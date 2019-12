Jaaroverzicht soundbars

Vooruitblik 2020

In 2020 zullen meer soundbars spraakbediening ondersteunen. Belangrijke diensten zijn Google Assistent en Amazon Alexa. Een soundbar is zo steeds vaker een slimme speaker.

Het verbinden van speakers in de huiskamer is een trend die al langer bestaat. Met een soundbar bij de tv en wifi-speakers achter je, maak je een bioscoopinstelling met beter geluid. Als je deze opstelling combineert met Dolby Atmos creëer je dezelfde geluidservaring als in de bioscoop. Je kunt jezelf zo helemaal onderdompelen in een spannende film.