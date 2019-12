Eerste indruk|Met Vodafone Mobile TV kijk je live televisie op je smartphone of tablet via 3G of 4G. De dienst kost €7,95 per maand en hiervoor krijg je toegang tot acht zenders. Hoe goed werkt het?

Update oktober 2018: Vodafone Mobile TV is niet meer verkrijgbaar. Bekijk onze film en tv apps-pagina voor een overzicht van apps waar je film en tv mee kunt kijken. Ben je toch benieuwd naar Vodafone Mobile TV, lees dan verder.

Het geeft een kick om op ongewone plekken live televisie te kijken. Maar Vodafone Mobile TV biedt nu nog te weinig om de maandelijkse prijs te rechtvaardigen. Je krijgt erg weinig kanalen en als het mobiele netwerk overbelast raakt, kun je geen televisie kijken.

Wat is Vodafone Mobile TV?

Mobile TV van Vodafone is een TV-dienst voor je smartphone of andere apparaten met een simkaart van Vodafone. Mobile TV kost €7,95 per maand en hiervoor kun je onbeperkt televisie kijken. De data die je gebruikt wordt niet van je bundel afgetrokken. Jammer genoeg biedt Vodafone standaard maar acht televisiekanalen aan:

Nederland 1

Nederland 2

Nederland 3

National Geographic Channel

CNN

Sport 1

24Kitchen

Adult Swim (Cartoons)

Tegen een meerprijs kun je pakketten kopen met extra kanalen.

Eredivisie Live Pakket (€3,50/maand)

Sport 1-pakket (€4,50/maand)

Erotiek-pakket (€3,00/week, wel per week opzegbaar)

Wat heb je nodig?

Om Mobile TV te kunnen gebruiken heb je volgens Vodafone minimaal het volgende nodig:

Een mobiel abonnement van Vodafone met 3G of 4G dataverbinding;

of dataverbinding; Een smartphone of tablet die draait op Android , iOS of BlackBerry OS;

Wifi-verbinding uitschakelen

Je trein heeft vertraging en de finale van het WK is al begonnen. Je baalt, waarom moet jij de wedstrijd van het jaar missen? Met Vodafone Mobile TV kun je de gehele wedstrijd live volgen zodat je niets mist! Vodafone biedt met Mobile TV een dienst waarmee je overal televisie kunt kijken op je smartphone of tablet. Mobile TV werkt als je dataverkeer alleen verloopt via 3G of 4G. Je moet je wifi-verbinding dus tijdelijk uitschakelen. De data die je verbruikt voor Mobile TV gaat niet van je databundel af. Wel zijn er kosten verbonden aan de dienst. Voor het standaardpakket met acht zenders betaal je €7,95 per maand, andere pakketten variëren van €3,50 tot €12,00 per maand. Op de site van Vodafone staat dat er al een pakket beschikbaar is vanaf €2,00 per maand. Navraag bij Vodafone leert ons dat dit om een foutje op hun site gaat. De woordvoerder belooft dat het snel zal worden aangepast.

Hoe werkt het?

Als je een simkaart van Vodafone hebt ga je met de webbrowser van je smartphone of tablet naar de site van Mobile TV. Als je de site voor het eerst bezoekt kun je door een klik op een pakket lid worden. Daarna kijk je televisie door een kanaal te kiezen. Nogmaals let wel op dat je niet verbonden bent met WiFi want dan krijg je een foutmelding en zal Mobile TV niet werken. Hiervoor moet je direct met Vodafone verbonden zijn via 3G of 4G.

Kwaliteit

De kanalen zijn te bekijken in lage kwaliteit en in hoge kwaliteit. Je zou alleen voor de lage kwaliteit moeten kiezen als de hoge kwaliteit niet continu werkt, bijvoorbeeld omdat er te weinig bandbreedte beschikbaar is. Hoge kwaliteit geeft daadwerkelijk een veel scherper beeld zoals ook te zien in de afbeeldingen hieronder.

De praktijk

We hebben Mobile TV een week lang geprobeerd. Het is erg leuk dat je op ongewone plekken televisie kunt kijken, zo konden we televisie kijken in de wachtkamer van de Bloedbank en tijdens busritten. Dit ging bijna zonder problemen. Zo hebben we zonder problemen gekeken naar De Rijdende Rechter en de voetbalwedstrijd Argentinië - Zwitserland. De enige keer dat Mobile TV niet goed werkte, was tijdens de wedstrijd Nederland - Mexico. Mogelijk was het netwerk van Vodafone toen overbelast. Het geeft wel aan dat Mobile TV kwetsbaar is voor storingen.

Mocht je Vodafone Mobile TV willen bekijken op je televisie dan moet je een hdmi-kabel gebruiken. Naar je televisie streamen gaat namelijk niet omdat wifi uitgeschakeld moet staan. Als Apple-gebruiker ben je dan genoodzaakt een dure adapter te kopen. Als Android-gebruiker hangt dat af van je fabrikant, misschien heb je zelfs een hdmi-kabel meegeleverd gekregen bij je telefoon.

Eenmaal aangesloten op de televisie valt de kwaliteit niet tegen. Het is wel te zien dat Mobile TV hier eigenlijk niet voor is bedoeld. Het beeld en geluid zijn duidelijk genoeg, maar er zijn echt consessies gedaan om televisie via je mobiele verbinding mogelijk te maken. Zo nu en dan is het beeld wazig en zijn blokjes duidelijk herkenbaar, wat niet of veel minder opvalt op een klein scherm van je smartphone of tablet.

Er is geen app beschikbaar voor Vodafone Mobile TV. In de appstore vonden we wel 'Vodafone TV' die app is alleen te gebruiken door Vodafone Thuis abonnees en heeft niets te maken met Mobile TV. Je bent dus genoodzaakt om via de browser van je telefoon te kijken. Gelukkig is dat geen probleem op een smartphone. Toch geeft Vodafone aan bij 'Hoe kan ik Live TV kijken?' dat alleen Apple, Blackberry- en Android-toestellen geschikt zijn. Geen woord over Windows Phone.

Beperkt pakket

Voor net geen 8 euro per maand is het aantal kanalen in het televisiepakket te laag. Je kunt kijken naar NED1, NED2, NED3, CNN, NG, 24Kitchen, Sport1 en Adult Swim (cartoons). Tegen betaling is het aantal zenders uit te breiden, maar de pakketten missen alle commerciële zenders zoals RTL4, RTL5 en SBS6. Dat is een groot gemis en zet de Vodafone uiting 'met Live TV hoef je nooit meer iets te missen' in een ander daglicht.

Let op je databundel

Hoewel Vodafone ervoor zorgt dat data gebruikt voor Mobile TV los staat van je databundel is er toch een gevaar. Alles wat je doet los van Mobile TV maakt wel gewoon gebruik van je bundel. Het is daarom het beste om al je apps te sluiten voordat je WiFi uitschakelt om Mobile TV te kijken. En vergeet niet om WiFi weer aan te zetten als je klaar bent met Mobile TV. Je bent binnen een korte tijd door je databundel heen als je, na het kijken van Mobile TV, het idee krijgt om YouTube-video's te kijken en vergeet om WiFi weer in te schakelen.

Blik in de toekomst

Providers met een netwerk voor 4G zoals Vodafone, KPN en T-Mobile zouden uitgebreide versies van Mobile TV op de markt kunnen brengen. Denk aan een versie met een uitgebreid televisiepakket en een hogere kwaliteit. Dat zou goed zijn voor de concurrentie met kabeltelevisie.

