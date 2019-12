Apple Watch series 2 aangekondigd

De Apple Watch series 2 komt 2 jaar na de eerste Apple Watch. Aan het uiterlijk is weinig veranderd: de afmetingen en knoppen zijn hetzelfde gebleven. Het scherm is 2 keer helderder wat het makkelijker moet maken om het in fel zonlicht af te lezen.

GPS

De belangrijkste nieuwe eigenschap is gps. Daarmee kun je een stuk nauwkeuriger je afgelegde afstand en tempo vastleggen. Voor gps moet je bij de eerste Apple Watch altijd je iPhone bij je hebben, bij series 2 hoeft dat dus niet meer.

Waterdicht

De Apple Watch series 2 is waterdicht. Uit de presentatie van Apple kwam naar voren dat je er tot 50 meter diep mee onder water kunt. De luidsprekers zijn zodanig vernieuwd dat ze overtollig water uit de Apple Watch halen. Ook kan de Apple Watch je zwemslagen bijhouden en zo je prestaties meten. Ook in zout water moet hij kunnen werken.

Verder werd duidelijk uit de presentatie dat de Apple Watch een echt alternatief moet worden voor een sporthorloge. Samen met Nike werd Apple Watch Series 2 Nike+ geïntroduceerd. Een variant met een speciaal sportbandje dat verkrijgbaar is in 4 kleuren.

Accu

Over de accu van de nieuwe Apple Watch series 2 is niets bekend. Bij de eerste Apple Watch was die na een dag leeg. Met gps aan en een veel feller scherm zou dat bij het nieuwe model ook het geval kunnen zijn. Uit onze test zal moeten blijken hoe de accuduur is.

Verkrijgbaarheid

De Apple Watch series 2 ligt vanaf 16 september in de winkel en is verkrijgbaar vanaf €439. De oude Apple Watch wordt vernieuwd, hij krijgt de snellere processor van de Apple Watch series en zal verkocht worden onder de naam Apple Watch series 1 (€339).

Lees ook: