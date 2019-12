Sporthorloges getest: Polar Vantage M en Polar Vantage V

Voor de 'fanatieke' sporter

De Polar Vantage M en Polar Vantage V zijn sporthorloges voor fanatieke hardlopers, fietsers en zwemmers. Beide modellen hebben een ingebouwde hartslagmeter om tijdens een training nauwgezet je prestaties te volgen. Bij voorkeur kun je ook een eigen losse hartslagmeter gebruiken.



Met gps meet je tijdens het hardlopen en fietsen je tempo, afstand en tijd. Op het scherm van het horloge lees je af hoe hard je gaat. Zo kun je dus je snelheid meteen aanpassen als je ziet dat je sneller of langzamer gaat dan je volgens schema zou moeten lopen of fietsen. Via de bijbehorende app kun je achteraf op je smartphone uitgebreid inzicht krijgen in je prestaties.

Meer opties op de Vantage V

De Polar Vantage V heeft enkele functies die de goedkopere Vantage M niet heeft.

Loopvermogen

Via de pols kan de Vantage V je loopvermogen meten. Het horloge meet de kracht van je afzet met behulp van een ingebouwde barometer en dit geeft je extra inzicht in je inspanningen en prestaties.

Hersteladvies

Ook uniek voor de Vantage V is dat het horloge je uitgebreid advies kan geven over je herstel na een training. Zo leer of je lichaam niet te zwaar wordt belast en kun je blessures wellicht voorkomen. De nauwkeurigheid van deze functies hebben we niet getest.

Specificaties

Polar Vantage M Polar Vantage V Prijs €250 €490 Accuduur 8 dagen 9.5 dagen Bediening Knoppen (geen touchscreen) Touchscreen en knoppen

Vergelijk sporthorloges om te zien hoe de Polar Vantage M en Polar Vantage V en andere sporthorloges met hartslagmeter scoren in de test.

