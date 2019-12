Wat is de Aldi Wofgang AS45SE?

Wolfgang is het huismerk van een serie exclusief voor Aldi geproduceerde mobiele telefoons. Opmerkelijk is dat tot nu toe vrijwel iedere nieuwe Wolfgang binnen een uur (!) compleet was uitverkocht, in heel Nederland. De smartphones werden helaas ook niet nageleverd aan de filialen.

Is de vrij grote Wolfgang AT-AS45SE aantrekkelijk genoeg om de wekker voor te zetten? Vanaf zaterdagochtend 27 oktober ligt dit nieuwe model bij de Aldi filialen. De specificaties lijken goed, gezien het prijskaartje van €229:

Formaat: 13 x 6,5 x 1 cm;

Schermformaat: 4,5 inch (11,4 cm) (multi touch);

Schermresolutie: 960 x 540 pixels;

Gewicht: 159 gram;

Processor: 1GHz Dual Core processor;

Geheugen: 4 GB intern geheugen, waarvan 3 GB vrij;

Micro-SD kaartslot: ja, 16 GB-kaartje meegeleverd;

Besturingssysteem: Google Android 4.0;

Accu: 2000 mAh;

3G: ja, 2x (dual sim);

Wi-Fi: ja;

Gps: ja;

Simlockvrij: ja;

Camera voorzijde: 3 megapixel;

Camera achterzijde: 8 megapixel (met flitser);

Videoresolutie: 720P 'HD Ready';

Bluetooth: versie 2.1;

FM-radio: ja;

Meegeleverde accessoires: data/laadkabel (met 220V-stekkerblokje), in-ear hoofdtelefoon, 4 verwisselbare achterkanten (deksels).

Hoe komen deze specificaties uit de verf? Wij hebben de Wolfgang AT-AS45SE even in handen gehad. Lees de review.

Aldi Wolfgang AS45SE: review

Alle smartphones van de Aldi, huismerk 'Wolfgang', hebben een aantal karakteristieke pluspunten:

Ze zijn simlockvrij : je kunt er dus een simkaartje in doen van een sim-only abonnement (een abonnement zonder toestel). Zo betaal je een veel lager tarief voor je belminuten, smsjes en MB's dan bij een abonnement mét toestel.

: je kunt er dus een simkaartje in doen van een sim-only abonnement (een abonnement zonder toestel). Zo betaal je een veel lager tarief voor je belminuten, smsjes en MB's dan bij een abonnement mét toestel. Ze zijn dual-sim : er passen 2 simkaartjes in - die ook tegelijk gebruikt kunnen worden. Zo ben je op twee verschillende nummers bereikbaar en je kunt ook bellen, sms'en en internetten via een simkaartje naar keuze.

: er passen 2 simkaartjes in - die ook tegelijk gebruikt kunnen worden. Zo ben je op twee verschillende nummers bereikbaar en je kunt ook bellen, sms'en en internetten via een simkaartje naar keuze. Ze hebben een clean installation van Android: er is geen merk-eigen grafische schil rond het besturingssysteem Android gelegd, zoals bij veel andere telefoonmerken. Die toegevoegde interfaces maken telefoons trager en belemmeren Android-updates (zonder dat ze nou echt veel toevoegen aan de gebruikerservaring). Wel is er sinds deze AT-AS45SE een extra toetsenbord voorgeïnstalleerd, met 4-talen woordenboek dat (optioneel) een snellere tekstinvoer mogelijk maakt.

Groot scherm

De Wolfgang AT-AS45SE heeft met 4,5 inch een groot scherm, 0,2 inch meer dan het voorgaande model. Het is groter dan dat van een iPhone 4(s) of zelfs iPhone 5. Een groot scherm is prettig want zo hoef je bijvoorbeeld minder met de vingers in- en uit te zoomen op web- en tekstpagina's. En je kunt de telefoon iets verder van je af houden bij het 'app-en'.

