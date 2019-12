Samsung Gear S3 en Asus Zenwatch3: smartwatches (IFA 2016)

Nieuws|Op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, bekeken we de nieuwste smartwatches: de Samsung Gear S3 en de Asus Zenwatch3. Ze lijken op een klassiek horloge. Je managet er inkomende berichten of telefoontjes mee en je kunt je er ook mee sporten.