Windows Phone 7.5 Mango - Review

Eerste indruk|Windows Phone 7.5 Mango van Microsoft is de eerste grote update voor Windows Phone. Omdat versie 7.5 ook in het Nederlands is uitgevoerd, zullen er veel toestellen met Windows Phone in Nederland worden aangeboden. Kan Windows Phone 7.5 concurreren met iOS en Android?

Windows Phone 7 van Microsoft verving in 2010 het gedateerde Windows Mobile. Het was daarmee een laatkomer op de markt van mobiele besturingssystemen, die wordt gedomineerd door Apple's iOS en Google's Android. Windows Phone 7 wist te verassen door een fris ontwerp en vernieuwende ideeën. Maar het besturingssysteem miste nog veel, zoals een goede webbrowser, multitasking, een stevig aanbod van apps en Nederlandse taalondersteuning.

Mango

Versie 7.5 moet daar verandering in brengen. Deze versie, met de codenaam 'Mango', is de eerste grote update voor Windows Phone. Volgens Microsoft bevat de update zo'n 500 wijzigingen. Omdat versie 7.5 ook in het Nederlands is uitgevoerd, zullen er vanaf deze versie veel toestellen met Windows Phone in Nederland worden aangeboden. HTC is het eerst met 2 toestellen, Samsung volgt later dit jaar en in 2012 verwachten we ook toestellen van Nokia met Windows Phone.

Minimalistisch

Uiterlijk ziet versie 7.5 er niet veel anders uit dan voorheen. Windows Phone heeft nog steeds de opvallende minimalistische vormgeving. Alles in Windows Phone 7 is weergegeven in zwart, wit en een enkele contrastkleur. Het systeem leunt, anders dan andere systemen, heel sterk op tekst en typografie. Het zorgt voor een hele gebruiksvriendelijke en rustige bediening. Wat betreft het ontwerp kan Windows Phone 7 zich zeker meten met de concurrentie. Windows Phone 7 lijkt daarbij meer op iOS dan op Android: de gebruikservaring is uniform en strak geregisseerd. Eigenlijk is alleen de contrastkleur aan te passen.

Hubs

Het startscherm van Windows Phone is verdeeld in een aantal 'tegels'. Die 'tegels' bieden een ingang tot zogenaamde 'hubs' (knooppunten), waarin functies thematisch worden ingedeeld. Er is bijvoorbeeld een Personen-hub, waarin alle informatie over contactpersonen bij elkaar staat. Je vindt hier telefoonnummers en e-mailadressen, maar bijvoorbeeld ook statusupdates van Facebook en Twitter. En in de foto-hub vind je ook direct de fotoalbums van je Facebook-contacten, evenals de apps waarmee je foto's kunt bewerken.

Het idee van de hubs is aardig, maar al snel blijkt de werking beperkt. Onder de 'tegel' 'Berichten' zijn berichten via sms, Windows Live messenger en Facebook Chat gebundeld. Maar als we het sms-alternatief WhatsApp installeren, dan gaat de communicatie met de contactpersonen toch weer gewoon vanuit de app zelf, precies zoals dat werkt op andere systemen. Het hele idee van de hubs werkt dus alleen als je bepaalde diensten gebruikt. Vanaf versie 7.5 ondersteunt de Personen-hub weliswaar ook Twitter en Linkedin, maar het feit blijft dat het hele concept een beetje omvalt als je veel gebruik maakt van een dienst die niet wordt ondersteunt.

Zune

Voor muziek en video maakt Windows Phone 7.5 nog steeds gebruik van het programma Zune. Zune is Microsofts variant op iTunes. Zune kan gebruikt worden om muziek en video af te spelen en om de bestanden op een Windows Phone te krijgen. Het is niet noodzakelijk om Zune te installeren om te telefoneren.

Verbeteringen

Versie 7.5 bevat vooral een heleboel noodzakelijke verbeteringen. De webbrowser is goed en snel, er is ondersteuning voor meerdere e-mail-accounts en het draaien van meerdere applicaties tegelijk (multitasken) werkt een stuk beter. Door het indrukken van de terug-knop krijg je een overzicht van alle applicaties die actief zijn en kun je razendsnel wisselen. Al met al voelt deze versie van Windows Phone een stuk volwassener dan de eerste versies.

Apps

Het app-aanbod voor Windows Phone 7 is nog niet heel erg groot, maar groeit snel. Microsoft is altijd sterk geweest in het paaien van ontwikkelaars en is actief bezig om te zorgen dat populaire apps voor Android en iPhone ook naar dit besturingsysteem komen.

Toestelkeuze

Windows Phone 7.5 is bedoeld om op meerdere toestellen van verschillende fabrikanten te werken. Net als Android dus. Maar we verwachten bij Windows Phone 7 niet de wildgroei die we bij Android zien. De specificaties die Windows Phone voor de hardware heeft opgesteld zijn niet echt breed. De knoppen moeten hetzelfde zijn op elk toestel en er worden maar een paar processoren ondersteund. Ook kunnen telefoonfabrikanten de software nauwelijks zelf aanpassen. Verwacht bij Windows Phone geen toevoegingen zoals HTC Sense voor Android. Het gevaar is eerder dat alle Windows Phone telefoons op elkaar gaan lijken. Het wachten is vooral op de toestellen van Nokia.

