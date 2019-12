Getest: hardloophorloges van Suunto en Garmin

We hebben 2 nieuwe sporthorloges getest: de Suunto Spartan Trainer Wrist HR en de Garmin Forerunner 935. Deze horloges zijn zeer geschikt om je hardloopprestaties te meten.

Wat kun je ermee?

Met de Suunto Spartan Trainer Wrist HR en de Garmin Forerunner 935 kun je heel goed trainen voor een hardloopwedstrijd. Deze hardloophorloges hebben gps om je trainingsrondes goed vast te leggen. Op het scherm zie je tijdens het lopen welke afstand je hebt afgelegd en in welk tempo je loopt. Na het lopen kun je via een app op je smartphone zien welke route je hebt afgelegd en hoe snel je hebt gelopen.

Hartslagmeter

Een hartslagmeter is essentieel voor een goed hardloophorloge. Zowel de Suunto als de Garmin meten je hartslag via de pols. Beide horloges doen dit zeer nauwkeurig. Met een hartslagmeter krijg je een goed beeld van je conditie en kun je nauwgezet trainen voor een bepaald doel. Bekijk de bijzonderheden per hardloophorloge:

Suunto Spartan Trainer Wrist HR

Kleurenscherm met resolutie van 218 x 218 pixels

van 218 x 218 Ook geschikt voor trailrunning: met de ‘breadcrumb view’ vind je de weg terug in het bos

Accuduur: 10 dagen

Richtprijs: € 280,-

Bekijk in onze vergelijker de Suunto Spartan Trainer Wrist HR voor meer specificaties, prijzen en waar dit sporthorloge verkrijgbaar is.

Garmin Forerunner 935

Kleurenscherm met resolutie van 240 x 240 pixels

Meet rondetijd en rondetempo en geeft hartslagzones aan

Accuduur: 20 dagen

Richtprijs: € 519,-

Bekijk in onze vergelijker de Garmin Forerunner 935 voor meer specificaties, prijzen en waar dit sporthorloge verkrijgbaar is.

Vergelijk sporthorloges om te zien hoe de Suunto Spartan Trainer Wrist HR, de Garmin Forerunner 935 en andere hardloophorloges scoren in de test.

Meer weten: