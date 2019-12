Eerste indruk|Dit slimme horloge heeft een ronde kast met een draairing voor de bediening. Op de elektronicabeurs IFA in Berlijn presenteerde Samsung de Gear S2. Na een korte indruk op de beurs konden we hem nu wat langer proberen.

Samsung Gear S2: review

Conclusie

Met de Gear S2 heeft Samsung een verassend goede smartwatch op de markt gebracht. Jammer genoeg heeft het een smalle softwarebasis, want er zijn nog niet veel apps. Ook de spraak assistent luistert alleen nog in het Engels. De combinatie van een compact ontwerp, een complete en slimme werking van de software en een alleszins redelijke accuduur maken veel goed, maar nog niet voor iedereen.

Rond in plaats van vierkant

Samsung kiest - in tegenstelling tot eerdere modellen zoals de Samsung Gear S - voor het eerst voor een rond scherm. Rond past beter bij een wijzerplaat met ronddraaiende wijzers. Daarnaast maakt het een handige draairing voor de bediening mogelijk. Zo kun je door menu-items scrollen zonder dat je vingers het scherm bedekken. Bij een rechthoekig scherm kan dat alleen met een draaiknop aan de zijkant.

Computers, want dat zijn dit soort smartwatches, werken liever met rechthoekige schermen. Bijvoorbeeld om tekst te tonen. Bij het ronde S2-scherm worden af en toe delen van tekst niet getoond, en af en toe worden ze vreemd afgebroken. Nog een slordige eigenschap; wie snel op de wijzerplaat kijkt ziet de wijzers vaak verschieten van een oude tijdweergave naar de huidige tijd. Afgezien hiervan maken de lichte en niet al te dikke horlogekast, en het heldere en contrastrijke scherm het tot een geslaagde ‘wearable’.

Bediening

Voor de bediening is het duidelijk dat Samsung naar de andere belangrijke systemen voor smartwatches heeft gekeken, maar wel met een eigen insteek. Je hebt snel door hoe het allemaal werkt en de korte reactietijd van menu's helpt daarbij. Verder is er in veel menu’s een hulptekst voor het geval de bedoeling van een functie niet duidelijk is.

Het horloge kan na installatie zelfstandig, dus zonder smartphone, functioneren. Een kenmerk daarvan is dat je je wifi-wachtwoord kunt intoetsen via een minitoetsenbord. Dat gaat, al is het erg priegelig. De Gear S2-app voor de smartphone waarmee je normaal gesproken gemakkelijker communiceert en instellingen op het horloge kunt wijzigen, is prima verzorgd en eenvoudig te bedienen.

Praten met het horloge

Vragen stellen en opdrachten geven tegen je gadgets gebeurt steeds vaker. De Nederlandse stemassistenten van bijvoorbeeld Google en Apple worden ook steeds beter. Helaas werkt de stemassistent in de Gear S2 nog niet in onze moedertaal. En ook in het Engels verwijst het horloge nog vaak naar de zoekfuntie in de browser op je smartphone, als de vraag te complex is. Geef je specifiek hints naar functies in de smartwatch, dan werkt het allemaal wel. Zoals; 'Set an alarm at 8 o’clock' of 'Show me my current location'.

Samsungs eigen systeem: Tizen

Samsung wijkt al enige tijd af van de grote software-platformen (Apples Watch OS 2 en Google’s Android Wear) door op het horloge 'Tizen' te gebruiken. Met zo’n eigen systeem zit Samsung niet vast aan de regels die een systeem zoals Android Wear nu eenmaal oplegt en kan het zelf bepalen hoe de menu's er uitzien.

Hoewel het systeem eigen is, zijn de meegeleverde apps een mix van Samsungs inbreng, en de inbreng van 3e partijen die Samsung ingehuurd heeft. En daardoor moet je in het begin regelmatig gebruiksvoorwaarden lezen en bevestigen op het minischermpje. Zo’n derde partij is bijvoorbeeld HERE (van Nokia), waarmee je je locatie kunt opzoeken. Wil je navigeren dan moet je nog de volledige HERE maps app op je smartphone zetten, tezamen met een zogenaamde companion app voor de Gear S2. Bij elkaar is het een prima werkende oplossing.

De Gear-appstore wekt de indruk inmiddels redelijk gevuld te zijn. Dat is schijn, wie op zoek gaat naar specifieke oplossingen zal die helaas lang niet altijd vinden. In de categorie 'sociale netwerken' komt bijvoorbeeld maar één - onbekende - app naar voren. Alternatieve wijzerplaten zijn er juist weer in grote aantallen. Opvallend aan het aanbod in de appstore; zo’n beetje alle apps zijn gratis. Sommige apps vragen wel toegang tot data die het niet strikt nodig heeft. Opletten dus, want gratis kan betalen via je gegevens betekenen.

Gezondheid

Tijdens het schrijven van deze tekst heeft het horloge al regelmatig gemaand tot beweging. Motiveren, bijhouden en meten horen allemaal in zo’n smartwatch. Hartslag meting, en stappen tellen; het werkt naar behoren.

Samsung valt niet op tussen de andere smartwatchconcurrenten of het moet om de volgende innovatie gaan: er is nu een app om te controleren of je niet te weinig water, of te veel koffie consumeert. Dat moet je zelf invullen en bijhouden, want een water- of koffiesensor ontbreekt. Het is de vraag of zo'n functie in het volgende model standhoudt. Wel van belang, de S2 is te gebruiken als standalone sportwatch. Voor het bijhouden van beweging en prestaties kan de smartphone thuisblijven.

