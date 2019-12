Eerste indruk|Windows Phone heeft altijd een veel kleiner aandeel gehad in de smartphonemarkt dan Android en iOS. Misschien komt daar nu verandering in. Microsoft’s laatste update, Windows Phone 8.1, zit boordevol vernieuwingen en is daarmee een serieus alternatief voor iOS en Android geworden. De update wordt de komende maanden uitgerold op bestaande Windows Phones en is al te vinden op de Nokia Lumia 630, 635 en 930.

Windows Phone 8.1 Review

Conclusie

Windows Phone 8.1 is een flinke stap voorwaarts. De update zit boordevol vernieuwingen en is een serieus alternatief voor iOS of Android geworden. Sommige delen van het besturingssysteem verdienen nog wel aandacht. Zo moet het instellingenmenu nodig worden opgeruimd. Daarnaast zijn in bepaalde apps de iconen en het lettertype relatief groot waardoor er niet veel informatie in één oogopslag zichtbaar is. Het geeft je soms het gevoel dat je een groter scherm nodig hebt. Het zou mooi zijn als Windows Phone in een volgende update niet alleen bijblijft bij de concurrentie, maar ook een stapje verder gaat.

Pluspunten Minpunten Notificatiecentrum toegevoegd Onoverzichtelijk instellingenmenu Overzichtelijke agenda-app Informatiedichtheid van sommige apps is klein Achtergrondafbeelding kiezen voor tegels Stembediening 'Cortana' niet bruikbaar in Nederland Lijstjes met populaire apps zijn toegankelijker Nog te weinig onderscheidende eigenschappen. Apps en downloads nu ook op SD-kaart op te slaan

Achtergrond voor startscherm

Misschien wel de leukste vernieuwing is de mogelijkheid om een achtergrond te kiezen voor je startscherm. Voorheen hadden de tegels van de basis-apps dezelfde kleur als je themakleur. Nu kun je voor deze tegels een achtergrond kiezen. De tegels worden als het ware transparant en bewegen over de achtergrondafbeelding heen. Dit creëert een effect van diepte.

Actiecentrum

Het heeft even geduurd, maar Windows Phone heeft dan eindelijk een notificatiecentrum. Alle meldingen en berichten zijn nu terug te vinden op één centrale plek. Hiervoor veeg je met je vinger van boven naar beneden, net zoals bij Android en iOS. Het nieuwe scherm bevat bovendien snelle schakelaars voor wifi, bluetooth, vliegtuigmodus en de draaivergrendeling. In tegenstelling tot iOS zijn deze naar eigen wens te kiezen. Het aantal schakelaars is wel beperkt tot vier.

Windows Store

De Store-app is een stuk verbeterd. Je hebt nu sneller toegang tot lijstjes als die van de populaire gratis apps en er is nu meer informatie direct zichtbaar. Toch is de informatiedichtheid nog aan de lage kant. Je moet dus vaak scrollen of vegen om nieuwe informatie te zien. De Google Play Store en de App Store zijn wat dat betreft overzichtelijker.

Persoonlijke app-aanbevelingen

Je kunt de Windows Store persoonlijke suggesties laten doen voor apps. Microsoft vraagt daarvoor wel naar gegevens zoals je locatie en de handelingen die je uitvoert op de telefoon, in de Store en in andere Microsoft-producten. Als je Microsoft toestemming geeft, kunnen ze ook je Facebook-account ervoor gebruiken. Wat ons betreft een hoop data die je prijsgeeft voor matige suggesties.

Agenda

De agenda-app is ook vernieuwd en brengt nu standaard een weekschema. Eerst kon je alleen zien wat je per dag of per maand had gepland. Nu zie je meteen wat je voor de hele week hebt gepland. Dat is overzichtelijk en sluit naar onze mening beter aan bij hoe de gemiddelde planner zijn agenda gebruikt. Veeg je naar links, dan zie je gelijk wat je voor de volgende week hebt gepland.

Internet Explorer

Vanaf nu kun je ook 'InPrivate' over het internet surfen. Geschiedenis en cookies worden dan bijvoorbeeld niet op de telefoon opgeslagen. Je bent nog wel steeds 'zichtbaar' voor de sites die je bezoekt. Daarnaast biedt het nieuwe Internet Explorer de mogelijkheid om je dataverbruik te beperken. Met het nieuwe 'Data-inzicht' kun je afbeeldingen laten comprimeren, advertenties blokkeren en webpagina's slechts gedeeltelijk laden. Hiermee voorkom je dat er veel data wordt verbruikt en spaar je je databundel.

