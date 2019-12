3 hdmi-sticks: review

3 hdmi-sticks onder de loep: review

Met een hdmi-stick breng je het internet naar je tv. Zo kun je filmpjes bekijken, muziek afspelen en door je foto's bladeren. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een vrije hdmi-poort op je tv en draadloos internet. We vergeleken de Google Chromecast, de Ezcast en de Roku streaming stick.

Conclusie

Met de Google Chromecast haal je de beste streaming hdmi-stick in huis. Alleen al om dat je er Netflix en HBO Go mee kunt bekijken. Hij is eenvoudig in gebruik en niet duur. De goedkope Ezcast is alleen geschikt voor een handig iemand met een grote eigen videocollectie. De Roku is niet te koop in Nederland en diensten als Netflix en HBO Go worden daarom niet ondersteund. Dat maakt de dongel nu nog niet de moeite waard. In het gebruik werkt hij net zo fijn - en misschien wel beter - als de Chromecast. Ook het channel concept spreekt erg aan. Het doet ons hopen dat Roku snel naar Nederland komt.

Google Chromecast

Prijs: €35

Met Google Chromecast breng je Netflix, HBO Go en andere internetdiensten eenvoudig naar je tv. Google Chromecast (€35) is een kleine hdmi-stick om video, muziek, foto's etc. via internet af te spelen op tv. Het werkt allemaal erg gemakkelijk: je plaatst de Chromecast in een vrije hdmi-poort op de tv. Voor de voeding gebruik je de usb-ingang van de tv. Als die ontbreekt dan kun je de meegeleverde stroomadapter gebruiken. Vervolgens moet je hem verbinden met je draadloze netwerk. Dat doe je op je tv ; dat gaat in een handomdraai. Chromecast heeft geen eigen menu's of afstandsbediening, maar is te bedienen met een smartphone en tablet met Android of iOS. Met een Chromecast-knopje in Netflix, YouTube of andere ondersteunde app speel je een internetfilmpje eenvoudig en in hoge kwaliteit af op een hdtv. Vanuit de browser Google Chrome werkt het ook op een computer met Windows of Mac OS X. Dan kun je ook je bureaublad tonen op je tv (mirroring).

Pluspunten

Ondersteund Netflix en HBO Go

Veel apps

Eenvoudig in gebruik

Minpunten

Mirroring werkt alleen in Google Chrome browser

EZcast

Prijs: vanaf €20

De EZcast lijkt op Google Chromecast, maar schijn bedriegt want deze dongel werkt compleet anders. Hij maakt een wifi-netwerkje aan tussen de dongel en je smartphone, tablet of pc. Zo kun je ook zonder internet bestanden op tv bekijken. Dat is op zich handig, maar hij is helaas beduidend minder gebruiksvriendelijk dan zijn bekende broer. Aan alles is te zien dat we hier te maken hebben met een b-product. De menu's en lay-out en zien er amateuristisch uit en zijn niet altijd even logisch. Grootste nadeel is dat Netflix niet wordt ondersteund. Wel te zien zijn Uitzending Gemist, RTL XL etc. Dat werkt best goed met de eigen speler die als een schil over de apps of pagina's van de diensten heen ligt. Een ander pluspunt is dat Ezcast Airplay van Apple ondersteunt. Zo kun je films van je iPad op tv bekijken. Met DLNA en Miracast kun je bestanden vanaf een geschikt apparaat of je netwerk draadloos doorzetten naar je tv. Dat is voor handige doorzetters want erg makkelijk werkt het allemaal niet.

Pluspunten

Goedkoop

Veel draadloze streaming mogelijkheden: Airplay, Miracast

Minpunten

Netflix en HBO Go worden niet ondersteund

Niet erg gebruiksvriendelijk

Roku Streaming Stick

Prijs: $50 (€82 met importkosten etc.)

De Roku streaming stick valt op: niet alleen door zijn paarse kleur, maar ook door zijn gebruiksvriendelijkheid en innovatieve aanpak. Helaas is de Roku (nog) niet te koop in Nederland. We kochten hem in de Verenigde Staten en gokten erop dat in ieder geval Netflix het zou doen: dat bleek helaas niet het geval. Het is te hopen dat de Roku naar Nederland komt want we zijn erg onder de indruk van de overzichtelijke menu's, de vlotte navigatie en vooral het 'channel' concept. Daarbij voeg je zelf kanalen toe aan een eigen lijst. Een kanaal is een app, er zijn er (in ieder geval in de Verenigde Staten) meer dan 1000 in verschillende genre's: sport, games, muziek etc. Het toevoegen en doorzoeken van het aanbod gaat erg makkelijk met de meegeleverde afstandsbediening.

Pluspunten

Innovatief channel concept

Meegeleverde afstandsbediening

Erg gebruiksvriendelijk

Minpunten

Netflix en HBO Go werken niet in Nederland

Creditcard of Paypal nodig voor (verplichte) registratie

Duur

Wat is een hdmi-stick?

Met een hdmi-stick breng je het internet naar je tv in de huiskamer. Zo kun je filmpjes bekijken, muziek afspelen en door je foto's bladeren. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een vrije hdmi-poort op je tv en draadloos internet. De mogelijkheden van een hdmi-stick komen overeen met die van een smart-tv; vaak kunnen ze wat meer. Heb je een tv zonder smart-menu dan is een hdmi-stick ideaal om internetvideo mee te bekijken.



Wij vergeleken de Google Chromecast, de Ezcast en de Roku streaming stick (die niet te koop is in Nederland).