De Gear S2 lijkt goed voor lange dus gezonde nachtrust. Je kunt namelijk een wekker instellen, maar een speaker of zoemer ontbreekt. Notificaties gebeuren alleen door niet al te duidelijke trillingen als het horloge om je pols zit. 's-nachts zal de smartwatch waarschijnlijk eerder op de lader liggen.



Accu duur

De accu gaat voor een smartwatch met een kleurenscherm, verrassend lang mee. 2 dagen is haalbaar, en bij spaarzaam gebruik, en niet al te felle scherm helderheid, is iets langer zelfs ook mogelijk. Er is een spaarstand om accuduur nog verder op te rekken.

Wie veel op reis is moet toch altijd het oplaadstandaardje meenemen, zoals gebruikelijk met dit type smartwatch. Gelukkig is deze bij de Gear S2 niet al te groot en zwaar. Maar wél net zwaar genoeg om niet steeds van je nachtkastje te vallen.

Bekijk ook:

de eerste indruk van het eerste model, de Samsung Gear S;

andere smartwatches in ons smartwatchdossier;

Medewerkers van de Consumentenbond zijn begin september aanwezig op de IFA 2015 beurs om nieuwe producten te bekijken en proberen. Hun videoverslagen staan bijeen in het IFA 2015 videokanaal op Youtube.

Wat is de Samsung Gear S2?

De Samsung Gear S2 is een nieuw slim horloge van Samsung. Het horloge werkt op Samsung's eigen besturingssysteem Tizen. Zijn voorganger had een rechthoekige kast, deze is rond.

De Gears S2 kan tot op zekere hoogte zelfstandig werken. Tijdens het hardlopen hoeft de smartphone niet mee om bijvoorbeeld de locatie bij te houden, of mp3's af te spelen. Maar om alles in te stellen of apps toe te voegen is een smartphone wel nodig.

Je hoeft met de S2 geen Samsung smartphone te hebben om de beheer-app te kunnen gebruiken. Op andere merken Android smartphones werkt het ook, zolang ze werken met Android 4.4 of hoger, en ze 1,5 GB ram geheugen hebben.

Meerdere versies

De Samsung Gear S2 is er in meerdere versies. Naast de Gear S2 en de Gear S2 Classic is er nog de Gear S2 BALR special edition. De afwerking van deze modellen en de horlogeband mogelijkheden verschilt. Bij de Gear S2 kun je kiezen uit een model met een zwarte horlogekast en -band en een model met een grijze kast en witte band. De Samsung Gear S2 Classic is alleen te verkrijgen met een zwarte plaat en een leren band, zoals hiernaast is afgebeeld.

De manier waarop de horlogeband aan de kast vast zit verschilt. Bij de Gear S2 is dit een speciaal systeem dat op een eenvoudige manier los te maken is. Een beperkt aantal alternatieve bandjes zijn te koop voor bedragen tussen de €30 en €50. De Gear S2 BALR en Classic hebben een meer klassiek bandjes systeem met een metalen asje. Dat is minder makkelijk te verwisselen, maar er is meer meer keuze en vrijheid om andere bandjes te kiezen.

Verder is er bij de Gear S2 nog onderscheid te maken tussen een versie met en zonder 3G. De 3G-versie heeft een ingebouwde nano-simkaart waarmee je kunt bellen en sms'en. Dit model wordt voorlopig nog niet in Nederland verkocht.

NFC

Met nfc (near field communication) moet het in de toekomst mogelijk zijn om te betalen met de S2. Dat doe je dan door simpelweg je horloge tegen een betaalapparaat aan te houden dat Samsung Pay ondersteunt. Uitrol in een samenwerking met Mastercard is al wel aangekondigd, maar het is nog niet bekend wanneer deze dienst echt in Nederland beschikbaar zal zijn.

Specificaties

Besturingssysteem: Samsung Tizen

Samsung Tizen Beeldscherm: 1,2 inch, super amoled

1,2 inch, super amoled Resolutie: 360 bij 360 pixels (302 ppi)

360 bij 360 pixels (302 ppi) Afmetingen en gewicht: Gear S2 : 42.3x49.8x11.4mm (47g), Gear S2 classic en BALR: 39.9x43.6x11.4mm (42g)

Gear S2 : 42.3x49.8x11.4mm (47g), Gear S2 classic en BALR: 39.9x43.6x11.4mm (42g) Processor: 1 GHz dual-core

1 GHz dual-core Werkgeheugen: 512 MB

512 MB Opslagruimte: 4 GB

4 GB Accu: 250 mAh, draadloos opladen

250 mAh, draadloos opladen Waterdicht: IP68 stof- en waterdicht

IP68 stof- en waterdicht Sensoren: accelerometer, gyroscoop, hartslagmonitor, lichtsensor, barometer

accelerometer, gyroscoop, hartslagmonitor, lichtsensor, barometer Verbinding: wifi, gps, bluetooth 4.1, NFC

wifi, gps, bluetooth 4.1, NFC Prijs: Gear S2: €349, Gear S2 Classic: €400, Gear S2 BALR: €400

Gear S2: €349, Gear S2 Classic: €400, Gear S2 BALR: €400 Verkrijgbaar vanaf: oktober 2015

oktober 2015 Te verkrijgen in: verschillende uitvoeringen en kleuropties

Bekijk hier onze review van de Samsung Gear S2.

Lees ook de eerste indruk van het eerste model, de Samsung Gear S.

Of bekijk andere smartwatches in ons smartwatchdossier.