Verbeterde YouTube-ondersteuning

Een hele verbetering is de ondersteuning voor YouTube-video's. Een filmpje op een website vult niet automatisch meer het hele beeld, zodat je de site verder kunt bekijken terwijl het filmpje afspeelt. Daarnaast kun je nu ook door de video heen scrollen naar het gewenste moment. Muziek uit een filmpje speelt ook nog eens door als je de telefoon vergrendelt. Allemaal welkome verbeteringen die een officiële app voor YouTube misschien wel overbodig maken.

Opslaginzicht

De optie 'Opslag' in het instellingenmenu heet voortaan 'Opslaginzicht' en brengt een aantal nieuwe mogelijkheden. Apps en downloads zijn nu ook op de SD-kaart op te slaan. Neemt een app teveel ruimte in, dan kun je die direct verplaatsen naar de SD-kaart of je kunt de app meteen verwijderen.

Wifi-inzicht

Met het nieuwe wifi-inzicht kun je de telefoon automatisch verbinding laten maken met een wifihotspot. Je kunt daarbij aangeven dat je automatisch de gebruiksvoorwaarden wilt accepteren of (nep)gegevens wilt opgeven als dit vereist is. In verband met je privacy is het maar de vraag of je deze verbinding automatisch wilt laten opzetten. We weten inmiddels dat gegevens makkelijk te onderscheppen zijn op zo'n onbeveiligd netwerk dat je bijvoorbeeld in cafés vindt.

Zakelijk

Microsoft gaat zich ook meer richten op de zakelijke markt met Windows Phone 8.1. Zo kun je nu VPN (Virtual Private Network) gebruiken om een verbinding op te zetten met je werkpleknetwerk. Hierdoor kun je bij alle bestanden en apparaten die aangesloten zijn op dit netwerk. Verder kun je de e-mails die je bijvoorbeeld met je Outlook-account verstuurt een extra beveiligingslaag geven. De inhoud van de mail wordt dan versleuteld.

Nog meer instellingen

Heel leuk natuurlijk al die nieuwe functies, maar de lijst met instellingen is er niet kleiner op geworden. En al helemaal niet overzichtelijker. Het is soms flink zoeken voordat je een instelling hebt gevonden. Vooral omdat de instellingen niet gecategoriseerd zijn, iets wat bij iOS en Android wel het geval is. Hier moet Microsoft nodig eens naar kijken.

Wachten op Cortana

Microsoft heeft nu ook een eigen spraakassistent, Cortana. Cortana is te vergelijken met Siri op de iPhone en Google Now voor Android-telefoons. Met behulp van je stem kun je allerlei informatie opvragen en Cortana opdrachten laten uitvoeren. Helaas is Cortana nog niet te gebruiken in Nederland. Ga je op telefoon naar de instellingen voor Cortana, dan is de schakelaar om Cortana in te schakelen niet actief. Vooralsnog werkt de dienst alleen in de Verenigde Staten. We hebben de functie dan ook niet uit kunnen proberen.

Overige nieuwigheden

Microsoft heeft nog een hoop andere nieuwe functies toegevoegd, zoals:

lokaal zoeken in in je telefoon met de zoekknop;

apps automatische updaten op de achtergrond;

typen door letters met vegen aan elkaar te verbinden ('swypen');

meerdere foto's snel achter elkaar schieten met Burstmodus;

zien welke apps er het meeste energie verbruiken;

achtergrondgegevens van apps beperken om je databundel te sparen;

nieuwe entertainment apps voor video en podcasts;

Bing-apps zoals Gezondheid & Fitness zijn voorgeïnstalleerd;

volume apart regelen voor belsignaal en media en apps.

Wanneer kan ik updaten naar Windows Phone 8.1?

Windows Phone 8.1 staat op een aantal toestellen al voorgeïnstalleerd, zoals de Lumia 630, Lumia 635 en de Lumia 930. Bezitters van de Nokia Lumia 925 kunnen de update waarschijnlijk ook al installeren. De update wordt vanaf juli 2014 uitgerold naar andere toestellen. Heb je een Windows Phone 8-toestel, dan is je toestel in theorie geschikt voor de update. Of je toestel de update daadwerkelijk ontvangt, hangt echter af van je provider en de fabrikant. Zo check je of de update klaarstaat voor jouw toestel: instellingen > telefoonupdates > controleren op updates.

Wat is Windows Phone 8.1?

Windows Phone 8.1 is de laatste update voor het mobiele besturingssysteem van Microsoft. Het draait alleen op smartphones en dan met name die van Nokia. De update wordt de komende maanden naar verschillende Windows 8-toestellen uitgerold. Of je toestel de update daadwerkelijk ontvangt, hangt af van je provider en de fabrikant. Windows Phone 8.1 is ook standaard te vinden op de nu al verkrijgbare Lumia 630, Lumia 635 en de Lumia 930. Bezitters van de Nokia Lumia 925 kunnen de update waarschijnlijk ook al installeren.

Zo check je of de update al klaarstaat voor jouw toestel: instellingen > telefoonupdates > controleren op updates.