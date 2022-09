Muziek streamen: wat moet je weten?

Is er een app?

Zoek uit of er een streaming-app is geïnstalleerd op het horloge dat je wilt kopen. Is dat niet het geval? Check dan of het mogelijk is om de app te downloaden. Er zijn namelijk smartwatches die helemaal geen muziekstreaming aanbieden.

Apparaat en besturingsysteem?

Muziekdiensten ondersteunen niet elk apparaat of elke versie van het besturingssysteem. Kijk van tevoren op de website van de streamingdienst welke apparaten worden ondersteund.

Is er een luidspreker?

Muziek luisteren via je smartwatch kan met draadloze oortjes. Je kunt ze via bluetooth met elkaar verbinden. Niet elke smartwatch beschikt over een luidspreker, dus let daarop.

Wifi of 4G

Je hebt een internetverbinding nodig als je muziek wilt streamen via je smartwatch. Dat kan via een wifinetwerk, maar ook met een smartwatch met 4G. Bijvoorbeeld de Apple Watch Cellular. Als je een LTE- of 4G-horloge hebt, kun je muziek meestal direct vanaf je pols streamen.

Muziekdiensten voor de smartwatch

Bij de meeste muziekdiesten kun je ervoor kiezen om gratis naar muziek te luisteren. Als je gratis gebruik maakt van de muziekdienst, dan zijn er vaak beperkingen. Denk aan reclames, of niet offline naar muziek kunnen luisteren. Wil je meer functies voor op je smartwatch? Bijvoorbeeld offline muziek luisteren, of afspeellijsten downloaden? Kies dan voor een abonnement.

Er zijn veel verschillen tussen online muziekdiensten. Zo kun je met Spotify Premium muziek direct vanaf je smartwatch luisteren. Op een Apple Watch kun je dan ook offline naar muziek luisteren.

Het hangt daarnaast af van het horlogemerk welke beperkingen en mogelijkheden er zijn. Wordt offline luisteren niet ondersteund? Kies dan voor een smartwatch met muziekopslag. Sommige merken hebben een eigen muziekstreamingdienst, zoals Huawei Music.

Hoe wij muziekdiensten testen

In onze Vergelijker geven we een oordeel over het gebruik van muziekstreamingdiensten op de smartwatch. Wij testen vier diensten: Spotify, Apple Music, Deezer en Youtube Music. We testen onder andere of de muziekdienst makkelijk te gebruiken is. Ook kijken we hoe eenvoudig je afspeellijsten naar de smartwatch kunt downloaden vanaf je smartphone. Daarnaast checken we of je met gemak een afspeellijst kunt afspelen op je smartwatch.