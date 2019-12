Wifi vinden op reis

Het is nog steeds interessant om over de grens op zoek te gaan naar gratis wifi. Zo pak je het aan.

Voor internetten met je mobiel in een ander EU-land mogen providers vanaf 15 juni 2017 geen extra kosten meer

rekenen. Maar een standaard-bundel bij het abonnement biedt een beperkt aantal MB’s. En buíten de EU blijft internetten

peperduur. Het is dus nog steeds interessant om over de grens op zoek te gaan naar gratis wifi.

Wifi vinden

Die zoektocht kan thuis al beginnen: de aanbieder van hotelkamers, appartementen of campingplaatsen vertelt op zijn site vaak over de wifi-voorzieningen ter plaatse. Vergelijkings- en boekingssites als booking.com en zoover.nl geven ‘wifi’ of ‘internet’ als een selectiecriterium bij de vakantieverblijven.

Controleer bij de accommodaties zelf of het om onbeperkte wifi gaat, of om wifi waarvoor na enige tijd betaald moet worden.

Buiten het vakantieverblijf vind je gratis wifi op toeristische plekken zoals stadscentra, op terrassen en in musea. Met de app 'WiFi Finder' voor Android en iPhone zijn op een kaartje de wifihotspots in de buurt te vinden. En als de app eenmaal op de smartphone staat, werkt hij ook zonder internet.

Onveilig

Internetten via gratis wifi kán onveilig zijn. Andere wifi-gebruikers kunnen de verbinding namelijk afluisteren. Dat kan niet als de site waar je op zit een beveiligde verbinding heeft. De beveiliging herken je aan de letters ‘https’ (de s staat voor ‘secure’) voor het webadres van de site. Let daar dus op.

Bank-apps werken altijd met een beveiligde verbinding en kunnen daarom altijd veilig gebruikt worden. Ook met een gratis wifi-hotspot.

