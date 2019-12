Polar V800

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Polar smartwatch scoorde ruim voldoende in de test van 2018 en heeft een vierkant zwart-wit scherm met bediening via de knoppen aan de zijkant. Hij heeft een plastic siliconen band en een behuizing van roestvrij staal. Hij is te koppelen met een externe hartslagmeter en hij kan tijdens het (hard)lopen, Calorieën, tempo, afstand, tijd, duur, rondetijd, hoogte, stijging en daling meten. Tijdens het fietsen meet hij calorieën, tempo, afstand, tijd, duur, rondetijd, hoogte, stijging en daling. Tijdens het zwemmen meet je zwemstijl, duur, afstand, slagen, SWOLF en tempo. Opvallende voordelen uit de test van 2018: Heeft gps die je afgelegde afstand uitstekend vastlegt;Calorieën meten gaat ruim voldoende;De accuduur is ruim voldoende;De smart-functies zijn ruim voldoende. Weten welke smartwatches goed scoren in onze actuele test? Vergelijk alle goed verkrijgbare smartwatches.