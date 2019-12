Garmin Forerunner 735XT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Garmin smartwatch scoorde ruim voldoende in de test van 2018 en heeft een rond kleurenscherm met bediening via de knoppen aan de zijkant. Hij heeft een rubberen band met plastic wijzerplaat. Hij kan je hartslag meten via een ingebouwde hartslagmeter. Tijdens het (hard)lopen en fietsen meet hij afstand, tijd, tempo, calorieën, cadans en hartslag. Informatie over stijging en daling is uit te lezen in de bijbehorende smartphone app. In het zwembad kun je afstand, tijd, tempo, calorieën, slagen per lengte zwembad, slagen per afstand, slagen per minuut en het totaal aantal slagen meten. Opvallende voordelen uit de test van 2018: De accuduur is goed;Heeft gps die je afgelegde afstand ruim voldoende vastlegt ;De smart-functies zijn ruim voldoende;Calorieën meten gaat voldoende.