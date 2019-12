Waze navigatiesoftware

Eerste indruk|Waze is navigatie-software voor smartphones. Live-updates van andere Waze-gebruikers vertellen je wat er op jouw route gebeurt.

Wat is Waze?

Waze is gratis navigatiesoftware voor op je smartphone en:

heeft Nederlands gesproken instructies;

heeft gebruikersmeldingen van files, ongelukken, flitspalen en dergelijke;

heeft geen rijbaanaanduidingen;

is geschikt voor iOS, Android, BlackBerry en Symbian;

is advertentievrij.

Tips voor gebruik van Waze

Waze geeft meldingen van andere gebruikers door, maar al gauw te veel. Je kunt het aantal meldingen beperken door in de instellingen de notificaties uit te zetten en de gebeurtenissenstraal op 5 km in te stellen.

van andere gebruikers door, maar al gauw te veel. Je kunt het aantal meldingen beperken door in de instellingen de notificaties uit te zetten en de gebeurtenissenstraal op 5 km in te stellen. Het dataverbruik kun je beperken door datacompressie in te schakelen en door via wifi de kaart van de omgeving te vernieuwen voor je vertrekt.

kun je beperken door datacompressie in te schakelen en door via wifi de kaart van de omgeving te vernieuwen voor je vertrekt. Met Waze kun je tegelijk muziek luisteren en navigeren. Bij gesproken instructies wordt de muziek tijdelijk gedempt. Je kunt het geluidsniveau van de gesproken instructies ten opzichte van het volume van de muziek aanpassen in de instellingen. Zo voorkom je dat je opschrikt van zeer luid gesproken instructies tussen de zachte muziek door.

In de nachtmodus zijn de schermkleuren minder fel. Overdag kun je je eigen kleurenschema voor de kaart kiezen.

Neem bij lange ritten een autolader mee. Want wanneer je het scherm continu aan laat staan, vraagt navigatie met Waze veel van de batterij.

Waze: review

Navigatie op de smartphone kenden we al van de betaalde software van onder andere TomTom en Navigon. Een gratis en eveneens advertentievrij alternatief is Waze voor iOS, Android, BlackBerry en Symbian. Het belangrijkste kenmerk van Waze is dat de gebruikers samen de navigatie beter maken.

Waze heeft recent een flinke update van de bediening gekregen en heeft nu grote vingervriendelijke knoppen. Bovendien heeft Waze nu ook Nederlandse gesproken instructies met de rustige stem van Jaap-Erik.

Meldingen van gebruikers

Waze is sociaal en interactief. De gebruikers kunnen zelf meldingen doen over files, gevaarlijke situaties en flitspalen en die kunnen medegebruikers direct zien. Juist die live-updates over de verkeerssituatie zijn de kracht van Waze. Blijkt onderweg een andere route handiger om bijvoorbeeld de file te ontwijken, dan berekent Waze zelf een nieuwe route.

De gebruikersmeldingen zijn waardevol, maar het zijn er al gauw te veel. In de instellingen kun je aangeven welke meldingen je wel en niet wilt zien en wat je wel en niet op de kaart wilt tonen.

Dataverkeer

Waze maakt gebruik van online kaarten en een dataverbinding is noodzakelijk. Vanwege de hoge datatarieven is Waze daarom minder geschikt voor navigatie in het buitenland. Om het dataverkeer onderweg te beperken kun je thuis alvast de kaart van de omgeving downloaden. Door datacompressie te activeren vermindert ook het dataverkeer.

Nadeel ten opzichte van bijvoorbeeld TomTom is dat er geen rijbaanaanduidingen zijn, waardoor je soms toch de verkeerde afslag neemt. Maar bij gratis software neem je dat misschien voor lief.

Conclusie

Waze is een goede vriend op de weg door de sociale live-updates van het verkeer.