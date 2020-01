Jaaroverzicht smartwatches

Vooruitblik 2020

We verwachten dat smartwatches in 2020 weer wat slimmer zullen worden. Met alle gegevens die je verzamelt valt veel te leren over je conditie. Dat komt van pas als je traint voor een hardloopwedstrijd. Ook over je algemene gezondheid kom je steeds meer te weten.

Grafieken en tabellen vertellen je in detail of je teveel stress hebt of te weinig trappen loopt. Bij veel merken speelt software en analyse een steeds grotere rol. Nu Fitbit overgenomen is door Google, komen nog meer van je gegevens beschikbaar. Dat maakt nieuwe toepassingen mogelijk, maar vormt ook een risico voor je privacy.