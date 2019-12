Apple Watch series 2 - 38mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Apple smartwatch heeft een rechthoekig oled-scherm. Hij heeft gps om je locatie te bepalen, wifi om gegevens van internet af te halen, nfc om je smartphone te verbinden. Via een verbinding met je smartphone kan je anotificaties ontvangen, berichten lezen, zien of je gebeld wordt en muziek op je iPhone bedienen. Hij kan stappen tellen, afstand meten en hij heeft een aanraakscherm en een ingebouwde hartslagmeter. Hij is waterdicht en je prestaties worden tijdens het zwemmen bijgehouden Let op: deze smartwatch is niet verkrijgbaar voor een Android Smartphone.