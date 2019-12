TomTom Runner 3 cardio + music

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze TomTom smartwatch scoorde ruim voldoende in de test van 2018 en heeft een rubberen band met plastic wijzerplaat en rechthoekig zwart-wit scherm met bediening via de knoppen aan de zijkant. De TomTom beschikt over een ingebouwde hartslagmeter en er kan een externe hartslagmeter aan gekoppeld worden. De Runner 3 is gelijk aan de TomTom Spark 3, alleen het uiterlijk is anders. Opvallende voordelen uit de test van 2018: Heeft gps die je afgelegde afstand zeer goed vastlegt ;Heeft een geïntegreerde hartslagmeter die goed presteert;De accuduur is goed;Het draagcomfort is ruim voldoende;Calorieën meten gaat ruim voldoende. Weten welke smartwatches goed scoren in onze actuele test? Vergelijk alle goed verkrijgbare smartwatches.