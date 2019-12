Sony Xperia V: review

De Sony Xperia V werd in september 2012 al gepresenteerd door Sony, maar kwam met wat vertraging pas een paar weken geleden op de markt. Het toestel ziet er stijlvol en goed afgewerkt uit en ligt prettig in de hand door zijn lichte gewicht en het materiaalgebruik. Ondanks het grote scherm is de Sony Xperia V prima met één hand te bedienen.

Supersnel

De Sony Xperia V werkt absoluut snel: apps worden snel geopend en het scherm reageert direct op aanrakingen. Maar of de V nu echt sneller is dan toptoestellen van andere merken, moet blijken uit onze vergelijkende test. De testresultaten van de Xperia V zijn in april beschikbaar.

Waterbestendig

We hebben de Xperia V onder een stromende kraan gehouden. Daar had hij helemaal geen problemen mee. Het touchscreen bleef gewoon werken, zelfs met natte vingers. De Xperia V is dus zeker waterbestendig, maar het is geen wondertelefoon. Sony geeft duidelijk aan dat hij niet bedoeld is voor duikers en dat hij ook niet tegen zand en zeewater kan. Dat iedere aansluiting bedekt wordt met een klepje is logisch, gezien de waterdichtheid, maar wel heel irritant. Zeker bij aansluitingen die je vaak gebruikt, zoals de micro-usb.

4G

De Sony Xperia V is een van de nu verkrijgbare smartphones die geschikt zijn voor 4G . Je kunt er dus gebruik mee maken van het allersnelste netwerk. Jammer genoeg is 4G op dit moment nog maar beperkt in Nederland te krijgen en is het nog erg duur. Maar met de Xperia V ben je wel vast voorbereid op de toekomst.

HD

Het scherm heeft een hoge resolutie (720x1280 pixels) en dat is te zien: de beelden zijn superscherp en ook helder. De kleuren zijn intens, maar zwart is toch niet helemaal zwart en wit oogt wat gelig. Ook valt de kijkhoek wat tegen: als je het scherm wat kantelt, wordt alles een beetje grijs. Wel handig als je wilt dat niemand meekijkt.

Net als de Z

Over de rest kunnen we kort zijn: dat is vergelijkbaar met de Xperia Z. De Xperia V is uitgerust met dezelfde, goede, camera en heeft ook NFC (near field communication). Sony heeft daar een aantal bruikbare toepassingen voor bedacht, zoals het koppelen van apparaten door ze tegen elkaar aan te tikken.

Conclusie

De V komt in het alfabet maar net voor de Z en dat is te merken: de verschillen tussen de toestellen zijn klein. De Xperia V werkt snel en is fraai afgewerkt, maar nog steeds behoorlijk aan de prijs. Wij zouden iets meer geld uitgegeven en kiezen voor grote broer Z.

Wat is de Sony Xperia V?

Sinds een paar weken is de Sony Xperia V te koop in Nederland. Het is één van de meest geavanceerde smartphones van Sony. Hij maakt gebruik van het besturingssysteem Android 4.1 (Jelly Bean).

Bijzonder is dat de Sony Xperia V stofdicht en waterbestendig is. Enkele spatjes regen kunnen geen kwaad. Hij kan zelfs tot maximaal 1 meter diepte en ruim 30 minuten onder water blijven.

De Xperia V is het kleine broertje van het topmodel Xperia Z. De Z is letterlijk een maatje groter: een groter scherm, groter intern geheugen en snellere processor. Maar de Z is wel ruim €100 duurder dan de V.

De specificaties vind je hieronder en op de website van Sony.