De kwaliteit van het beeldscherm kan ermee door. De 960 x 540 pixels resolutie is hoog, maar het beeld is niet zo scherp als we hadden gehoopt. Dat komt omdat die beeldpixels over een relatief groot oppervlak worden 'uitgesmeerd'. Met name bij tekstweergave missen we scherpte.

De kleurweergave is ook wat 'grauwig' door iets minder goed contrast. En de kleuren kloppen niet helemaal: wit is niet wit maar een beetje blauwig. Dat valt vooral op bij een webpagina met een witte achtergrond.



Vervelender is dat het scherm nogal spiegelt. Je hebt binnen last van reflecties van lampen en buiten van de zon, zelfs als die achter de wolken schuilgaat. Maar het scherm van de Wolfgang blijft wel onder alle omstandigheden leesbaar. Dat is bij de goedkoopste smartphones vaak niet het geval.

Performance

De Wolfgang AT-AS45SE kan prima overweg met gangbare en ook 'zware' apps. Navigeren gaat goed met Navigatie, de gratis app van Google die al in Android 4 wordt meegeleverd. Het is de eerste keer wel even wachten op een gps-signaal.

Je kunt genoeg apps bij installeren, dankzij 3 GB vrij chipgeheugen en 16 GB geheugen op het ingestoken Micro-sd geheugenkaartje.

Foto's

We hebben de Wolfgang even mee naar buiten genomen. De camera schiet daar redelijke plaatjes voor een telefoon in dit prijssegment, maar het haalt niet de kwaliteit van toptelefoons en compactcamera's. Foto's ogen buien een beetje grauwig.

Binnen zijn ze ook een tikje somber; we missen sprankelende kleuren. De fabrikant wijst op de mogelijkheid andere voorkeuren in de camera-app in te stellen, zoals voor 'levendiger' kleuren.

Eén ding viel wel positief op: de camera is zeer snel: een wegvliegende vogel kregen we scherp in beeld. Voor ouders met jonge (beweeglijke) kinderen is dat goed nieuws.

Uiterlijk

De AT-AS45SE wordt geleverd met 4 verwisselbare achterkanten (deksels). Vooral met de zwarte deksel oogt hij als een (opgeblazen) zwarte iPhone 3G(s), met fraai afgeronde hoeken. Het Wolfgang logo op de achterkant is geen te verwijderen sticker, hij is echt afgedrukt op alle vier de behuizingen. Idee voor de volgende keer: lever een zwarte behuizing mee met het logo minder prominent erop afgebeeld (of helemaal zonder logo).

Het 159 gram zware toestel is groot maar hij ligt fijn in de hand. De behuizing is glad, dus pas op dat je hem niet laat vallen.

Gesprekskwaliteit

Het is bijna een detail, maar telefoongesprekken klinken goed via deze smartphone. Bij het bellen kies je via welke simkaart je dat doet. Bij inkomende gesprekken kun je zien naar welk nummer (naar welke simkaart) mensen bellen. Vooral voor consumenten die zakelijk en privé willen scheiden met twee aparte nummers is dat erg handig.

Conclusie

We hebben kort even met de Wolfgang AT-AS45SE kunnen werken. De smartphone is een fijn toestel voor wie een betaalbare smartphone met een groot scherm zoekt. Het scherm is alleen niet zo mooi als die van twee keer zo dure telefoons van HTC, Apple en Samsung. Maar het scherm is wel altijd leesbaar, zelfs buiten. De Aldi-telefoon is krachtig genoeg voor zo'n beetje alle Android-apps.

Dual-sim is handig voor wie zakelijke gesprekken en privégesprekken via aparte nummers wil afhandelen, via één toestel. Dit toestel heeft - kortom - genoeg in huis om de wekker voor te zetten. Vanaf zaterdagochtend 27 oktober ligt hij bij de Aldi. Op de website van Aldi kun je opzoeken hoe laat het filiaal bij jou in de buurt opengaat (8.30 uur of 9.00 uur).