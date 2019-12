Polar OH1+ hartslagmeter

Eerste indruk|Met het 'Polar OH1+'-pakket kun je tijdens het zwemmen je hartslag meten via je slaap. Bij een rondje hardlopen draag je de hartslagsensor om je arm. Handig of niet?

Conclusie: handig voor zwemmers

Polar OH1+ is een aantrekkelijk alternatief voor de borstband als hartslagmeter. Tijdens het zwemmen meet hij je hartslag via je slaap, waar de sensor aan je zwembril vastzit.

Dat werkt goed, maar het is geen vervanging voor een sporthorloge dat je hartslag via de pols meet. Daarmee kun je vaak ook je tempo, afgelegde afstand en dergelijke bijhouden. Voor fanatieke zwemmers zijn er horloges die tijdens het zwemmen je polshartslag meten, bijvoorbeeld de Polar Vantage V.

Wat is Polar OH1+

Veel sporters meten hun hartslag met een borstband of via een sporthorloge. De Polar OH1 meet je hartslag met een sensor die je tijdens het hardlopen en fietsen bovenaan je arm of op je onderarm kunt dragen. De Polar OH1 is los te koop.

Bij het 'Polar OH1+'-pakket zit ook een clip om hem aan een zwembril te bevestigen. Zo meet hij via je slaap je hartslag tijdens het zwemmen. De Polar OH1 is zonder smartphone of sporthorloge te gebruiken.

Om je arm

Tijdens het hardlopen gebruik je de Polar OH1 aan de bijgeleverde armband. De armband is op maat verstelbaar. Het materiaal voelt zacht aan en de band zit stevig om je arm. Om je hartslag te meten, moet de sensor direct op je huid worden geplaatst. Geen probleem tijdens een warme zomerdag, maar onhandiger met lange mouwen. Het plaatsen van de band is lastig met strakke hardloopkleding aan.

Op je zwembril

Met een speciale clip bevestig je de Polar OH1 aan je zwembril. Er zijn 2 soorten clips meegeleverd, zodat je kunt proberen welke het beste past. Je klemt de clip – met daarin de sensor – om de hoofdband van de zwembril, ter hoogte van je slaap. Daar blijft die goed zitten en je merkt er weinig van tijdens het zwemmen. Bij het keren, kopje-onder gaan en diverse zwemslagen blijft de clip met sensor goed zitten.

Uitlezen van de gegevens

Na het sporten kun je de hartslaggegevens overzetten naar je computer of smartphone. Op de computer sluit je de sensor met een adapter aan op een usb-poort. Om de gegevens uit te lezen heb je het programma FlowSync van Polar nodig. Als je dat hebt geïnstalleerd kun je de data importeren in het programma Polar Flow. Dat is ook online en als app beschikbaar.

Apps

De gegevens van de OH1 met je smartphone bekijken kan met de apps Polar Beats en Polar Flow. Je trainingsgegevens zijn ook via deze apps ook te zien tijdens het hardlopen. De sensor zet de gegevens dan over via bluetooth. Je moet dan wel een band met smartphone om je bovenarm willen dragen.

Overzichtelijke grafiek

In Polar Flow zie je onder meer de duur van de training, je gemiddelde en maximale hartslag en het aantal verbruikte calorieën. In een grafiek zie je je hartslag over de gehele trainingssessie, waarbij verschillende hartslagzones worden onderscheiden. Dat maakt het trainen op hartslag erg inzichtelijk.

Gegevens delen

Om gebruik te kunnen maken van Polar-software moet je eerst een account aanmaken. Daarbij wordt gevraagd naar verschillende persoonlijke gegevens: geboortedatum, lengte, geslacht, gewicht en het aantal uur dat je per week sport. Voor de analyses die Polar maakt, moet je toestemming geven om je hartslaggegevens te verzamelen en op te slaan.