Klaar voor de concurrentie

Windows Phone is met versie 7.5 klaar voor de concurrentie met iOS en Android. Het frisse en elegante uiterlijk zal veel mensen verassen. Windows Phone 7.5 bewijst dat er nog steeds ruimte is voor nieuwe spelers op de smartphone-markt. Het zal echter moeten blijken of Microsoft nog op tijd is, en of er voldoende gebruikers bereid zijn om over te stappen van iOS of Android.

De Consumentenbond bekeek Windows Phone 7.5 Mango op twee nieuwe smartphones van HTC: de HTC Radar en de HTC Titan. Dit zijn de eerste smartphones van HTC met Windows Phone 7.5 Mango. Daarnaast zijn het de twee eerste smartphones met een Nederlandstalige versie van het besturingssysteem.

Wat is de HTC Titan en wat is de HTC Radar?

HTC Titan

Afmetingen: 131,5mm x 70,7mm x 9,9mm;

131,5mm x 70,7mm x 9,9mm; Gewicht: 160 gram;

160 gram; Besturingssysteem: Windows Phone 7 Mango;

Windows Phone 7 Mango; Scherm : 4,7-inch touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels;

: 4,7-inch touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels; Processor : 1,5 GHz;

: 1,5 GHz; Geheugen : 16 GB intern;

: 16 GB intern; Camera : 8.1 megapixels met flitser en een tweede camera (1.3 megapixels) aan de voorkant voor videogesprekken;

: 8.1 megapixels met flitser en een tweede camera (1.3 megapixels) aan de voorkant voor videogesprekken; Video : opnemen in HD(720p);

: opnemen in HD(720p); Mp3-speler ;

; FM-radio ;

; Netwerken : Wifi, HSDPA;

: Wifi, HSDPA; Bluetooth ;

; USB ;

; GPS-antenne.

HTC Radar

Afmetingen : 120,5mm x 61,5mm x 10,9mm;

: 120,5mm x 61,5mm x 10,9mm; Gewicht : 148 gram;

: 148 gram; Besturingssysteem : Windows Phone 7 Mango;

: Windows Phone 7 Mango; Scherm : 3,8-inch touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels;

: 3,8-inch touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels; Processor : 1 GHz;

: 1 GHz; Geheugen : 8 GB intern;

: 8 GB intern; Camera : 5 megapixels met flitser en een tweede camera (1.3 megapixels) aan de voorkant voor videogesprekken;

: 5 megapixels met flitser en een tweede camera (1.3 megapixels) aan de voorkant voor videogesprekken; Video : opnemen in HD(720p);

: opnemen in HD(720p); Mp3-speler ;

; FM-radio ;

; Netwerken : Wifi, HSDPA;

: Wifi, HSDPA; Bluetooth ;

; USB ;

; GPS-antenne.

Bevindingen van de Consumentenbond

De Consumentenbond heeft de HTC Titan en HTC Radar aan een eerste indruk onderworpen.

De HTC Titan en HTC Radar zijn twee van de eerste telefoons met een Nederlandstalige versie Windows Phone 7.5 Mango, het nieuwste besturingssysteem van Microsoft.

Enorm scherm

De HTC Titan valt direct op door het enorme scherm. Met een diameter van 4,7 inch lijkt de telefoon haast een kleine tablet. Er zijn geen andere smartphones met zo'n groot scherm. Jammer genoeg is de resolutie van het scherm nog steeds slechts 480 x 800 pixels, waardoor de pixels zo groot worden dat er af en toe korrelige randjes zichtbaar worden. Ook zorgt het grote scherm er voor dat de HTC Titan wel erg groot is voor een telefoon. De Titan past niet in elke broekzak en bellen zal niet voor iedereen even praktisch zijn.

Flitsend

Ondanks de lage resolutie van het scherm ziet Windows Phone 7.5 er heel mooi uit op de Titan. De HTC Titan heeft ook nog eens een behoorlijk krachtige processor, dus alles flitst over het scherm heen. Windows Phone 7.5 op de Titan is duidelijk zoals het systeem bedoeld is.

Instapmodel

Microsoft dicteert de specificaties van de telefoons met Windows Phone 7 en de Titan zit aan de top van die specificaties. Het andere nieuwe model, de HTC Radar, zit juist aan de onderkant. De Radar is een veel bescheidener instapmodel. Het scherm heeft een normale afmeting en de processor is minder snel dan die van de Titan. Windows Phone 7.5 draait nog steeds prima op dit apparaat, maar alles gaat logischerwijs iets stroever dan op de Titan.

Standaardtoetsen

Op de voorkant van beide telefoons vinden we drie knoppen: een terug-toets, een Windows-toets en een zoek-knop. Die knoppen horen specifiek bij Windows Phone telefoons. Alle toekomstige telefoons met dat besturingssysteem zullen ze dus ook hebben. Dat geldt ook voor de volumeknoppen en de knop om de camera te bedienen. Beide telefoons hebben een camera aan de voor- en aan de achterkant.

Conclusie

Windows Phone 7.5 Mango is een erg interessant nieuw besturingsysteem, en de HTC Titan is een indrukwekkende telefoon. De combinatie levert een goede smartphone-ervaring op. Het grootste pluspunt (het grote scherm) is meteen ook het grootste minpunt: De resolutie van het scherm is (te) laag en de telefoon zal voor velen te groot zijn. De HTC Radar is een weinig opvallend model, maar het is positief dat er ook goedkopere toestellen met Windows Phone 7.5 te krijgen zijn.