog wel aardig, maar de lens-randen zijn zo onscherp dat tekst daar onleesbaar is.

De virtuele realiteit is minder meeslepend, omdat de bril niet strak op het gezicht zit. Het licht dat langs de kieren naar binnen glipt, is soms wat vervelend. Prettig is wel dat de houder genoeg ruimte biedt voor een bril.

Dat de €2,50 kostende kartonnen kijkdoos niet de allerfijnste VR-bril is, verbaast natuurlijk niets. Het karton tegen je neus en gezicht is dan ook wat oncomfortabel. En doordat een hoofdband ontbreekt, moet je de bril zelf vasthouden. Hoe zwaar dat is, ligt aan de gebruikte smartphone.

Voorkomen van gezondheidsklachten

Deze nadelen dragen eraan bij dat je de bril wat sneller weglegt, en dat is in zekere zin positief. Het voorkomt of beperkt misselijkheid, hoofdpijn, oogklachten en desoriëntatie. Klachten die normaal in een medicatie-bijsluiter staan en niet in een tekst over ‘kinderspeelgoed’.

In de AH Dino’s app valt ook op dat Albert Heijn zijn best doet om nadelige effecten te voorkomen. Zo sta jij stil in de virtuele realiteit en is de dinosaurus in beweging, niet andersom. Dat voorkomt 'visueel-veroorzaakte bewegingsziekte', wat optreedt als je beweegt in virtuele realiteit, maar in werkelijkheid op de bank zit.

Daarnaast adviseert Albert Heijn om de bril niet te lang te dragen. Dit is bedoeld als voorzorgsmaatregel voor vermoeide ogen en het gedesoriënteerd raken, waarna je teveel moet wennen aan de echte realiteit. Om het advies kracht bij te zetten, verschijnt Freek Vonk in de app na 20 minuten VR-gebruik.

Verder raadt de AH Dino’s app aan om te gaan zitten, zodat je nergens tegenaan kunt lopen en niet kunt vallen.

Geschikt voor 6- tot 12-jarigen?

Het staat niet vast of de virtuele realiteit schadelijk is voor jongere kinderen. De Samsung Gear VR mag bijvoorbeeld 'niet worden gebruikt door kinderen die jonger dan 13 jaar zijn', vanwege een 'mogelijk verhoogd gezondheids- en veiligheidsrisco', aldus de handleiding. Zulke waarschuwingen zien we bij meer brilfabrikanten.

Daarom is het opvallend dat de 'bril is gemaakt voor 6 tot 12-jarigen', aldus AH woordvoerder Maurice Ouderland. Dat kan volgens hem prima: 'Albert Heijn werkt samen met een mediabureau dat expertise heeft op Virtual Reality. Samen met hun onderzochten we de reactie van kinderen op de AH Dino’s app, voordat we met de spaaractie begonnen. Er waren toen geen negatieve neveneffecten. Die zijn overigens ook niet gevonden in wetenschappelijke onderzoeken. Maar lange, meerjarige studies zijn er nog niet geweest, want de techniek is vrij nieuw.'

Ook geschikt voor andere Virtual Reality apps

Toch staat als een paal boven water dat er veel plezier te beleven valt met deze VR-bril, zelfs voor volwassenen. Want ook al wordt hij verkocht als accessoire bij de dinoplaatjes, hij werkt ook met een veelheid aan andere apps. Zoek maar eens op ‘virtual reality’ in de Google Play Store of Apple App Store, of bekijk het aanbod in de Google Cardboard-app.

Ook op YouTube staan geschikte video’s van onder meer concerten, achtbaanritten, paragliden en diepzeeduiken. Maar om niet dubbel te zien, moesten we de afmetingen van deze bril invoeren en YouTube instellen met een speciale QR-code. Dat was een lastig karwei.

Zelf content maken kan ook met de Cardboard Camera voor Android of met aparte apparaatjes als de LG 360 CAM of de Samsung Gear 360.

Over de dino’s spaaractie

Van de 160 verschillende dinoplaatjes zijn er 20 te gebruiken met virtuele en toegevoegde realiteit. Andere kaartjes hebben bijvoorbeeld een hologram, krasvlakken of lichten op in het donker. Tweederde van de kaartjes heeft geen bijzonder effect. Alle kaartjes zijn te plakken in een speciaal verzamelboek.

Je ontvangt 4 plaatjes bij elke €10 aan kwalificerende boodschappen. De prijs van tabak en statiegeld telt bijvoorbeeld niet mee, maar andersom zorgen de lege flessenbon en bonuskorting niet voor minder setjes. Bij bepaalde aanbiedingen zitten extra plaatjes. De spaaractie loopt van maandag 6 juni tot zondag 3 juli. Op woensdag 22 juni is er een ruilmiddag in het plaatselijke filiaal.

De supermarktketen profiteert zelf ook van deze actie. Klanten worden 4 weken lang verleid om geen boodschappen bij de concurrent te kopen. En fanatieke spaarders stoppen misschien iets extra in hun mandje om geen €39, maar €40 af te rekenen, goed voor een extra setje dinoplaatjes. Ook verkoopt AH nu allerlei dinosaurus-producten, zoals knuffels en puzzels.

Wie genoeg heeft van zijn verzameling, kan het recyclen. De plaatjes en het verzamelboek zijn volledig van papier gemaakt. De afscheurstrook van de setjes dinoplaatjes moet wel bij het restafval.

De vondst van een skelet van de Tyrannosaurus Rex gaf aanleiding voor deze actie. Het gezicht van de campagne is Freek Vonk. Hij werkt voor museum Naturalis, dat het geraamte naar Nederland haalt en tentoonstelt vanaf zaterdag 10 september.

